Başkan Büyüksimitci: "Ülkemizin ekonomisinin lokomotifi sanayi sektörüdür"

Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; 2025 yılının ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Sanayi sektörü her zaman ülke ekonomisinin lokomotifi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Birlikte hareket ettiğimiz, zorlukları fırsata çevirdiğimiz sürece, ülke olarak çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

KAYSO 2025 yılı ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında; meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması ile birlikte global anlamda belirsizliklerin arttığına dikkat çekerek, bu belirsizliklerin iş dünyasını tedirgin ettiğini, rekabet gücünü azalttığını, gelecekle ilgili yatırım ve sürdürülebilirlik kararlarını da etkilediğini söyledi. Yurt içinde yaşanan bir takım zorlukların her geçen gün sanayinin ve reel sektörün direncini azalttığına dikkat çeken Özkaya; "Krediye ulaşmaktaki zorluklarımız Kayseri olarak biraz daha artmıştır. Enflasyon hedefinin yüzde 30'larda öngörüldüğü bir zamanda yüzde 45-50 ile kredi kullanımı firmalarımızın sürdüremeyeceği bir durumdur. Ayrıca ihracatçı firmalarımıza sağlanan yüzde 2 döviz desteğinin hiçbir şarta bağlı olmadan en az yüzde 5-6 gibi olması ve Merkez Bankası'na yüzde 30 ihracat bedeli döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılması gerekmektedir" dedi. İşletmelerin geriye dönük 'izaha davet' adı altında vergi incelemeleri ve vergi cezası ile karşılaştığını belirten Özkaya, bu durumun adil olmadığını, bu uygulama karşısında bir takım itimat ve güvenlerin sarsıldığını, yatırımcının iştahının yok olduğunu ve yeni yatırımların sorgulanır hale geldiğini söyledi. Çalıştırdığı personele gelen hacizden dolayı işverenlerin tüm mal varlığına ve hesaplarına haciz işlemi yapılmasının işverenlerin en büyük sıkıntılarından biri olduğuna dikkat çeken Özkaya; "Ya çalışanın borcu kadar miktara haciz konması ya da icra takibi işinin işletmelerden alınması gerekmektedir. Doğru olan işletmenin çalışanının maaşını bankaya yatırdığını ispat etmesinin yeterliliğidir" diye konuştu.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Bolu/ Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağına dikkat çeken Büyüksimitci; "Küresel ve yerel ekonomik zorlukların damga vurduğu 2024 yılını geride bıraktık. 2024, reel sektör için zorlu bir yıl oldu. Önümüzde yine zorlu bir dönem var. Politika faizinde indirimler gerçekleşse de sıkılaştırma devam edecek. Özellikle de yılın ilk yarısı hiç kolay geçmeyecek, ancak ikinci yarıdan itibaren ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum" dedi.

"Döviz kurunun rekabetçi hale gelmesi gerekiyor"

Döviz kurunun rekabetçi hale gelmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "2024'ün üçüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 2,1 büyürken, üst üste iki çeyrek daralma yaşadık. Sanayi sektörü ise son iki çeyrekte ortalama yüzde 2 daralarak, diğer sektörlerden negatif ayrıştı. Sanayi tarafında iki çeyrek üst üste yaşanan bu daralma, enflasyonla mücadelede büyük bedelin sanayi tarafına yüklendiğini gösteriyor. Enflasyon ve kur arasında açılan makasın dikkate alınarak döviz kurunun rekabetçi hale gelmesi öncelikli beklentilerimiz arasında" diye konuştu. Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine düşürmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Büyüksimitci; "Bankaların indirim kararını, ekonomimizin omurgası durumundaki KOBİ'lerimize kredi faiz indirimi olarak yansıtmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının ivedi bir şekilde devreye alınması, üretimin devamlılığı, yani ayakta kalabilmemiz için şarttır. Bu noktada ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu, ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini korumak adına gerekli adımları atacağına inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Esad rejiminin yıkılması olumlu bir gelişme"

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirten Büyüksimitci; "Suriye'de Esad rejiminin yıkılması, bölgemiz ve ülkemiz için olumlu bir gelişme oldu. Suriye'de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır ve ticaret de normalleşecektir. Bu da lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır. Güçlü inşaat sektörümüz ve bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize avantaj sağlamaktadır. Ayrıca başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere, pek çok mamul ürün ihracatı için de önemli bir pazar ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Erciyes OSB'de ön tahsis işlemlerine başlayacağız"

Firmaların yatırım alanı ihtiyaçlarını karşılamak adına Kayseri'nin 4. OSB'si olan Erciyes OSB'yi kurduklarına değinen Büyüksimitci; "Bu yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine ve altyapı çalışmalarına başlayacağız. Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB projelerimiz devam ediyor. İnşallah bunları da hızlıca hayata geçirerek, sanayimizin katma değerini artıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim altyapılarını güçlendireceğiz. Bu projelerle, hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek geri dönüşüm alanında öncü adımlar atacağız hem de savunma ve havacılık sanayisinde yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitemizi artıracağız." dedi. KAYSO olarak 2025 yılında odaklanacakları konulara da değinen Büyüksimitci; "Kayseri Sanayi Odası olarak 2025 yılında odak konularımızın başında, yeni üretim alanları oluşturmak, verimlilik artışı, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve yapay zeka gibi konular olacak. Bu süreçte firmalarımızın yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamaları ve yeşil üretim anlayışıyla rekabet avantajı elde etmeleri büyük önem taşıyor. Kayseri Sanayi Odası olarak, üyelerimizin yeşil dönüşüm yol haritalarını belirlemeleri ve sürece uyum sağlamaları yönünde eğitim ve seminerlere devam edeceğiz. Kayseri Model Fabrikamız aracılığı ile yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim vermeye ve mentorluk hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri'deki uyum kültürünün önemli olduğunu ifade eden Büyüksimitci konuşmasını; "Şehrimizdeki odalarımız ve borsamız, valiliğimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kısaca tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişare içerisinde, ortak akılla, omuz omuza vererek projeler yürütüyor, firmalarımızı ve şehrimizi hak ettiği yere taşımak için gayret ediyoruz. Üyelerimizden gelen sorun ve talepleri, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığı ile ilgili makamlara iletiyoruz. Her ne kadar zor günlerden geçsek de, bunları aşacak güce ve iradeye sahibiz. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Ele ele vererek, istişare içerisinde, yılmadan gayret gösterelim. İnşallah gerisi kendiliğinden gelecektir" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ