Başkan Kasapoğlu; "Denizli Sanayi Odası, sanayicilerin bu şehirdeki en güçlü temsilcisidir"

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirdi. DSO'nun en önemli projelerinden biri olan Denizli Model Fabrika'da çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kasapoğlu, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmette olacağını müjdeledi. Aynı zamanda nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın arttığını belirten Başkan Kasapoğlu, "Sanayi Odası, sanayicilerin bu şehirdeki en güçlü temsilcisidir" dedi.

Denizli Sanayi Odası Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Odamız Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis'in gündeminde; Denizli Model Fabrika, Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı, DSO Sürdürülebilirlik Komisyonu faaliyetleri, Denizli iş gücü verimliliği, mesleki eğitim, istihdam, ekonomide yaşanan son gelişmeler, sektörel değerlendirmeler, Ekim ayı faaliyetleri ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yer aldı.

"Kurumlarımızla güçlü iş birlikleri sağlıyoruz"

Kasapoğlu, özellikle işgücü piyasası, Model Fabrika ve Avrupa Birliği projeleri gibi konulara değindi. İş gücü piyasasındaki zorlukların altını çizen Kasapoğlu, bu konuda belediyelerle iş birliği yaparak çözümler üretmek istediklerini belirtti. Ayrıca, meslek liselerine yönelik Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları Hami Protokolü'nün olumlu sonuçlar verdiğini ve bu projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"2025'in ilk çeyreğinde Denizli Sanayisi'nin hizmetinde olacak"

DSO'nun en önemli projelerinden biri olan Denizli Model Fabrika'da çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kasapoğlu, "Model Fabrika projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlanmış durumda, cephe giydirmeleri bitti, içeriği artık kullanılabilir hale geldi. Model Fabrika'yı bu yılın sonuna kadar önemli bir yere getirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise Model Fabrika, Denizli sanayisinin hizmetinde olacak" dedi.

"Avrupa projeleri gündemimizde"

Avrupa Birliği projelerine katılımın önemine değinen Kasapoğlu, bu projelerin sanayiye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan temsilcileri Odamızda ağırladık. Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programlarının tanıtımını gerçekleştirdik. Bu destek programları, büyük bütçelere sahip. Biz istiyoruz ki, daha çok Meclis Üyemiz, daha çok sanayicimiz bu kaynaklardan yararlansın" ifadelerine yer verdi.

"Dünya sürdürülebilirliğe odaklanmış durumda"

İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) toplantısına katıldığını belirten Başkan Kasapoğlu, "Dünya Oda Başkanlarıyla iki günlük bir program gerçekleştirdik. Bu programda, sürdürülebilirlik en önemli gündem maddesiydi. Sadece biz değil, bütün dünya sürdürülebilirliğe odaklanmış durumda. Özellikle karbon ayak izi ve karbon piyasalarının tesis edilmesi konusunda önümüzdeki yıllarda Avrupa merkezli yeni piyasalar oluşacak. Bütün dünya bu alanda çalışıyor" dedi.

Yine İstanbul programı kapsamında, TOBB Tekstil Sanayi Meclis Toplantısı'na katıldığını ve bu toplantıda sektördeki yaşanan sorunların değerlendirildiğini belirten Başkan Kasapoğlu, özellikle son dönemde tekstil sektöründe dengelerin bozulduğunu kaydetti.

"Sanayi Odası, sanayicilerin bu şehirdeki en güçlü temsilcisidir"

Konuşmasında, güncel konulara da değinen ve özellikle işverenlerin yaşadığı zorlukları vurgulayan Kasapoğlu, Oda'nın faaliyetleri, sanayinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve gelecek planları hakkında önemli bilgiler yer aldı. Nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın arttığını belirten Başkan Kasapoğlu, "Bu konuda çalışmalarımızı artırıyoruz, arz-talep dengesini kurmaya çalışacağız. Ayrıca, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattığımız bir Hami Protokolümüz var. Bu protokol, Denizli'deki meslek liselerini iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Sanayicilerimiz, okullara destek vererek, öğrencilerin eğitim süreçlerini yönlendirebilecek. Ocak ayında yaptığımız toplantıda 10 sanayicimiz, 7 okulun hamisi oldu. Bu protokol sayesinde önemli sonuçlar alıyoruz. Bu konuda daha fazla sanayicimizin desteğini bekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz, meslek liselerine gerçekten değer veren ve bu konuda çaba sarf eden bir isim. Kendisiyle çok verimli projeler geliştiriyoruz. Bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sanayi Odası, sanayicilerin bu şehirdeki en güçlü temsilcidir. Hep birlikte çalışarak bu zorlukları aşabiliriz" dedi.

PAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in çalışma hayatı hakkındaki sunumu ile devam eden toplantıda, çalışma ekonomisi, sektörel veriler ve Denizli iş gücü verimliliği ile mesleki eğitim başlıkları değerlendirildi. Prof. Dr. Karadeniz gerçekleştirdiği kapsamlı sunumda, sektörlerle ilgili verileri Meclis Üyeleri ile detaylı olarak paylaştı. Prof. Dr. Karadeniz, "Sizin derdiniz bizim derdimiz. Bilim temeline baktığımızda, sanayi ve üniversite uzun yıllar iç içe gitmiştir. Sanayi gelişirse, milli yatırımlar sırasında bilim yapabilir ve sanayide üretebilirsiniz. Bu yüzden ben bu toplantıyı çok önemsiyorum" dedi.

Yaşlanan iş gücüne dikkat çeken Karadeniz, dünyadaki teknolojik değişim ve iklim değişikliğinin yansımalarını vurguladı. Dünyada rekabet şartlarında zorlaştığını belirten Karadeniz, "Almanya ve Hollanda'da belli yasalar çıktı. Büyük bir denetim otoritesi kurulması bekleniyor. Dolayısıyla tedarik zincirlerinin denetimi her zamankinden daha önemli hale gelecek. Bunun nedeni sadece çevre ve iş gücünü korumak değil, aynı zamanda dünyada büyük bir rekabet var. Bu rekabet, iş gücü yasalarına yansıyacak" diye konuştu.

Denizli Sanayisinin gündemi: "Sürdürülebilirlik ve Verimlilik"

Daha sonra DSO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Emin Şen, yapılan faaliyetler hakkındaki bilgi verdi. Ardından Sürdürülebilirlik Müdürümüz Cansun Özdülger, birimin hedefleri ve stratejik planımız kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından DSO Meclis Üyesi ve Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar, 8 Kasım 2024 Cuma günü Odamızda yapılacak olan "Denizli Verimlilik Çalıştayı Kapanış Toplantısı" hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve Meclis Üyelerini bu toplantıya davet etti. DSO Sanayi ve Raporlama Uzmanı Özge Çerezci, raporun detaylarını paylaştı.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ