Başkent EDAŞ 1,23 Milyar Yatırım Gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Ankara, Kastamonu ve Zonguldak'ta kaliteli kesintisiz enerji için toplam 1,23 milyar yatırımı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, 3 milyon 276 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2024'te en çok yatırım yapan 4 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara'da sorumluluk alanında olan 22 bin 300 trafo ve 68 bin 630 kilometrelik enerji hattında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını yılın ilk altı ayında da sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışan şirket, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Şirket, yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 8 bin 363 armatür, yüzde 25 artışla 4 bin 5 kilometrelik kablo, yüzde 7 artışla 58 trafo merkezi, yüzde 20 artışla 597 dağıtım merkezi ve 125 elektrik dağıtım panosunun bakımlarını tamamladı.

Ayrıca yeni yatırımlar kapsamında 2024'ün ilk 6 ayına oranla yüzde 30 artışla 257 kilometrelik kablo hattı, yüzde 11 artışla 706 armatür, yüzde 27 artışla 128 elektrik dağıtım panosu ve yüzde 45 artışla 44 trafo tesis ederek enerji altyapısını güçlendiren şirket, yılın ilk yarısında Ankara'da yaklaşık 940 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Kastamonu'da da önemli çalışmalara imza atan şirket, Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 65 artışla 9 bin 291 aydınlatma armatürü, yüzde 43 artışla bin 932 kilometrelik kablo, yüzde 73 artışla 37 elektrik dağıtım panosu, yüzde 75 artışla 121 trafo merkezi ve 14 dağıtım merkezi olmak üzere 4 bin 945 trafo ve 22 bin 60 kilometrelik enerji hattında çalışmalar yaptı.

Ayrıca, şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 23 kilometrelik kablo hattı, 10 elektrik dağıtım panosu, 3 trafo merkezi ve yüzde 65'lik artışla 318 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayarak altyapıyı güçlendirdi.

Böylece, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla 2025'in ilk yarısında Kastamonu'da kesintisiz ve kaliteli enerji için 117 milyon liralık yatırım hayata geçirildi.

Zonguldak'ta da çalışmalarını sürdüren şirket, aynı dönemde 3 bin 369 trafo ve 16 bin 795 kilometrelik enerji hattında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Bu doğrultuda şirket, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde yüzde 58 artışla 6 bin 117 yeni aydınlatma armatürü, yüzde 10 artışla 400 kilometrelik enerji nakil hattı, 9 elektrik dağıtım panosu ve yüzde 38 artışla 64 trafo merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi.

Yeni yatırımlar kapsamında ise yüzde 86 artışla 49 kilometrelik kablo döşemesi, yüzde 79 artışla 733 yeni aydınlatma armatürü, yüzde 88 artışla 34 elektrik dağıtım panosu ve 6 trafonun montajı tamamlanarak altyapı güçlendirildi.

Başkent EDAŞ, bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla 2025'in ilk yarısında Zonguldak'ta kesintisiz ve kaliteli enerji için 173 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Böylece şirket, yılın ilk yarısında söz konusu bölgelere toplam 1,23 milyar yatırım gerçekleştirdi.

Ormanlık alanların korunması için tedbirler artırıldı

Başkent EDAŞ, aynı zamanda Kastamonu ve Zonguldak'ta yangınlara karşı ormanlık alanları korumak amacıyla tedbirlerini artırdı.

Bölgedeki elektrik dağıtım hatlarında bakım gerçekleştiren şirket, yangın riskini azaltıcı malzeme kullanımına hız verirken, ormanlık bölgelerde bulunan direklerin altına mıcır dökme ve grobeton atma işlemleri uyguladı.

Bölgede meydana gelen yangınlarla mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, kontrollü elektrik kesintileri ile yürütülen çalışmalara destek verirken, aynı zamanda yangında hasar gören enerji altyapısının tespit edilmesi ve hızla yenilenmesi için aralıksız görev yaptı.

Başkent'te enerji güvenliği yeni teknolojiyle artacak

Başkent EDAŞ ve Ayedaş şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek için temas gerilimi tespit teknolojisini uygulamaya aldı. Şubat-mart döneminde saha denemeleri kapsamında Ankara'da 230 kilometrelik alanda tarama yapıldıktan sonra ABD merkezli Osmose firmasyla 6 aylık hizmet alımı için anlaşma sağlandı.

Yeni teknolojiyle şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas bir şekilde belirlenirken, olası tespitlere saha ekipleri tarafından hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediliyor.