Batman\'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Ekonomi

Batman'da Gıda Toptancılar Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi tarafından 220 dönüm arazi üzerinde 170 iş yerinin yapıldığı sanayi sitesi inşaatı hızla devam ediyor.

3 bin kişiye iş kapısı aralaması beklenen toplu sanayi sitesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ekrem Canalp, yatırımcılara ve esnaf gruplarına çağrıda bulanarak, yeni iş yerlerine kavuşmak istiyorsanız devletin tüm imkanlarıyla kendilerini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Arazinin 20 bin dönümünü sera faaliyetleri için kullanacaklarını belirten Canalp, "Geriye kalan 2 bin 500 dönüm araziyi de bu şekildeki küçük sanayi siteleri için kullanacağız. Küçük sermayesi olan herkese açık teklifimizdir; ya gelin organize sanayide fabrika kurun, ya da gelin sanayi sitesi kurun bir şekilde küçük olan sermayenizi büyütün. Geleceğe yönelik olarak; ileriye büyük adım atmak istiyorum ve işimi büyütmek istiyorum diyen herkes için her türlü imkanımız var. Eğer OSB'de fabrika kurarsanız on yıllık bir perspektifte 100 liralık bir yatırım yaparsanız, devlet size 115 lira geriye dönük teşvik veriyor. Eğer küçük sanayi sitesi kurmaya karar verirseniz, 7 kişi bir araya geldiği zaman bir kooperatif kurabiliyor. Eğer küçük sanayi sitesi kurmaya kalkarsanız da devlet size üç yıl geri ödemesiz, geriye kalan yıllarda ise çok düşük faiz oranlarıyla 10 yıl ödemeli kredi veriyor. Alt yapı için yüzde 100, bina için de yüzde 75 destek veriyor. Yatırım ve istihdam için her türlü imkanı seferber eden bir devletimiz var. Bizler düşen hayatımızdaki olağan akışı kırmaktır. İleriye dönük bir sıçrayış yapmak için içimizdeki enerjiyi birleştirmek, sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek, büyük yatırımları yapmaktır. Sizin burada yapmış olduğunuz bu iş benim için çok kıymetli değerlidir. Sizler bir araya geldiniz, beraberce aynı amaç etrafında harikulade bir yatırım yaptınız. Bütün Batman'a örnek bir davranış gösterdiniz. Sizleri tebrik ediyorum" dedi. - BATMAN