Batman'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batman'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Batman\'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Batman'da 220 dönüm arazide inşa edilen sanayi sitesi, 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

04.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Gıda Toptancılar Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi tarafından 220 dönüm arazi üzerinde 170 iş yerinin yapıldığı sanayi sitesi inşaatı hızla devam ediyor.

3 bin kişiye iş kapısı aralaması beklenen toplu sanayi sitesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ekrem Canalp, yatırımcılara ve esnaf gruplarına çağrıda bulanarak, yeni iş yerlerine kavuşmak istiyorsanız devletin tüm imkanlarıyla kendilerini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Arazinin 20 bin dönümünü sera faaliyetleri için kullanacaklarını belirten Canalp, "Geriye kalan 2 bin 500 dönüm araziyi de bu şekildeki küçük sanayi siteleri için kullanacağız. Küçük sermayesi olan herkese açık teklifimizdir; ya gelin organize sanayide fabrika kurun, ya da gelin sanayi sitesi kurun bir şekilde küçük olan sermayenizi büyütün. Geleceğe yönelik olarak; ileriye büyük adım atmak istiyorum ve işimi büyütmek istiyorum diyen herkes için her türlü imkanımız var. Eğer OSB'de fabrika kurarsanız on yıllık bir perspektifte 100 liralık bir yatırım yaparsanız, devlet size 115 lira geriye dönük teşvik veriyor. Eğer küçük sanayi sitesi kurmaya karar verirseniz, 7 kişi bir araya geldiği zaman bir kooperatif kurabiliyor. Eğer küçük sanayi sitesi kurmaya kalkarsanız da devlet size üç yıl geri ödemesiz, geriye kalan yıllarda ise çok düşük faiz oranlarıyla 10 yıl ödemeli kredi veriyor. Alt yapı için yüzde 100, bina için de yüzde 75 destek veriyor. Yatırım ve istihdam için her türlü imkanı seferber eden bir devletimiz var. Bizler düşen hayatımızdaki olağan akışı kırmaktır. İleriye dönük bir sıçrayış yapmak için içimizdeki enerjiyi birleştirmek, sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek, büyük yatırımları yapmaktır. Sizin burada yapmış olduğunuz bu iş benim için çok kıymetli değerlidir. Sizler bir araya geldiniz, beraberce aynı amaç etrafında harikulade bir yatırım yaptınız. Bütün Batman'a örnek bir davranış gösterdiniz. Sizleri tebrik ediyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Ekonomi, batman, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Sanayi Sitesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement