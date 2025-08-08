BAYKAR\'dan Samsun\'a dev yatırım: Anadolu\'daki ilk üretim üssü kuruluyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki lider firmalarından BAYKAR, İstanbul'daki üretim üssüne ek olarak Anadolu'daki ilk büyük yatırımını Samsun'un Tekkeköy ilçesine yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 400 dönümlük alana kurulacak olan özel endüstri bölgesi, Samsun'u Karadeniz'in yüksek teknoloji ve savunma merkezi haline getirecek.

Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte, BAYKAR ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. iş birliğinde Çarşamba ilçesinde de faaliyetler başlatılacak. Bu gelişmelerin tamamlanmasıyla Samsun, savunma ve havacılık sanayisinin yeni üssü olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, yatırım kararının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar'a da teşekkür eden Muş, "Bu yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek" dedi.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise "BAYKAR'ın yeni üretim üssü Milli Mücadele'nin sembol şehri Samsun oluyor. Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek. Karadeniz savunma ve havacılık sanayi için önemli bir merkez haline gelecek" denildi.

Yapılacak yatırımla birlikte Samsun'un Karadeniz'de savunma ve havacılık sanayisi için stratejik bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. - SAMSUN