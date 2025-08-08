BAYKAR, Samsun\'da Havacılık ve Savunma Sanayi için Önemli Yatırım Yapıyor

SAMSUN, HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK

BAYKAR, İstanbul'daki üretim üssüne ek olarak ilk büyük yatırımını Samsun'un Tekkeköy ilçesine yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 400 dönümlük alana kurulacak olan özel endüstri üretim bölgesi ile Samsun savunma ve havacılık sanayi için önemli bir merkez haline gelecek. Yatırım gerçekleştiğinde BAYKAR ve Makine ve Kimya Endüstri (MKE) A.Ş. ile birlikte Çarşamba ilçesinde de faaliyetler başlayacak.

Yatırım kararının ardından açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Ülkemizin savunma sanayisinde yüz akı BAYKAR'ın, İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Samsun Tekkeköy ilçemizde yatırım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. BAYKAR, böylece Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuracak. Türkiye'mizin gururu BAYKAR, kuzeyin yatırım merkezi Samsun'umuza hayırlı olsun. Çarşamba ilçemizde faaliyete geçme çalışmaları sürdüren MKE A.Ş. ile birlikte BAYKAR'ın da yatırımı gerçekleştiğinde, Samsun'umuz havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir merkez haline gelecek. Yeni OSB'ler ve böylesine büyük yatırımların Samsun'umuza kazandırılmasında büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'a şükranlarımı sunuyorum. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyorum" dedi.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise "Baykar'ın yeni üretim üssü Milli Mücadele'nin sembol şehri Samsun oluyor. Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek. Karadeniz savunma ve havacılık sanayi için önemli bir merkez haline gelecek" denildi.

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,