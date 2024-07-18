BEBKA Destekli Kadın Kooperatifi 2024 Yılında Hedeflediği Ciroyu Yakaladı - Son Dakika
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Ekonomi

BEBKA Destekli Kadın Kooperatifi 2024 Yılında Hedeflediği Ciroyu Yakaladı

BEBKA Destekli Kadın Kooperatifi 2024 Yılında Hedeflediği Ciroyu Yakaladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2023 yılında elde ettiği ciroyu 2024 yılının ilk 6 ayında yakaladı. Kooperatif, organik salça, reçel, kızılcık suyu ve erişte gibi yöreye has ürünler üretiyor ve 6 köyden 86 kadına istihdam sağlıyor. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, verilen desteklerin sürdürülebilir olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.

18.07.2024 09:41
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2023 yılında elde edilen ciroyu 2024 yılının ilk 6 ayında yakaladı. Organik salça, reçel, kızılcık suyu ve erişte gibi yöreye has ürünler üreten kadın kooperatifi 6 köyden 86 kadına istihdam sağlıyor. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, "Verdiğimiz desteklerin sürdürülebilir olduğunu görmek BEBKA olarak bizi gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde 2015 yılında kurulan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, aldığı destek sayesinde istihdamı ve ciroyu katladı. Salça, erişte, tarhana ve reçel gibi geleneksel lezzetler, Oylat Çiftlik markası altında e-ticaret siteleri ve zincir marketlerin raflarında organik olarak sofralarla buluşuyor.

2016 yılından bu yana aktif üretim yapan Oylat Çiftlik'e, kooperatifin kurulum aşaması ve kapasite artırımı olmak üzere BEBKA tarafından 2 kez destek verildi. 2024 yılı fiyatlarıyla toplamda 9 milyon lirayı bulan projeler meyvelerini verdi. Mali destek sonrası doğru yatırımlar yapan kooperatif, sürdürülebilirlik esası altında kapasitesini büyük oranda artırdı. 2023 yılında 3 ton salça, 2 ton kızılcık suyu, 500 kilogram reçel üreten Oylat Çiftlik, 2023 yılında elde ettiği ciroyu, 2024 yılının ilk 6 ayında yakaladı. Kooperatifin büyümesinden dolayı memnuniyetini belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, "Verdiğimiz desteklerin sürdürülebilir olduğunu görmek BEBKA olarak bizi gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Hayallerimiz var, hedeflerimiz büyük"

Hedefledikleri seviyelere emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, "Yöresel gıda üretiyoruz. İçerisinde koruyucu ve renklendirici olmayan, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, salça, erişte, reçel gibi ürünleri üretiyoruz. Biz 2015 yılında sosyal kalkınma projesi olarak kurulduk. Kooperatifimiz 6 farklı köyün kadınlarından oluşmaktadır. Bu kooperatif Kaymakamlığın projesiydi. Kooperatifin kuruluşunda finansal desteği BEBKA sağladı. İmalat binaları, restorasyon binaları ve içeride kullandığımız teknik imkanların hepsinin maddi desteğini BEBKA sağladı. 2015 yılında başlattığımız projemiz 2016 yılında tamamlandı ve üretime başlamış olduk. Üretimimiz arttıkça kapasitemizi genişletmek için BEBKA'ya tekrardan başvurduk. 2022-2023 yılları arasında yarı otomatik kapak kapatma makinesi, meyve-sebze kesme makinesi gibi makineler için maddi destek aldık. Kooperatifimizin tamamı kadın üyelerden oluşmaktadır. Kooperatifimizde 86 kadın çalışmaktadır. Kadınlarımız burada gönüllülük esaslı çalışırlar. Yevmiyelerini günlük alırlar. Yaz aylarında işler daha yoğun olduğu için kadınlarımız daha çok çalışırlar. Kooperatif üyesi kadınlarımızın emeğinin sonucunda ortaya koyduğu bir ürün çeşitliliğimiz var. Biz daha da ötesini hayal ediyorduk. Tabii bunun hayal değil gerçek olabileceğini görmüş olduk. Hayallerimiz var. Hedeflerimiz yine büyük. Hayallerimizi kademe kademe gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kadınlarımız ve annelerimiz çok becerikliler. Hakikaten çok güzel ürünler yapıyorlar. Geçen yıl daha fazla insana güzel ürün sunabilmek için kapasitemizi artırdık. BEBKA'dan almış olduğumuz destekten dolayı kapasitemiz geçen seneye göre 2-3 katı artmış durumda. Ürünlerimizi birçok zincir markete pazarlıyoruz. Ürünlerimiz uluslararası ve Türkiye'deki birçok markette bulunmaktadır. Kooperatifimizin Oylat Çiftlik isimli bir internet sitemizde var. E-ticaret anlamında dükkanımız var. Ürünlerimiz herhangi bir markette doğrudan karşınıza çıkabilir, ama ürünlerimize doğrudan ulaşmak istiyorlarsa internet sitemizi ziyaret edebilirler" şeklinde konuştu.

BEBKA'dan toplamda 9 milyon liralık destek

BEBKA olarak verilen destekler sonrası yapılan işlerden memnun olduklarını ifade eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak projeye 2 farklı mali destek programıyla destek sağladık. Bunlar kırsal kalkınma mali destek programlarıydı. İlk projede kooperatifin kurulması için gerekli olan fiziksel altyapıyı sağladık. İkinci projede de kooperatifin mevcut olan kapasitesi artırıldı. İki projede de BEBKA'nın katkısının toplam 6,5 milyon lira olduğunu görüyoruz. Projenin toplam maliyeti 9 milyon lira oldu. Verdiğimiz desteklerin sürdürülebilir olduğunu görmek BEBKA olarak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Üretim değerlerine baktığımızda 2023 yılı verilerinde 3 ton salça üretimi gerçekleştiğini, 2 ton kızılcık suyu üretildiğini, 500 kilogram reçel üretildiğini görüyoruz. Bu ürünler dışında erişte, tarhana gibi ürünlerin de üretildiğini görüyoruz. Elde edilen gelir rakamlara bakıldığında 2023 yılında elde edilen cironun 2024 yılının 6 ayında yakalanmış olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

'2024 yılı teması kadın girişimciliği ve kadın istihdamı"

"Ajans destekleriyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024 yılını 'kadın girişimciliği ve kadın istihdamının arttırılması' teması olarak ilan etti" diyen Bayram sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizde tüm kalkınma ajansları olarak hem kadın girişimciliği hem kadın istihdamının arttırılması konusunda; proje destekleri ve faaliyetlerimizle bu temayı destekliyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 'Anadoludakiler' projesi yürütülmektedir. Bu proje sayesinde Anadolu'nun yerel zenginlikleri dijital bir platformda tanıtılmaktadır. Bu projeyi desteklemek açısından tüm ülkede geçerli olmak üzere, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 'Anadoludakiler' proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. Bu çağrı ile yerel ürünlerin daha da geliştirilmesi ve tanıtılması noktasındaki projelere destek olacağız" - BURSA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, Ajans, Bursa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BEBKA Destekli Kadın Kooperatifi 2024 Yılında Hedeflediği Ciroyu Yakaladı - Son Dakika

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