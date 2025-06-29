Belgenet ile Dijitalleşme Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Belgenet ile Dijitalleşme Hızlandı

29.06.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türksat'ın Belgenet sistemi ile 110 kurumda 100 milyon belge dijitalleşti, 500 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Türksat tarafından kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla geliştirilen Belge Yönetim Sistemi'ni (Belgenet) kullanan kurum sayısı 110'a ulaşırken, sistem ile 100 milyonun üzerinde belge dijital ortamda hazırlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, e-Devlet Kapısı'na geçiş sürecinde kamuda hızlı ve etkin iletişimin gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluşlardaki faaliyetlerin dijitalleşmesi amacıyla 2010'da Türksat Bilişim tarafından işletilmeye başlanan Belgenet'in kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Bürokrasiden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması, evrakın nerede, ne zaman, hangi işlemleri gördüğünün rahatlıkla belirlenmesi, hizmetlerde verimlilik ve şeffaflık ile kalite standardının en yüksek seviyelere çıkarılmasını sağlayan Belgenet, evrak akışını hızlandırma, mekandan bağımsız belgeye erişim ve belge süreçlerin etkin işletilmesini sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, 12'si bulut Belgenet müşterisi olan toplam 110 kamu kurumu, savunma sanayi kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve özel sektör müşterileri ile tüm işlemleri dijital hale getiren Belgenet kullanıcı sayısı 1 milyon 49 bini geçti. Türksat'ın kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Belgenet'i kullanan kurum sayısı 110'a ulaşırken, sistem ile 100 milyonun üzerinde belge dijital ortamda hazırlandı.

Kamu kurumlarında tüm işlemleri dijitalleştiren Belgenet ile zaman ve enerjinin yanı sıra birçok kalemde tasarruf sağlandı. Kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli olarak yönetilmesi, Belgenet'in kullanımıyla verimliliği önemli oranda arttırdı.

500 tona yakın kağıttan tasarruf edildi

Kurumlarda bulunan bölüm, daire ve şubeler arasındaki, bilgi ve evrak akışını elektronik ortamda güvenilir, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştiren Türksat'ın Belgenet ürünü, birimlerin farklı evrakını bir noktada toplayarak, paylaşım ve erişilebilirlik sağlanmasıyla, bilgi kirliliğini de önledi.

Özellikle tüm belgeleme süreçlerinin, dijital ortamda yapılması ile kağıt israfının önüne geçildi, böylece 500 tona yakın kağıttan tasarruf edildi.

Çevreci etkisiyle de öne çıkan sistemle, bugüne kadar 30 bine yakın ağacın kesilmesinin önüne geçilerek, doğanın korunmasına önemli katkı sağlandı.

Öte yandan Belgenet ile yazıcı ve fax masraflarından yüzde 60 tasarruf yapıldı.

"Belgenet ile kurumlar arası belge akışı hızlandırıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belgenet ile kamuda tasarruf ilkesine sadık kaldıklarını söyledi. Türksat'ın dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olarak, 6 ayrı haberleşme uydusu ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşme hizmetini küresel ölçekte sunabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Türksat, bilişim hizmetleri ile Türkiye'nin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstleniyor, e-Devlet Kapısı'nı işletiyor. Ayrıca kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunulmasına yönelik projeler yürütüyor. Bu projelerden birisi de Belgenet. Platform ve veri tabanı bağımsız olarak çalışan Belgenet ile açık kaynak kod yazılımlar ve platformlar kullanılarak, kurumların dışa bağımlılığının en aza indirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Belgenet'in, kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini, teknolojik ve yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru biçimde uygulanmasını sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

" Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ. (ADUAŞ) ve Yunus Emre Enstitüsü ile geçen yıl Belgenet ürünü sözleşmesi imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışmalar tamamlanmış, canlıya geçiş yapılmıştır. Böylelikle Belgenet kullanımı ile kağıttan tasarruf sağlanırken, kurumlar arası belge akışı hızlandırıldı."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türksat, ankara, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belgenet ile Dijitalleşme Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:08:20. #7.12#
SON DAKİKA: Belgenet ile Dijitalleşme Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.