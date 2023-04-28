Benzine gece yarısından itibaren 90 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

29 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 20 LİRA 35 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.