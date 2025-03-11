Bilişim Sektörüne 2024'te 3,2 Milyar Lira Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Bilişim Sektörüne 2024'te 3,2 Milyar Lira Destek

Ticaret Bakanlığı, bilişim sektöründe 2024'te 3,2 milyar lira destek sağlayacak.

11.03.2025 11:52
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Ticaret Bakanlığı'nın bilişim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik destek tutarı, 2024'te yıllık bazda yüzde 228 artışla 3 milyar 226 milyon liraya çıkarken, sektörün ihracatı da 4,9 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumların yurt dışında tanıtımlarının yapılması, yazılım ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve markalaşmasına yönelik çalışmaları desteklenmesini ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi açısından desteklediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşlarının küreselleşme çabalarının desteklenmesi, ihracata yönelik kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerinin artırılması amacı ile destek programları uyguladı.

Gerçekleştiren programlar çerçevesinde bilişim ihracatçılarında bir önceki yıla göre yüzde 228 artışla 3 milyar 226 milyon lira destek sağlandı. 2023 yılı sonu itibarıyla bilişim sektör ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artış ile 4,2 milyar dolar seviyesinde olup, 2024 yılında 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicorn"ların oluşturulmasına yönelik yeni destek unsurlarını içeren "e-Turquality" (Bilişimin Yıldızları) Programı 2022'de uygulamaya alındı. Programa kısa sürede çok sayıda şirket dahil edilirken, 2024 sonu itibarıyla bu destekten 39 şirket yararlandı.

Bilişim sektörüne yönelik 2024'te yurt dışında düzenlenen 477 etkinlik ile İstanbul ve Antalya'daki 9 uluslararası yurt içi fuar Bakanlıkça destek kapsamına alındı, çeşitli ülkelerden katılımcı içeren 2 alım heyeti programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakanlık, geçen yıl ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Fas, Hollanda, Birleşik Krallık ve Singapur'da birer, Almanya'da 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 olmak üzere bilişim sektörüne yönelik CES, MWC, GITEX gibi 13 etkinliğe milli katılımlı fuar organizasyonu düzenledi. Ayrıca, BAE, ABD, Almanya, İngiltere, Azerbaycan ve Japonya ile Özbekistan'a iki defa olmak üzere bilişim alanında 8 sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirildi.

Tekno Hızlandırıcı İhracat ve HİSER projeleri kapsamında geçen yıl 4 yurt dışı pazarlama faaliyeti yapıldı. Ayrıca 3 proje, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamına alındı, 5 HİSER projesi de başarıyla tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

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