Bitlis Ahlat'ta ivesi sürüsüne damızlık koçlar katıldı, 24 aylık proje başladı - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta ivesi sürüsüne damızlık koçlar katıldı, 24 aylık proje başladı

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Bitlis Ahlat\'ta ivesi sürüsüne damızlık koçlar katıldı, 24 aylık proje başladı
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Bitlis Ahlat\'ta ivesi sürüsüne damızlık koçlar katıldı, 24 aylık proje başladı
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Bitlis Ahlat'ta Cihan Timrus'a ait ivesi koyun işletmesinde, Bitlis Eren Üniversitesiyle 24 aylık bilimsel proje başlatıldı. Şanlıurfa TİGEM Ceylanpınar'dan getirilen damızlık koçlar sürüye katılırken projede et ve süt verimi ile ikizlik oranının artırılması hedefleniyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cihan Timrus'a ait ivesi koyun işletmesi, bölgedeki küçükbaş hayvancılık potansiyelini artırmayı hedefleyen önemli bir bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Cercis Atahan Atli tarafından yürütülen proje kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde geleneksel yöntemler moleküler genetik çalışmalarıyla buluşturuluyor. Proje çerçevesinde, Şanlıurfa'da bulunan TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden getirilen ivesi ırkı damızlık koçlar, Oltuyazı köyündeki koyun sürüsüne katıldı. Damızlık koçların sürüye dahil edilmesiyle birlikte çiftleşme süreci de başlatıldı.

24 aylık bilimsel çalışmayla elit sürü oluşturulacak

Bitlis Eren Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Cercis Atahan Atli ile küçükbaş hayvan yetiştiricisi Cihan Timrus'un iş birliğinde yürütülen 24 aylık proje ile ivesi koyunlarının genetik özelliklerinin geliştirilmesi ve daha verimli, kaliteli bir sürü oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında özellikle et ve süt veriminin yanı sıra ikizlik oranının artırılması, genetik açıdan üstün hayvanların belirlenmesi ve elde edilecek kuzuların damızlık olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Amacımız iyi ve verimli bir sürü oluşturmak"

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Cihan Timrus, işletmelerindeki sürünün özel ve elit bir sürü olduğunu belirterek, proje kapsamında Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM'den damızlık koçlar getirdiklerini söyledi. Sürünün genetik yapısını güçlendirmek ve kan tazelemek istediklerini ifade eden Timrus, şöyle konuştu: "Yanımızdaki sürü özel ve elit bir sürü. Bu sürünün tamamını elden geçirerek yeni bir sürü oluşturduk. Koçlarımızı Ceylanpınar TİGEM'den getirerek işletmemize kattık. Amacımız burada kan tazelemek ve iyi bir sürü oluşturmak. Hazırladığımız projeyle süt verimini, ikizlik oranını ve et verimini artırmayı hedefliyoruz. Projemizde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz hayvancılığı için elimizden gelenin en iyisini yapmak adına çaba sarf edeceğiz."

Genetik belirteçlerle üstün hayvanlar belirlenecek

Bitlis Eren Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Cercis Atahan Atli ise projenin bilimsel yönüne dikkat çekerek, hayvan yetiştiriciliğinde geleneksel seleksiyon yöntemlerinin yanı sıra modern genetik ve moleküler biyoloji tekniklerinin de önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Atli, ekonomik açıdan önem taşıyan özelliklerle ilişkili genetik belirteçlerin kullanılmasına dayanan İşaretleyici Destekli Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) yönteminin, genetik açıdan üstün hayvanların erken dönemde belirlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. İşletmedeki genetik gelişimi hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Atli, "Burada özellikle işletmemizin genetik ilerlemesini artırmak amacıyla bilimsel bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Hayvanlarımız üzerinde yaklaşık 5 yıldır doğal seleksiyon yoluyla seçilim çalışmaları yürütülüyor. Hayvanlarımızın bölgeye adaptasyonu tamamlanmış durumda. Şimdi ise genetik belirteçler ve işaretleyici destekli seleksiyon yöntemiyle araştırmalar yaparak daha iyi ve elit bir sürü oluşturmayı hedefliyoruz. Et ve süt verimini, ayrıca ikizlik oranını artırmayı amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz kuzuları da damızlık olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmamıza başladık. Projenin bölge hayvancılığına ve Bitlis'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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