Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu - Son Dakika
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Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu

02.05.2023 15:59
Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan bir lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı. Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

LAHMACUN BU YIL 450 LİRAYA SATILIYOR

Her bütçeye uygun konaklama hizmeti sağlayan Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

"GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 45 ARTIŞ"

Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var. Sonra Rus pazarı geliyor. Rusya'dan uçuşlar gelecek hafta daha da artacak. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

"YERLİ MİSAFİRLERİMİZ SEÇİM NEDENİYLE TATİLİ ÖTELEYECEK"

Bodrum- Milas Havalimanı'na inen yabancı misafirlerimiz Didim ve Milas gibi noktaları da ziyaret ediyor. Bodrum'da bazı oteller açılmadı. Birkaç hafta içinde oteller açılacaktır. Mayıs ayında doluluk yüzde 50 civarında olur, diye düşünüyoruz. Seçim nedeniyle herkes kendi bölgesinde oy kullanacağı için yerli misafir tatili öteleyecek. Bodrum çok özel bir yer. İç pazarda vazgeçilmez bir destinasyondur" dedi.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

"450 LİRAYA DA OTEL VAR, 1 MİLYON LİRAYA DA"

Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Bodrum'un pahalı bir destinasyon olduğunu belirten kafa karışıklığını kaldırmamız gerekiyor. Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

"BÖLGESEL OLARAK FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR"

Bodrum pahalı fiyat algısını kaldırmamız gerekiyor. Fiyatlar isme, maliyete ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da plaj ücretleri daha netleşmedi. Bodrum sadece özel plaj işletmeleri ve lahmacundan ibaret değil. Bodrum'da her şey var. Bölgesel olarak fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da 20 liraya da lahmacun var, daha popüler olan başka bir bölgede bu fiyat 450 liraya çıkıyor. Lahmacunu 450 liraya satın alan bir kişi partilerden, eğlencelerden ve diğer birçok şeyden yararlanabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu - Son Dakika
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