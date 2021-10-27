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Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım - Son Dakika

Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım

27.10.2021 09:48

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yapılan düzenlemeye yaklaşık 6 milyon kişi katıldı. Fırsattan faydalanan vatandaşların ilk taksit ödemelerinin son ödeme tarihi 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU SÜRESİ 30 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.

İLK TAKSİDİN MUTLAKA ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor. SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.

6 MİLYONA YAKIN KİŞİ BAŞVURDU

Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmş, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti.

Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım

Pazartesi, Gazete, Vergi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım - Son Dakika
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