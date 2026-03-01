"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve bazı basın yayın organlarında da yer bulan paylaşımlar, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden oldu.

"SABAH SAATLERİNDE TOPLANTI YAPILACAK"

İddialarda, Borsa İstanbul yönetiminin sabah saatlerinde toplantı yaparak piyasaların geçici olarak kapatılmasını değerlendireceği öne sürüldü. Daha önce benzer olağanüstü gelişmelerde borsanın kapatılmadığı hatırlatılırken, böyle bir adımın özellikle long (uzun) pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından ciddi riskler doğurabileceği ve paniği artırabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu paylaşımlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denildi.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurguladı. Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Piyasalarda işlem akışı sürerken, yatırımcıların resmi açıklamaları takip etmesi ve doğrulanmamış bilgilere göre hareket etmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.