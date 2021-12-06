Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,46
|1,49
|-29,46
|Acıpayam Selüloz
|22,66
|10,00
|33,07
|Adel Kalemcilik
|29,42
|-2,58
|-11,89
|Adese Gayrimenkul
|0,82
|5,13
|-66,13
|Afyon Çimento
|4,09
|0,74
|-19,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,66
|1,08
|20,57
|Ak Enerji
|2,05
|3,54
|-7,24
|Akbank
|7,19
|4,51
|6,39
|Akçansa
|19,10
|-1,50
|18,62
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|1,61
|-21,35
|Akfen GMYO
|7,12
|0,42
|172,71
|Akın Tekstil
|39,10
|2,36
|23,11
|Akiş GMYO
|1,87
|1,08
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|45,32
|4,62
|-25,91
|Aksa
|29,76
|-0,47
|115,42
|Aksa Enerji
|9,46
|3,39
|154,30
|Aksigorta
|7,99
|1,65
|-3,84
|Aksu Enerji
|22,12
|-0,36
|193,09
|Alarko Carrıer
|342,50
|4,48
|-5,41
|Alarko GMYO
|30,10
|0,47
|18,83
|Alarko Holding
|11,40
|0,18
|33,78
|Albaraka Türk
|1,98
|2,59
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,36
|0,89
|-1,01
|Alkim Kağıt
|16,76
|-0,71
|29,48
|Alkim Kimya
|19,24
|0,79
|36,58
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,46
|4,29
|-0,40
|Altınyunus Çeşme
|62,90
|5,01
|25,90
|Anadolu Efes
|27,08
|2,50
|26,77
|Anadolu Grubu Holding
|40,16
|3,29
|53,72
|Anadolu Hayat Emek.
|12,85
|5,50
|59,92
|Anadolu Isuzu
|26,22
|-0,98
|45,67
|Anadolu Sigorta
|6,60
|2,80
|-8,59
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,00
|3,45
|Anel Elektrik
|2,71
|7,97
|0,98
|Arçelik
|47,60
|2,76
|67,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,93
|-0,50
|17,44
|Arena Bilgisayar
|12,37
|3,34
|13,46
|Armada Bilgisayar
|65,20
|-2,69
|32,84
|Arsan Tekstil
|5,66
|3,66
|42,00
|Arzum Ev Aletleri
|17,90
|0,28
|-25,92
|Aselsan
|22,54
|2,64
|24,68
|Ata GMYO
|3,98
|-1,73
|-27,77
|Atakule GMYO
|3,09
|6,19
|31,99
|Atlantis Yatırım Holding
|7,21
|0,14
|29,68
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|0,11
|-23,35
|ATP Bilgisayar
|60,45
|-4,65
|Avrasya GMYO
|1,91
|2,14
|-27,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|0,00
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,74
|-1,61
|12,33
|Aydem Enerji
|7,26
|4,01
|Ayen Enerji
|6,73
|1,82
|24,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,16
|7,92
|105,33
|Aygaz
|22,94
|-0,78
|61,70
|Bagfaş
|11,55
|10,00
|61,31
|Bak Ambalaj
|21,10
|3,94
|6,69
|Balatacılar Balatacılık
|8,85
|-5,14
|7,40
|Bantaş Ambalaj
|3,59
|4,36
|14,82
|Banvit
|77,00
|0,00
|48,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,24
|3,44
|Baştaş Başkent Çimento
|12,10
|10,00
|-30,34
|Batı Çimento
|16,35
|0,06
|247,13
|Batısöke Çimento
|2,48
|0,81
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,84
|2,89
|-26,11
|Bera Holding
|11,28
|0,09
|-44,38
|Berkosan Yalıtım
|9,17
|-0,86
|2,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,19
|-3,89
|28,47
|Beyaz Filo
|9,46
|1,72
|-6,14
|Bilici Yatırım
|17,02
|2,41
|207,59
|Bim Mağazalar
|73,00
|4,43
|5,57
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,13
|2,30
|Birko Mensucat
|1,00
|-3,85
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,03
|1,93
|Birlik Mensucat
|2,00
|-2,91
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,96
|3,17
|-0,10
|BMS Çelik Hasır
|9,10
|1,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,74
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|30,10
|4,15
|8,27
|Borusan Yat. Paz.
|401,70
|4,20
|-11,57
|Bosch Fren Sistemleri
|1.047,50
|9,73
|-14,82
|Bossa
|30,04
|0,00
|68,29
|Brisa
|32,00
|-1,42
|65,26
|Burçelik
|29,76
|2,48
|41,58
|Burçelik Vana
|27,00
|-1,39
|-45,63
|Bursa Çimento
|4,82
|1,47
|-3,17
|Carrefoursa
|44,66
|4,30
|-37,80
|Casa Emtia Petrol
|113,70
|-0,79
|7,26
|Ceo Event Medya
|13,11
|-0,46
|103,89
|Coca Cola İçecek
|95,20
|2,04
|49,90
|Cosmos Yat. Holding
|9,19
|-2,13
|14,02
|Credıtwest Faktorıng
|5,18
|9,98
|-11,75
|Çan2 Termik
|12,43
|0,24
|Çelebi
|187,90
|2,40
|2,94
|Çelik Halat
|8,77
|-2,34
|-3,60
|Çemaş Döküm
|1,28
|2,40
|-24,82
|Çemtaş
|17,62
|2,32
|12,15
|Çimbeton
|230,20
|2,77
|-22,36
|Çimentaş
|31,84
|2,58
|-11,95
|Çimsa
|36,24
|-0,82
|103,60
|Çuhadaroğlu Metal
|10,70
|1,33
|40,65
|Dagi Giyim
|2,87
|-1,71
|-15,75
|Dagi Yatırım Holding
|11,40
|-2,15
|-11,63
|Dardanel
|3,23
|3,19
|-39,34
|Datagate Bilgisayar
|13,86
|1,91
|-13,97
|Demısaş Döküm
|9,63
|2,67
|48,72
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,70
|1,80
|-7,71
|Derimod
|8,11
|1,50
|-16,74
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|5,36
|-42,06
|Desa Deri
|9,43
|5,84
|-3,18
|Despec Bilgisayar
|10,29
|1,68
|-21,21
|Deva Holding
|30,40
|0,07
|26,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,65
|4,03
|17,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-2,38
|9,92
|Ditaş Doğan
|27,50
|-1,50
|111,44
|DO-CO
|1.149,40
|1,72
|82,44
|Doğan Burda
|154,80
|-10,00
|589,84
|Doğan Holding
|3,38
|1,20
|12,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|2,12
|3,48
|Doğu Aras Enerji
|102,00
|8,92
|Doğusan
|3,78
|-2,33
|4,10
|Doğuş GMYO
|10,70
|-1,20
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|48,16
|-3,10
|85,78
|Döktaş Dökümcülük
|33,40
|1,21
|9,08
|Duran Doğan Basım
|18,62
|-5,00
|77,50
|Dyo Boya
|10,78
|1,41
|-4,15
|Eczacıbaşı İlaç
|7,25
|0,28
|0,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,50
|2,31
|87,60
|E-Data Teknoloji
|13,55
|-9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|0,00
|7,23
|Ege Endüstri
|1.886,50
|10,00
|13,31
|Ege Gübre
|236,10
|-1,50
|64,58
|Ege Profil
|36,30
|4,43
|-3,58
|Ege Seramik
|17,30
|2,98
|79,04
|Egeplast
|24,28
|-0,41
|-27,09
|Ekiz Kimya
|7,80
|-4,29
|9,40
|Elite Naturel Organik Gıda
|27,48
|7,09
|Emek Elektrik
|2,92
|0,00
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|20,70
|2,07
|-43,81
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|0,42
|12,55
|Enerjisa Enerji
|14,30
|3,03
|24,02
|Enka İnşaat
|16,25
|-5,25
|130,76
|Erbosan
|138,80
|-3,61
|242,25
|Ereğli Demir Çelik
|23,66
|-0,59
|80,11
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|2,50
|Ersu Gıda
|5,40
|0,56
|9,31
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,12
|2,03
|Escort Teknoloji
|6,21
|-1,27
|-5,48
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|4,05
|70,29
|Etiler Gıda
|5,12
|-0,97
|28,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|3,40
|3,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|0,85
|0,61
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-2,19
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|2,25
|-35,92
|Europap Tezol Kağıt
|15,90
|-0,50
|Fade Gıda
|8,10
|2,92
|55,72
|Fenerbahçe Futbol
|32,08
|0,38
|8,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|5,06
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|136,70
|6,71
|11,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,98
|-2,16
|14,97
|Ford Otosan
|254,10
|-2,27
|111,58
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|2,42
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|4,30
|5,65
|66,02
|Galata Wind Enerji
|5,35
|-0,37
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-2,48
|-2,72
|Garanti Bankası
|11,84
|1,54
|16,64
|Garanti Faktoring
|13,98
|7,46
|25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,57
|1,58
|-20,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,70
|-1,91
|29,93
|Gediz Ambalaj
|19,39
|-1,97
|44,70
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,37
|1,67
|Gen İlaç
|13,80
|-0,36
|Gentaş
|3,74
|1,08
|-17,13
|Gersan Elektrik
|5,89
|1,55
|-4,07
|Gimat Mağazacılık
|2,17
|2,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|0,44
|Global Men. Değ.
|6,35
|-1,55
|5,66
|Global Yat. Holding
|2,32
|1,31
|-33,96
|Good-Year
|9,64
|-1,13
|20,98
|Göltaş Çimento
|46,90
|7,03
|14,27
|Gözde Girişim
|9,07
|-1,52
|13,66
|GSD Denizcilik
|4,13
|3,51
|69,60
|GSD Holding
|3,50
|3,55
|39,44
|Gübre Fabrik.
|85,05
|1,19
|-1,16
|Güler Yat. Holding
|3,03
|-0,98
|-12,50
|Halk GMYO
|2,83
|1,80
|-7,15
|Hatay Tekstil
|19,64
|3,75
|44,04
|Hedef Girişim
|2,85
|4,01
|12,88
|Hedef Holding
|4,05
|5,19
|Hektaş
|13,38
|-0,30
|150,45
|HUB Girişim
|10,74
|1,99
|-40,99
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|-2,29
|1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,26
|-0,48
|-3,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,44
|-2,06
|133,58
|İdealist GMYO
|2,14
|-4,04
|-9,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|1,92
|-43,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|0,00
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|7,38
|9,99
|İhlas Holding
|0,62
|3,33
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|4,11
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,11
|2,79
|74,56
|Info Yatırım
|5,14
|-1,15
|10,05
|İntema
|60,00
|7,91
|50,38
|Inveo Yatırım Holding
|31,24
|-1,26
|115,86
|İpek Doğal Enerji
|15,50
|1,97
|18,50
|İskenderun Demir Çelik
|23,72
|-2,87
|162,50
(Sürecek)
Kaynak: AA
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