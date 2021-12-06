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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.12.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,461,49-29,46
Acıpayam Selüloz22,6610,0033,07
Adel Kalemcilik29,42-2,58-11,89
Adese Gayrimenkul0,825,13-66,13
Afyon Çimento4,090,74-19,96
AGESA Hayat Emeklilik20,661,0820,57
Ak Enerji2,053,54-7,24
Akbank7,194,516,39
Akçansa19,10-1,5018,62
Akdeniz Yatırım Hold.1,891,61-21,35
Akfen GMYO7,120,42172,71
Akın Tekstil39,102,3623,11
Akiş GMYO1,871,08-33,03
Akmerkez GMYO45,324,62-25,91
Aksa29,76-0,47115,42
Aksa Enerji9,463,39154,30
Aksigorta7,991,65-3,84
Aksu Enerji22,12-0,36193,09
Alarko Carrıer342,504,48-5,41
Alarko GMYO30,100,4718,83
Alarko Holding11,400,1833,78
Albaraka Türk1,982,592,06
Alcatel Lucent Teletaş29,360,89-1,01
Alkim Kağıt16,76-0,7129,48
Alkim Kimya19,240,7936,58
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,464,29-0,40
Altınyunus Çeşme62,905,0125,90
Anadolu Efes27,082,5026,77
Anadolu Grubu Holding40,163,2953,72
Anadolu Hayat Emek.12,855,5059,92
Anadolu Isuzu26,22-0,9845,67
Anadolu Sigorta6,602,80-8,59
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,003,45

Anel Elektrik2,717,970,98
Arçelik47,602,7667,26
ARD Bilişim Teknolojileri7,93-0,5017,44
Arena Bilgisayar12,373,3413,46
Armada Bilgisayar65,20-2,6932,84
Arsan Tekstil5,663,6642,00
Arzum Ev Aletleri17,900,28-25,92
Aselsan22,542,6424,68
Ata GMYO3,98-1,73-27,77
Atakule GMYO3,096,1931,99
Atlantis Yatırım Holding7,210,1429,68
Atlas Yat. Ort.1,320,11-23,35
ATP Bilgisayar60,45-4,65

Avrasya GMYO1,912,14-27,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,260,00-29,38
Avrupa Yatırım Holding6,74-1,6112,33
Aydem Enerji7,264,01

Ayen Enerji6,731,8224,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,167,92105,33
Aygaz22,94-0,7861,70
Bagfaş11,5510,0061,31
Bak Ambalaj21,103,946,69
Balatacılar Balatacılık8,85-5,147,40
Bantaş Ambalaj3,594,3614,82
Banvit77,000,0048,08
Başkent Doğalgaz GMYO13,243,44

Baştaş Başkent Çimento12,1010,00-30,34
Batı Çimento16,350,06247,13
Batısöke Çimento2,480,811,64
Bayrak Taban Sanayi7,842,89-26,11
Bera Holding11,280,09-44,38
Berkosan Yalıtım9,17-0,862,80
Beşiktaş Futbol Yat.5,19-3,8928,47
Beyaz Filo9,461,72-6,14
Bilici Yatırım17,022,41207,59
Bim Mağazalar73,004,435,57
Biotrend Çevre ve Enerji7,132,30

Birko Mensucat1,00-3,85-9,91
Birleşim Mühendislik10,031,93

Birlik Mensucat2,00-2,91-42,20
Bizim Mağazaları14,963,17-0,10
BMS Çelik Hasır9,101,11

Boğaziçi Beton Sanayi4,74-0,42

Borusan Mannesmann30,104,158,27
Borusan Yat. Paz.401,704,20-11,57
Bosch Fren Sistemleri1.047,509,73-14,82
Bossa30,040,0068,29
Brisa32,00-1,4265,26
Burçelik29,762,4841,58
Burçelik Vana27,00-1,39-45,63
Bursa Çimento4,821,47-3,17
Carrefoursa44,664,30-37,80
Casa Emtia Petrol113,70-0,797,26
Ceo Event Medya13,11-0,46103,89
Coca Cola İçecek95,202,0449,90
Cosmos Yat. Holding9,19-2,1314,02
Credıtwest Faktorıng5,189,98-11,75
Çan2 Termik12,430,24

Çelebi187,902,402,94
Çelik Halat8,77-2,34-3,60
Çemaş Döküm1,282,40-24,82
Çemtaş17,622,3212,15
Çimbeton230,202,77-22,36
Çimentaş31,842,58-11,95
Çimsa36,24-0,82103,60
Çuhadaroğlu Metal10,701,3340,65
Dagi Giyim2,87-1,71-15,75
Dagi Yatırım Holding11,40-2,15-11,63
Dardanel3,233,19-39,34
Datagate Bilgisayar13,861,91-13,97
Demısaş Döküm9,632,6748,72
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,701,80-7,71
Derimod8,111,50-16,74
Derlüks Yatırım Holding5,115,36-42,06
Desa Deri9,435,84-3,18
Despec Bilgisayar10,291,68-21,21
Deva Holding30,400,0726,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,654,0317,40
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-2,389,92
Ditaş Doğan27,50-1,50111,44
DO-CO1.149,401,7282,44
Doğan Burda154,80-10,00589,84
Doğan Holding3,381,2012,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,412,123,48
Doğu Aras Enerji102,008,92

Doğusan3,78-2,334,10
Doğuş GMYO10,70-1,2030,97
Doğuş Otomotiv48,16-3,1085,78
Döktaş Dökümcülük33,401,219,08
Duran Doğan Basım18,62-5,0077,50
Dyo Boya10,781,41-4,15
Eczacıbaşı İlaç7,250,280,67
Eczacıbaşı Yatırım50,502,3187,60
E-Data Teknoloji13,55-9,97

Edip Gayrimenkul3,560,007,23
Ege Endüstri1.886,5010,0013,31
Ege Gübre236,10-1,5064,58
Ege Profil36,304,43-3,58
Ege Seramik17,302,9879,04
Egeplast24,28-0,41-27,09
Ekiz Kimya7,80-4,299,40
Elite Naturel Organik Gıda27,487,09

Emek Elektrik2,920,002,27
Eminiş Ambalaj20,702,07-43,81
Emlak Konut GMYO2,380,4212,55
Enerjisa Enerji14,303,0324,02
Enka İnşaat16,25-5,25130,76
Erbosan138,80-3,61242,25
Ereğli Demir Çelik23,66-0,5980,11
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,282,50

Ersu Gıda5,400,569,31
Escar Turizm Taşımacılık30,122,03

Escort Teknoloji6,21-1,27-5,48
Esenboğa Elektrik32,404,0570,29
Etiler Gıda5,12-0,9728,64
Euro Kapital Yat. Ort.3,953,403,42
Euro Trend Yat. Ort.3,560,850,61
Euro Yat. Ort.3,58-2,19-19,40
Euro Yatırım Holding1,822,25-35,92
Europap Tezol Kağıt15,90-0,50

Fade Gıda8,102,9255,72
Fenerbahçe Futbol32,080,388,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,495,06-15,53
F-M İzmit Piston136,706,7111,50
Fonet Bilgi Teknolojileri14,98-2,1614,97
Ford Otosan254,10-2,27111,58
Formet Metal ve Cam1,272,42-48,23
Frigo Pak Gıda4,305,6566,02
Galata Wind Enerji5,35-0,37

Galatasaray Sportif3,94-2,48-2,72
Garanti Bankası11,841,5416,64
Garanti Faktoring13,987,4625,61
Garanti Yat. Ort.2,571,58-20,08
Gedik Y. Men. Değ.7,70-1,9129,93
Gediz Ambalaj19,39-1,9744,70
Gelecek Varlık Yönetimi13,371,67

Gen İlaç13,80-0,36

Gentaş3,741,08-17,13
Gersan Elektrik5,891,55-4,07
Gimat Mağazacılık2,172,36

Girişim Elektrik Sanayi22,900,44

Global Men. Değ.6,35-1,555,66
Global Yat. Holding2,321,31-33,96
Good-Year9,64-1,1320,98
Göltaş Çimento46,907,0314,27
Gözde Girişim9,07-1,5213,66
GSD Denizcilik4,133,5169,60
GSD Holding3,503,5539,44
Gübre Fabrik.85,051,19-1,16
Güler Yat. Holding3,03-0,98-12,50
Halk GMYO2,831,80-7,15
Hatay Tekstil19,643,7544,04
Hedef Girişim2,854,0112,88
Hedef Holding4,055,19

Hektaş13,38-0,30150,45
HUB Girişim10,741,99-40,99
Hürriyet Gzt.2,13-2,291,43
ICBC Turkey Bank6,26-0,48-3,69
İdeal Finansal Teknolojiler31,44-2,06133,58
İdealist GMYO2,14-4,04-9,82
İhlas Ev Aletleri1,061,92-43,10
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik0,770,00-68,74
İhlas Haber Ajansı7,389,99

İhlas Holding0,623,33-44,77
İhlas Yayın Holding0,764,11-33,33
İndeks Bilgisayar8,112,7974,56
Info Yatırım5,14-1,1510,05
İntema60,007,9150,38
Inveo Yatırım Holding31,24-1,26115,86
İpek Doğal Enerji15,501,9718,50
İskenderun Demir Çelik23,72-2,87162,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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