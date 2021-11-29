Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 0,00 15,18 İş Bankası (B) 38.500,00 10,00 -4,94 İş Bankası (C) 6,63 -1,04 -2,39 İş Bankası (Kur.) 420.000,00 9,09 10,53 İş Fin.Kir. 3,30 -0,30 -14,51 İş Girişim 8,39 2,94 -55,73 İş GMYO 2,49 4,62 -1,97 İş Y. Men. Değ. 19,68 -0,76 18,57 İş Yat. Ort. 2,88 0,70 -14,36 İşbir Holding 40,80 1,04 -23,99 İşbir Sentetik Dokuma 10,51 -1,59 Işık Plastik 5,72 4,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,39 1,46 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,44 -3,13 13,56 İzmir Demir Çelik 2,41 0,00 -27,18 İzmir Fırça 6,84 -0,73 23,02 Jantsa Jant Sanayi 64,35 0,23 55,25 Kafein Yazılım 20,72 -0,38 -2,90 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,20 -3,03 Kaplamin 28,26 9,96 -16,39 Kardemir (A) 7,74 1,04 30,08 Kardemir (B) 7,71 1,05 46,30 Kardemir (D) 8,75 1,51 51,38 Karel Elektronik 10,70 3,18 59,12 Karsan Otomotiv 3,91 0,26 20,31 Karsu Tekstil 8,25 2,61 -3,51 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,55 2,57 Kartonsan 61,00 -0,49 -35,57 Katmerciler Ekipman 1,54 -0,65 -11,10 Kent Gıda 172,40 1,59 -51,52 Kerevitaş Gıda 5,37 5,71 -18,39 Kervan Gıda 13,30 0,76 29,94 Kervansaray Yat. Holding 0,67 1,52 -46,83 Kiler GMYO 2,21 0,00 -11,95 Kızılbük GYO 26,84 -4,14 Klimasan Klima 9,63 1,80 14,13 Koç Holding 29,02 2,47 41,89 Konfrut Gıda 4,25 0,24 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,50 -0,70 198,73 Konya Çimento 968,00 -2,23 -14,34 Konya Kağıt 8,40 9,95 Koray GMYO 6,82 1,04 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 32,58 0,74 109,52 Koza Altın 120,60 0,50 24,72 Koza Madencilik 18,94 -0,79 22,27 Körfez GMYO 6,09 5,55 5,00 Kristal Kola 1,56 6,12 -48,94 Kron Telekomünikasyon 38,20 3,13 3,69 Kuştur Kuşadası Turizm 209,00 -2,70 32,87 Kuyas Yatırım 3,18 4,95 38,26 Kütahya Porselen 127,10 9,95 151,93 Kütahya Şeker Fabrikası 31,24 10,00 Lider Faktoring 4,07 10,00 19,35 Link Bilgisayar 29,40 2,80 -6,95 Logo Yazılım 47,56 0,13 52,73 Lokman Hekim Sağlık 12,56 3,80 78,62 Lüks Kadife 55,15 6,47 92,06 Makina Takım 3,40 5,59 -0,29 Manas Enerji Yönetimi 16,69 4,64 Margün Enerji 9,04 1,92 Marka Yatırım Holding 3,83 0,00 -40,44 Marmaris Altınyunus 179,30 -2,55 61,39 Marshall 231,90 -0,04 -24,39 Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58 Martı Otel 1,79 -0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 23,44 2,99 Mavi Giyim 72,40 0,35 40,28 Mazhar Zorlu Holding 30,68 -0,71 -2,54 Meditera Tıbbi Malzeme 43,16 0,37 Mega Polietilen 5,50 3,97 -28,20 Menderes Tekstil 2,11 0,00 -31,72 Mercan Kimya 10,06 0,80 Merit Turizm 24,56 -3,00 137,08 Merko Gıda 5,45 2,83 -36,92 Metemtur Yatırım 2,88 -3,68 -64,38 Metro Holding 1,26 0,00 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,72 -0,37 -5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -0,57 -24,89 Mia Teknoloji 27,96 9,99 Migros Ticaret 43,00 -2,27 0,47 Milpa 3,95 1,80 -14,13 Mistral GMYO 4,36 -0,68 -6,76 MLP Sağlık 31,16 2,77 56,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,40 1,69 17,39 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,69 1,20 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,81 0,74 -42,53 Mondi Tire Kutsan 8,95 1,82 17,76 Nasmed Egepol 7,58 -1,43 Naturel Enerji 37,58 3,30 5,84 Naturelgaz 7,41 0,95 Net Holding 4,95 -1,20 44,31 Netaş Telekom. 20,22 1,86 -27,99 Niğbaş Niğde Beton 7,08 1,00 -86,38 Nuh Çimento 43,38 3,53 -9,68 Nurol GMYO 9,67 -2,13 32,65 Odaş Elektrik 1,52 -1,30 -48,01 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,59 -1,08 Orge Enerji Elektrik 6,45 1,57 39,84 Orma Orman Mahsulleri 28,30 8,02 92,26 Osmanlı Menkul 25,62 -0,62 -16,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 0,00 -26,30 Otokar 406,40 1,09 33,56 Oyak Çimento 7,21 0,84 -17,88 Oyak Yat. Ort. 7,16 2,14 3,74 Oyak Yatırım Menkul 31,68 1,86 Oylum Sınai Yatırımlar 9,88 9,90 109,77 Özak GMYO 6,20 -0,64 21,57 Özbal Çelik Boru 23,22 9,94 254,50 Özderici GMYO 1,61 0,00 -27,48 Özerden Plastik 7,74 -0,77 -14,00 Pamel Elektrik 61,50 0,82 188,46 Panora GMYO 7,42 -3,64 26,39 Papilon Savunma 14,40 2,86 -36,67 Park Elek.Madencilik 5,86 1,21 9,12 Parsan 34,78 0,17 43,13 Pegasus 89,85 1,76 20,44 Peker GMYO 1,02 0,00 -56,40 Penguen Gıda 4,82 6,87 -4,55 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 309,40 2,52 Pera GMYO 1,35 0,00 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 23,92 -1,16 30,50 Petkim 7,75 2,24 55,62 Petrokent Turizm 3.710,00 -0,92 309,31 Pınar Et ve Un 21,90 6,93 0,08 Pınar Su 3,82 2,69 -6,01 Pınar Süt 19,16 6,98 -15,03 Plastikkart 18,59 3,28 30,51 Polisan Holding 2,96 0,68 -23,01 Politeknik Metal 371,00 -1,15 -8,56 Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,00 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 65,00 1,40 -48,12 QNB Finansbank 36,94 2,50 -47,49 QUA Granite Hayal Yapı 12,67 6,29 Ral Yatırım Holding 19,61 9,98 341,67 Ray Sigorta 15,07 10,00 -2,46 Reysaş GMYO 3,52 0,00 8,58 Reysaş Lojistik 5,11 0,59 -1,24 Rhea Girişim 1,97 -1,50 -47,04 Rodrigo Tekstil 14,77 9,98 7,73 Royal Halı 3,00 -1,64 -12,79 RTA Laboratuvarları 25,20 9,95 -16,78 Sabancı Holding 13,10 0,77 18,81 Safkar Ege Soğutmacılık 7,51 0,27 -30,97 Sanel Mühendislik 4,88 -0,81 42,69 Sanifoam Sünger 34,96 -1,47 157,06 Sanko Pazarlama 10,30 1,08 11,14 Saray Matbaacılık 4,31 0,94 -50,86 Sarkuysan 17,85 0,17 105,23 Sasa Polyester 42,96 8,98 186,70 Say Yenilenebilir Enerji 26,66 -0,67 213,28 Sekuro Plastik 18,48 2,72 32,38 Selçuk Ecza Deposu 12,31 8,84 -8,35 Selçuk Gıda 4,88 2,74 -2,01 Selva Gıda Sanayi 8,54 -1,61 Senkron Güvenlik 25,40 0,71 -3,27 Serve Film Prodüksiyon 14,30 4,84 -10,62 Servet GMYO 92,20 -0,54 17,60 Seyitler Kimya 17,00 1,80 26,27 Silverline Endüstri 5,48 2,62 -36,28 Sinpaş GMYO 4,01 -3,61 -4,07 Smartiks Yazılım 5,25 3,14 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 26,76 9,94 1,61 Söktaş 2,94 2,44 -9,56 Sönmez Filament 28,20 0,36 -46,98 Sönmez Pamuklu 8,47 1,44 -42,60 Sumaş Suni Tahta 86,95 -1,75 70,46 Şeker Fin. Kir. 4,80 0,42 -25,00 Şekerbank 1,12 0,00 -25,83 Şişe Cam 12,29 2,93 71,66 Şok Marketler Ticaret 14,59 1,04 16,90 T. Halk Bankası 4,87 -0,20 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,30 -4,34 -34,64 T.S.K.B. 1,47 0,00 -15,83 T.Tuborg 18,80 2,45 6,03 Taç Tarım Ürünleri 26,50 1,92 151,66 Tat Gıda 12,12 1,08 4,83 TAV Havalimanları 27,68 2,37 29,95 Tek-Art Turizm 1,40 3,70 -30,69 Tekfen Holding 18,28 1,61 11,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 5,05 -18,36 Temapol Polimer Plastik 15,93 -1,30 38,52 Tetamat Gıda Yatırımları 210,00 -7,49 -2,91 TGS Dış Ticaret 15,27 -3,35 20,14 Tofaş Oto. Fab. 82,50 4,83 166,89 Torunlar GMYO 3,80 0,26 -2,56 Trabzon Liman 37,10 6,92 15,50 Trabzonspor Sportif 7,85 1,29 221,72 Trend GMYO 6,35 0,00 -49,48 TSKB GMYO 2,77 9,92 -42,61 Tuğçelik 18,60 0,81 130,20 Tukaş 8,14 1,75 -16,00 Turcas Petrol 3,88 1,31 -20,00 Tureks Turizm Taşımacılık 15,11 1,41 Turkcell 18,48 0,60 23,89 Tümosan Motor ve Traktör 18,89 3,85 34,26 Tüpraş 155,40 4,30 43,89 Türk Hava Yolları 17,32 1,94 34,16 Türk İlaç Serum 14,36 9,95 Türk Prysmian Kablo 71,20 -9,99 490,26 Türk Telekom 9,60 4,69 21,53 Türk Traktör 196,80 0,97 15,51 Türker Proje Gayrimenkul 129,80 -0,76 14,97 Türkiye Sigorta 5,13 0,59 -16,96 Ufuk Yatırım 19,23 0,00 43,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,54 -0,84 -16,51 Ulusal Faktoring 2,26 0,89 Ulusoy Elektrik 56,45 0,36 9,93 Ulusoy Un Sanayi 7,25 2,98 42,48 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 1,79 -26,92 Utopya Turizm 17,00 -3,41 -56,19 Uzertaş Boya 37,08 9,96 -34,49 Ülker Bisküvi 20,04 1,42 -10,21 Ünlü Yatırım Holding 5,42 -1,09 Vakıf Fin. Kir. 5,29 -0,94 55,22 Vakıf GMYO 1,82 4,00 -24,13 Vakıf Yat. Ort. 5,75 -0,52 -21,88 Vakıflar Bankası 3,76 -0,53 -20,17 Vakko Tekstil 10,40 3,07 65,96 Vanet Gıda 6,58 2,81 -14,88 VBT Yazılım 23,26 9,92 Verusa Holding 50,00 0,00 10,91 Verusaturk Girisim 24,36 1,25 86,69 Vestel 30,98 3,27 72,66 Vestel Beyaz Eşya 7,26 1,40 63,57 Viking Kağıt 6,39 0,63 -29,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,17 -0,63 5,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,42 3,49 -13,18 Yataş 12,68 1,77 -10,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 1,30 -29,09 Yeni Gimat GMYO 17,63 2,68 52,09 Yeo Teknoloji 56,70 -7,20 Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68 Yeşil Yapı 1,01 -0,98 -45,11 Yeşil Yatırım Holding 1,93 -1,03 -54,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.761,60 -2,11 -31,02 Yonga Mobilya 25,04 9,92 -15,94 Yükselen Çelik 5,46 1,49 5,09 Yünsa 13,10 0,54 -5,70 Ziraat GMYO 2,36 1,29 Zorlu Enerji 1,68 0,60 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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