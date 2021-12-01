Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|283.356,70
|10,00
|39,37
|İş Bankası (B)
|46.585,00
|10,00
|15,03
|İş Bankası (C)
|6,80
|3,50
|0,11
|İş Bankası (Kur.)
|461.000,00
|21,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|1,21
|-13,21
|İş Girişim
|8,67
|2,00
|-54,25
|İş GMYO
|2,63
|1,15
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|19,99
|2,67
|20,44
|İş Yat. Ort.
|2,91
|1,04
|-13,47
|İşbir Holding
|41,16
|1,83
|-23,32
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,53
|3,13
|Işık Plastik
|5,91
|3,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,38
|-0,72
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,08
|-0,69
|11,56
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|1,24
|-26,27
|İzmir Fırça
|6,74
|-1,32
|21,22
|Jantsa Jant Sanayi
|64,20
|1,26
|54,89
|Kafein Yazılım
|21,32
|0,66
|-0,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,84
|-2,08
|Kaplamin
|29,68
|-4,50
|-12,19
|Kardemir (A)
|8,03
|3,75
|34,96
|Kardemir (B)
|8,01
|4,03
|51,99
|Kardemir (D)
|8,96
|4,80
|55,02
|Karel Elektronik
|11,02
|-0,45
|63,88
|Karsan Otomotiv
|4,16
|0,00
|28,00
|Karsu Tekstil
|8,40
|0,00
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,69
|2,80
|Kartonsan
|62,40
|1,63
|-34,09
|Katmerciler Ekipman
|1,59
|2,58
|-8,21
|Kent Gıda
|172,70
|0,41
|-51,43
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|-1,52
|-20,97
|Kervan Gıda
|12,87
|-1,61
|25,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,17
|0,93
|-13,55
|Kızılbük GYO
|28,50
|1,28
|Klimasan Klima
|9,80
|1,87
|16,15
|Koç Holding
|29,30
|2,66
|43,26
|Konfrut Gıda
|4,26
|-0,93
|0,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|0,14
|200,85
|Konya Çimento
|962,90
|2,37
|-14,79
|Konya Kağıt
|7,64
|-3,17
|Koray GMYO
|6,83
|-0,15
|53,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,24
|0,69
|126,62
|Koza Altın
|129,50
|0,31
|33,92
|Koza Madencilik
|20,26
|1,00
|30,79
|Körfez GMYO
|6,42
|2,39
|10,69
|Kristal Kola
|1,53
|1,32
|-49,92
|Kron Telekomünikasyon
|38,76
|-0,36
|5,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,00
|0,05
|32,23
|Kuyas Yatırım
|3,40
|-2,58
|47,83
|Kütahya Porselen
|116,50
|-9,97
|130,92
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,20
|0,00
|Lider Faktoring
|4,10
|-0,24
|20,23
|Link Bilgisayar
|30,96
|0,52
|-2,01
|Logo Yazılım
|48,96
|0,41
|57,23
|Lokman Hekim Sağlık
|11,79
|-1,75
|67,67
|Lüks Kadife
|56,05
|-1,32
|95,20
|Makina Takım
|3,43
|-1,72
|0,59
|Manas Enerji Yönetimi
|16,66
|-1,77
|Margün Enerji
|9,33
|2,19
|Marka Yatırım Holding
|3,95
|-0,50
|-38,57
|Marmaris Altınyunus
|194,40
|6,23
|74,98
|Marshall
|238,00
|1,06
|-22,40
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-62,80
|Martı Otel
|1,85
|1,65
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,54
|0,51
|Mavi Giyim
|75,00
|2,04
|45,32
|Mazhar Zorlu Holding
|31,24
|2,29
|-0,76
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,90
|-5,00
|Mega Polietilen
|6,23
|9,88
|-18,67
|Menderes Tekstil
|2,25
|5,14
|-27,18
|Mercan Kimya
|10,39
|0,97
|Merit Turizm
|24,58
|1,49
|137,27
|Merko Gıda
|5,45
|0,74
|-36,92
|Metemtur Yatırım
|3,14
|9,79
|-61,16
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-1,22
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|1,16
|-24,89
|Mia Teknoloji
|33,80
|9,95
|Migros Ticaret
|42,78
|0,38
|-0,05
|Milpa
|4,10
|3,27
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,38
|0,00
|-6,33
|MLP Sağlık
|33,98
|5,40
|71,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|1,41
|25,00
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|1,18
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-0,43
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|9,30
|-0,75
|22,37
|Nasmed Egepol
|8,52
|9,94
|Naturel Enerji
|38,62
|1,42
|8,76
|Naturelgaz
|7,67
|1,59
|Net Holding
|5,14
|0,78
|49,85
|Netaş Telekom.
|20,10
|-1,08
|-28,42
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|-2,31
|-86,15
|Nuh Çimento
|45,36
|6,93
|-5,56
|Nurol GMYO
|9,40
|-6,00
|28,94
|Odaş Elektrik
|1,51
|0,67
|-48,35
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,18
|-0,12
|Orge Enerji Elektrik
|6,50
|-0,76
|40,92
|Orma Orman Mahsulleri
|28,58
|-4,73
|94,16
|Osmanlı Menkul
|25,88
|0,62
|-15,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|1,75
|-25,44
|Otokar
|423,50
|2,92
|39,18
|Oyak Çimento
|7,42
|3,49
|-15,49
|Oyak Yat. Ort.
|7,31
|0,27
|5,91
|Oyak Yatırım Menkul
|33,58
|0,66
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,43
|-3,68
|100,21
|Özak GMYO
|6,47
|4,19
|26,86
|Özbal Çelik Boru
|25,20
|3,45
|284,73
|Özderici GMYO
|1,64
|1,86
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,75
|0,39
|-13,89
|Pamel Elektrik
|65,00
|1,33
|204,88
|Panora GMYO
|7,54
|-0,66
|28,43
|Papilon Savunma
|14,90
|3,26
|-34,47
|Park Elek.Madencilik
|6,07
|-0,65
|13,04
|Parsan
|35,90
|0,67
|47,74
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|10,45
|Pegasus
|92,55
|5,17
|24,06
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-56,40
|Penguen Gıda
|4,85
|-5,27
|-3,96
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|320,40
|1,88
|Pera GMYO
|1,36
|-0,73
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|26,16
|-0,53
|42,73
|Petkim
|8,01
|2,69
|60,84
|Petrokent Turizm
|3.701,00
|0,03
|308,32
|Pınar Et ve Un
|21,52
|-2,62
|-1,66
|Pınar Su
|3,77
|0,27
|-7,24
|Pınar Süt
|19,63
|-1,85
|-12,95
|Plastikkart
|18,40
|-0,92
|29,18
|Polisan Holding
|3,21
|2,56
|-16,51
|Politeknik Metal
|372,50
|-0,64
|-8,19
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|2,63
|-28,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|74,35
|9,99
|-40,66
|QNB Finansbank
|39,72
|9,97
|-43,54
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,42
|9,99
|Ral Yatırım Holding
|19,23
|-9,97
|333,11
|Ray Sigorta
|14,45
|-4,30
|-6,47
|Reysaş GMYO
|3,74
|7,16
|15,37
|Reysaş Lojistik
|5,21
|1,56
|0,70
|Rhea Girişim
|1,98
|0,51
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|14,98
|0,54
|9,26
|Royal Halı
|3,02
|0,00
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|22,44
|-5,32
|-25,89
|Sabancı Holding
|13,27
|2,55
|20,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,95
|3,11
|-26,93
|Sanel Mühendislik
|4,96
|1,22
|45,03
|Sanifoam Sünger
|35,10
|-2,39
|158,09
|Sanko Pazarlama
|10,35
|-0,96
|11,68
|Saray Matbaacılık
|4,49
|0,00
|-48,80
|Sarkuysan
|19,96
|3,15
|129,49
|Sasa Polyester
|45,58
|5,02
|204,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,74
|3,66
|225,97
|Sekuro Plastik
|19,41
|0,52
|39,04
|Selçuk Ecza Deposu
|11,44
|-3,05
|-14,83
|Selçuk Gıda
|4,82
|-0,82
|-3,21
|Selva Gıda Sanayi
|10,32
|9,90
|Senkron Güvenlik
|24,20
|5,68
|-7,84
|Serve Film Prodüksiyon
|13,25
|-2,29
|-17,19
|Servet GMYO
|97,15
|2,26
|23,92
|Seyitler Kimya
|17,33
|1,11
|28,72
|Silverline Endüstri
|5,51
|1,85
|-35,93
|Sinpaş GMYO
|3,99
|-0,25
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,23
|-0,95
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,36
|9,99
|22,87
|Söktaş
|2,83
|0,00
|-12,94
|Sönmez Filament
|34,12
|9,99
|-35,85
|Sönmez Pamuklu
|10,24
|9,99
|-30,61
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|0,00
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|5,02
|3,72
|-21,56
|Şekerbank
|1,16
|2,65
|-23,18
|Şişe Cam
|12,97
|3,35
|81,16
|Şok Marketler Ticaret
|14,42
|1,69
|15,54
|T. Halk Bankası
|4,90
|2,30
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,99
|-1,04
|-35,64
|T.S.K.B.
|1,49
|0,68
|-14,69
|T.Tuborg
|19,80
|2,06
|11,67
|Taç Tarım Ürünleri
|27,48
|3,70
|160,97
|Tat Gıda
|11,76
|-0,51
|1,72
|TAV Havalimanları
|29,54
|9,98
|38,69
|Tek-Art Turizm
|1,40
|0,72
|-30,69
|Tekfen Holding
|19,22
|3,22
|17,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,43
|3,92
|-14,20
|Temapol Polimer Plastik
|17,38
|2,66
|51,13
|Tetamat Gıda Yatırımları
|254,10
|10,00
|17,48
|TGS Dış Ticaret
|16,11
|-4,05
|26,75
|Tofaş Oto. Fab.
|87,60
|1,80
|183,39
|Torunlar GMYO
|3,90
|1,83
|0,00
|Trabzon Liman
|37,80
|1,83
|17,68
|Trabzonspor Sportif
|7,63
|7,16
|212,70
|Trend GMYO
|6,59
|1,70
|-47,57
|TSKB GMYO
|2,82
|-3,09
|-41,57
|Tuğçelik
|20,12
|9,95
|149,01
|Tukaş
|8,49
|0,12
|-12,38
|Turcas Petrol
|3,93
|1,55
|-18,97
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,22
|1,40
|Turkcell
|19,50
|3,17
|30,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|4,75
|44,28
|Tüpraş
|157,20
|3,63
|45,56
|Türk Hava Yolları
|18,41
|6,91
|42,60
|Türk İlaç Serum
|12,79
|-5,40
|Türk Prysmian Kablo
|70,50
|9,98
|484,46
|Türk Telekom
|9,94
|1,12
|25,83
|Türk Traktör
|201,70
|3,60
|18,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,50
|1,17
|14,70
|Türkiye Sigorta
|5,60
|6,46
|-9,36
|Ufuk Yatırım
|18,76
|-1,26
|40,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,61
|3,44
|-14,86
|Ulusal Faktoring
|2,29
|0,44
|Ulusoy Elektrik
|56,70
|0,35
|10,42
|Ulusoy Un Sanayi
|6,78
|-3,97
|33,24
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,84
|6,36
|-21,37
|Utopya Turizm
|16,89
|-0,65
|-56,47
|Uzertaş Boya
|40,00
|-1,91
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,30
|5,13
|-4,56
|Ünlü Yatırım Holding
|5,67
|5,98
|Vakıf Fin. Kir.
|4,98
|-0,40
|46,13
|Vakıf GMYO
|1,80
|0,00
|-24,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,79
|0,70
|-21,33
|Vakıflar Bankası
|3,77
|1,89
|-19,96
|Vakko Tekstil
|10,37
|0,58
|65,49
|Vanet Gıda
|6,44
|-0,92
|-16,69
|VBT Yazılım
|23,52
|-1,34
|Verusa Holding
|54,45
|2,06
|20,78
|Verusaturk Girisim
|25,60
|4,92
|96,19
|Vestel
|28,64
|2,14
|72,70
|Vestel Beyaz Eşya
|7,45
|3,19
|67,85
|Viking Kağıt
|6,44
|-0,62
|-28,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,30
|4,10
|10,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,70
|-5,38
|-9,65
|Yataş
|12,94
|1,73
|-8,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,23
|-2,42
|-26,59
|Yeni Gimat GMYO
|17,50
|-2,78
|50,96
|Yeo Teknoloji
|58,40
|-0,43
|Yeşil GMYO
|0,88
|2,33
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,03
|0,98
|-44,02
|Yeşil Yatırım Holding
|1,98
|0,51
|-53,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.560,40
|8,55
|-25,90
|Yonga Mobilya
|22,20
|-1,51
|-25,48
|Yükselen Çelik
|5,66
|1,25
|8,94
|Yünsa
|13,43
|0,22
|-3,32
|Ziraat GMYO
|2,41
|0,84
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,18
|-31,99
(Son)
Kaynak: AA
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