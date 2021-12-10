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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.12.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)45.441,0010,0012,20
İş Bankası (C)7,62-2,1812,18
İş Bankası (Kur.)550.000,000,0044,74
İş Fin.Kir.3,910,771,30
İş Girişim9,19-0,43-51,50
İş GMYO2,610,772,76
İş Y. Men. Değ.21,66-1,1930,50
İş Yat. Ort.3,21-2,13-4,55
İşbir Holding66,509,8323,89
İşbir Sentetik Dokuma12,12-1,06

Işık Plastik5,45-0,91

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,99-1,98-13,16
İttifak Holding1,390,72-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,86-0,1915,89
İzmir Demir Çelik2,74-2,49-17,21
İzmir Fırça7,08-3,0127,34
Jantsa Jant Sanayi71,500,2172,50
Kafein Yazılım22,82-0,786,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,071,65

Kaplamin29,48-1,86-12,78
Kardemir (A)9,715,3163,19
Kardemir (B)9,643,5482,92
Kardemir (D)10,893,7188,41
Karel Elektronik12,772,6589,91
Karsan Otomotiv4,26-3,4031,08
Karsu Tekstil9,040,335,73
Kartal Yenilenebilir Enerji15,75-0,44

Kartonsan64,40-0,62-31,98
Katmerciler Ekipman1,560,00-9,95
Kent Gıda193,10-3,45-45,70
Kerevitaş Gıda5,120,00-22,19
Kervan Gıda13,60-0,5132,87
Kervansaray Yat. Holding0,63-1,56-50,00
Kiler GMYO2,18-0,91-13,15
Kızılbük GYO29,802,05

Klimasan Klima12,027,8042,46
Koç Holding33,18-0,7862,23
Konfrut Gıda4,761,9312,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,95-0,28204,87
Konya Çimento1.186,609,365,01
Konya Kağıt7,83-1,01

Koray GMYO7,262,2563,15
Kordsa Teknik Tekstil37,30-0,21139,87
Koza Altın139,701,1644,47
Koza Madencilik21,801,4940,74
Körfez GMYO6,61-2,3613,97
Kristal Kola1,720,00-43,70
Kron Telekomünikasyon41,90-1,1813,74
Kuştur Kuşadası Turizm238,401,4551,56
Kuyas Yatırım4,711,29104,78
Kütahya Porselen129,300,47156,29
Kütahya Şeker Fabrikası31,00-1,59

Lider Faktoring4,160,9721,99
Link Bilgisayar31,34-0,51-0,81
Logo Yazılım50,203,1661,21
Lokman Hekim Sağlık13,56-0,2992,84
Lüks Kadife57,95-1,28101,82
Makina Takım3,59-1,105,28
Manas Enerji Yönetimi16,10-2,54

Margün Enerji9,93-1,29

Marka Yatırım Holding3,99-1,72-37,95
Marmaris Altınyunus279,007,97151,13
Marshall265,701,80-13,37
Martı GMYO0,99-1,98-61,23
Martı Otel1,810,56-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,52-0,84

Mavi Giyim80,150,7555,30
Mazhar Zorlu Holding34,54-5,899,72
Meditera Tıbbi Malzeme40,22-1,13

Mega Polietilen6,56-3,24-14,36
Menderes Tekstil2,43-2,80-21,36
Mercan Kimya10,56-2,49

Merit Turizm28,384,49173,96
Merko Gıda5,68-3,07-34,26
Metemtur Yatırım4,44-4,72-45,09
Metro Holding1,150,00-38,57
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-0,41-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,781,14-21,91
Mia Teknoloji30,80-3,14

Migros Ticaret43,000,560,47
Milpa4,323,85-6,09
Mistral GMYO4,55-0,66-2,69
MLP Sağlık34,10-2,0171,62
MMC San. ve Tic. Yat.4,37-9,90-5,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,740,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,098,86-23,29
Mondi Tire Kutsan11,250,4548,03
Nasmed Egepol8,59-9,58

Naturel Enerji40,460,3013,95
Naturelgaz7,97-2,69

Net Holding5,952,2373,47
Netaş Telekom.20,16-2,42-28,21
Niğbaş Niğde Beton12,589,97-75,81
Nuh Çimento47,640,51-0,81
Nurol GMYO8,039,7010,15
Odaş Elektrik1,59-2,45-45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,40-0,51

Orge Enerji Elektrik7,12-0,8454,36
Orma Orman Mahsulleri39,509,00168,34
Osmanlı Menkul31,981,014,02
Ostim Endüstriyel Yat1,82-2,15-22,01
Otokar415,50-1,3836,55
Otto Holding26,80-1,54154,51
Oyak Çimento8,30-2,35-5,47
Oyak Yat. Ort.7,50-2,988,66
Oyak Yatırım Menkul41,92-1,36

Oylum Sınai Yatırımlar8,300,2476,22
Özak GMYO7,072,3238,63
Özbal Çelik Boru23,320,95256,03
Özderici GMYO1,792,29-19,37
Özerden Plastik8,09-1,46-10,11
Pamel Elektrik70,250,21229,50
Panora GMYO8,65-0,5747,34
Papilon Savunma14,88-1,00-34,56
Park Elek.Madencilik6,48-1,9720,67
Parsan36,660,1650,86
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,91-8,00

Pegasus104,70-0,1940,35
Peker GMYO1,060,00-54,69
Penguen Gıda4,350,69-13,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım390,302,71

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret27,30-1,0948,95
Petkim9,273,6986,14
Petrokent Turizm5.000,00-0,40451,63
Pınar Et ve Un22,26-0,981,72
Pınar Su3,84-1,54-5,52
Pınar Süt21,185,58-6,07
Plastikkart18,85-2,2332,33
Polisan Holding3,22-1,23-16,25
Politeknik Metal526,006,1629,65
Prizma Press Matbaacılık4,10-1,91-25,18
QNB Finans Fin. Kir.91,00-1,99-27,37
QNB Finansbank45,88-2,47-34,78
QUA Granite Hayal Yapı15,110,07

Rainbow Polikarbonat15,919,95

Ral Yatırım Holding13,77-10,00210,14
Ray Sigorta14,975,42-3,11
Reysaş GMYO3,890,2619,99
Reysaş Lojistik5,78-2,0311,71
Rhea Girişim2,090,00-43,82
Rodrigo Tekstil15,11-3,5110,21
Royal Halı3,35-4,29-2,62
RTA Laboratuvarları21,96-0,63-27,48
Sabancı Holding14,36-1,7830,24
Safkar Ege Soğutmacılık7,85-2,48-27,85
Sanel Mühendislik5,352,4956,43
Sanifoam Sünger34,300,59152,21
Sanko Pazarlama10,58-1,4014,16
Saray Matbaacılık4,49-2,81-48,80
Sarkuysan21,22-0,84143,98
Sasa Polyester47,02-2,93213,79
Say Yenilenebilir Enerji30,120,67253,94
Sekuro Plastik19,77-3,2841,62
Selçuk Ecza Deposu11,60-2,11-13,64
Selçuk Gıda5,04-2,511,20
Selva Gıda Sanayi9,38-1,05

Senkron Güvenlik23,702,95-9,75
Serve Film Prodüksiyon13,710,07-14,31
Servet GMYO104,000,1032,65
Seyitler Kimya15,610,3915,94
Silverline Endüstri5,55-2,46-35,47
Sinpaş GMYO4,140,49-0,96
Smartiks Yazılım5,50-0,36-37,92
Sodaş Sodyum Sanayii30,006,0813,91
Söktaş2,90-1,02-10,79
Sönmez Filament34,20-10,00-35,70
Sönmez Pamuklu9,51-2,46-35,55
Sumaş Suni Tahta88,604,2473,69
Şeker Fin. Kir.5,22-2,79-18,44
Şekerbank1,20-2,44-20,53
Şişe Cam15,792,53120,55
Şok Marketler Ticaret15,482,9924,04
T. Halk Bankası5,26-1,87-5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,50-1,84-21,12
T.S.K.B.1,58-3,07-9,53
T.Tuborg22,80-0,8728,59
Tat Gıda12,20-2,325,52
TAV Havalimanları38,96-1,4782,91
Tek-Art Turizm1,430,70-29,21
Tekfen Holding23,682,7844,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,52-2,34-13,16
Temapol Polimer Plastik16,85-1,5846,52
Tetamat Gıda Yatırımları246,103,5313,78
TGS Dış Ticaret16,41-2,8429,11
Tofaş Oto. Fab.91,70-0,70196,66
Torunlar GMYO4,723,9621,03
Trabzon Liman41,36-0,4328,77
Trabzonspor Sportif6,89-1,15182,38
Trend GMYO6,851,18-45,51
TSKB GMYO3,080,98-36,18
Tuğçelik19,130,68136,76
Tukaş8,21-2,73-15,27
Turcas Petrol4,43-0,23-8,66
Tureks Turizm Taşımacılık15,09-7,42

Turkcell20,00-1,3834,08
Tümosan Motor ve Traktör20,30-1,5544,28
Tüpraş173,004,9860,19
Türk Hava Yolları22,241,0972,27
Türk İlaç Serum12,530,40

Türk Prysmian Kablo64,80-10,00437,21
Türk Telekom10,70-1,0235,45
Türk Traktör230,40-0,2635,23
Türker Proje Gayrimenkul138,50-0,7222,67
Türkiye Sigorta5,830,17-5,63
Ufuk Yatırım20,00-1,8649,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,702,78-12,74
Ulusal Faktoring2,491,22

Ulusoy Elektrik68,306,3933,01
Ulusoy Un Sanayi7,031,7438,15
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,88-0,53-19,66
Utopya Turizm12,40-9,95-68,04
Uzertaş Boya35,84-3,08-36,68
Ülker Bisküvi21,660,09-2,95
Ünlü Yatırım Holding5,92-3,74

Vakıf Fin. Kir.5,85-1,1871,65
Vakıf GMYO1,89-1,05-21,21
Vakıf Yat. Ort.6,11-0,97-16,98
Vakıflar Bankası4,03-2,18-14,44
Vakko Tekstil11,103,0677,13
Vanet Gıda6,20-3,88-19,79
VBT Yazılım23,26-3,41

Verusa Holding54,70-1,3521,34
Verusaturk Girisim24,66-1,6088,99
Vestel29,461,3877,64
Vestel Beyaz Eşya7,900,1377,99
Viking Kağıt7,120,42-20,89
Yapı ve Kredi Bank.3,55-1,6618,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,380,53-5,00
Yataş13,53-0,66-4,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,21-0,93-27,05
Yeni Gimat GMYO18,89-0,5862,96
Yeo Teknoloji59,45-1,41

Yeşil GMYO0,93-2,11-32,61
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme15.698,508,270,63
Yonga Mobilya25,76-5,85-13,53
Yükselen Çelik6,45-2,4224,15
Yünsa13,64-0,37-1,81
Ziraat GMYO2,855,56

Zorlu Enerji1,81-1,09-28,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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