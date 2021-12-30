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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.12.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,67-4,11-39,66
Acıpayam Selüloz18,020,785,83
Adel Kalemcilik32,022,10-4,10
Adese Gayrimenkul0,741,37-69,44
Afyon Çimento3,50-0,57-31,51
AGESA Hayat Emeklilik20,362,0018,81
Ak Enerji1,73-0,57-21,72
Akbank7,491,9010,83
Akçansa18,16-1,8412,78
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO7,18-0,55297,24
Akın Tekstil41,22-0,9129,79
Akiş GMYO1,690,60-39,48
Akmerkez GMYO43,120,28-29,50
Aksa33,824,06144,81
Aksa Enerji10,180,49173,66
Aksigorta8,99-0,448,19
Aksu Enerji25,08-0,48232,31
Alarko Carrıer293,300,10-19,00
Alarko GMYO32,38-2,2327,83
Alarko Holding12,300,1644,34
Albaraka Türk1,77-0,56-8,76
Alcatel Lucent Teletaş24,161,34-18,54
Alkim Kağıt16,50-0,7227,48
Alkim Kimya17,330,1723,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,4310,00-2,45
Altınyunus Çeşme60,402,9820,90
Anadolu Efes29,842,1939,69
Anadolu Grubu Holding37,92-0,8445,15
Anadolu Hayat Emek.11,590,9644,23
Anadolu Isuzu35,38-9,9796,56
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,38-1,67

Anel Elektrik2,551,19-4,98
Arçelik50,00-0,4075,69
ARD Bilişim Teknolojileri7,291,287,99
Arena Bilgisayar12,950,7018,78
Armada Bilgisayar61,903,6926,12
Arsan Tekstil5,493,2037,73
Arzum Ev Aletleri15,28-0,65-36,77
Aselsan21,60-0,1819,48
Ata GMYO3,600,84-34,66
Atakule GMYO2,59-0,3810,63
Atlantis Yatırım Holding8,500,0052,88
Atlas Yat. Ort.1,22-0,81-29,15
ATP Bilgisayar58,00-1,28

Avrasya GMYO3,053,3916,44
Avrasya Petrol ve Tur.2,17-0,91-32,19
Avrupa Yatırım Holding5,891,38-1,83
Aydem Enerji6,030,17

Ayen Enerji7,410,1436,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,341,39133,52
Aygaz24,243,3270,87
Bagfaş16,89-4,36135,89
Bak Ambalaj18,841,34-4,74
Balatacılar Balatacılık8,55-0,933,76
Bantaş Ambalaj3,060,66-2,13
Banvit88,00-2,2269,23
Başkent Doğalgaz GMYO12,091,60

Baştaş Başkent Çimento10,64-0,09-38,74
Batı Çimento15,10-0,46220,59
Batısöke Çimento2,08-0,48-14,75
Bayrak Taban Sanayi6,791,04-36,00
Bera Holding9,720,10-52,07
Berkosan Yalıtım7,740,13-13,23
Beşiktaş Futbol Yat.4,233,174,70
Beyaz Filo8,800,57-12,69
Bilici Yatırım13,72-1,29147,95
Bim Mağazalar63,05-1,02-8,82
Biotrend Çevre ve Enerji5,623,69

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik8,14-0,49

Birlik Mensucat1,890,53-45,38
Bizim Mağazaları12,490,00-16,59
BMS Çelik Hasır8,730,23

Boğaziçi Beton Sanayi4,08-0,24

Borusan Mannesmann27,68-0,14-0,43
Borusan Yat. Paz.369,30-1,07-18,71
Bosch Fren Sistemleri1.041,500,18-15,30
Bossa37,72-0,68111,32
Brisa30,221,4156,07
Burçelik32,40-1,2254,14
Burçelik Vana23,80-0,67-52,07
Bursa Çimento3,85-1,28-22,65
Carrefoursa38,320,10-46,63
Casa Emtia Petrol120,000,9313,21
Ceo Event Medya13,995,35117,57
Coca Cola İçecek89,950,3941,64
Cosmos Yat. Holding9,05-0,9812,28
Credıtwest Faktorıng2,98-1,00-49,23
Çan2 Termik12,731,60

Çelebi174,20-1,02-4,56
Çelik Halat8,101,76-10,97
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş16,68-1,306,17
Çimbeton212,400,19-28,36
Çimentaş27,700,00-23,40
Çimsa31,12-1,2174,83
Çuhadaroğlu Metal8,99-0,4418,18
Dagi Giyim2,640,38-22,50
Dagi Yatırım Holding10,601,92-17,83
Dardanel2,93-1,01-44,98
Datagate Bilgisayar11,41-0,17-29,17
Demısaş Döküm8,950,1138,21
Denge Holding1,302,36-57,20
Deniz GMYO2,259,7622,15
Derimod7,20-0,69-26,08
Derlüks Yatırım Holding4,58-1,72-48,07
Desa Deri8,351,33-14,27
Despec Bilgisayar9,060,44-30,63
Deva Holding28,800,5619,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,62-1,027,84
Diriteks Diriliş Tekstil3,30-1,49-11,53
Ditaş Doğan26,38-0,30102,83
DO-CO1.076,500,3570,87
Doğan Burda69,00-9,51207,49
Doğan Holding2,81-0,35-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,06-0,48-11,55
Doğu Aras Enerji85,90-0,17

Doğusan4,13-0,7213,74
Doğuş GMYO9,91-0,9021,30
Doğuş Otomotiv44,10-1,7870,12
Döktaş Dökümcülük32,08-0,684,77
Duran Doğan Basım21,067,01100,76
Dyo Boya9,040,11-19,62
Eczacıbaşı İlaç7,310,271,50
Eczacıbaşı Yatırım50,70-1,9388,34
E-Data Teknoloji19,50-3,85

Edip Gayrimenkul2,81-1,06-15,36
Ege Endüstri1.752,70-0,365,27
Ege Gübre221,40-1,1654,33
Ege Profil31,04-0,13-17,55
Ege Seramik14,11-0,0746,03
Egeplast22,040,18-33,81
Ekiz Kimya7,041,73-1,26
Elite Naturel Organik Gıda25,021,46

Emek Elektrik2,461,23-13,84
Eminiş Ambalaj17,00-2,24-53,85
Emlak Konut GMYO2,19-0,453,56
Enerjisa Enerji12,652,609,71
Enka İnşaat15,984,17126,93
Erbosan114,300,35181,84
Ereğli Demir Çelik29,14-0,48121,83
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-0,33

Ersu Gıda5,724,0015,79
Escar Turizm Taşımacılık30,32-1,94

Escort Teknoloji5,790,70-11,87
Esenboğa Elektrik32,920,6173,02
Etiler Gıda5,850,8646,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,502,94-8,37
Euro Trend Yat. Ort.3,63-1,632,59
Euro Yat. Ort.2,970,34-33,13
Euro Yatırım Holding2,152,38-24,30
Europap Tezol Kağıt15,38-1,09

Fade Gıda6,74-0,4429,57
Fenerbahçe Futbol28,040,14-5,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,290,00-22,32
F-M İzmit Piston114,400,00-6,69
Fonet Bilgi Teknolojileri12,06-0,17-7,44
Ford Otosan242,80-0,04102,17
Formet Metal ve Cam1,06-0,93-56,79
Frigo Pak Gıda3,390,5930,88
Galata Wind Enerji5,464,00

Galatasaray Sportif3,280,92-19,01
Garanti Bankası11,591,3114,18
Garanti Faktoring14,161,0027,22
Garanti Yat. Ort.2,500,00-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,380,8224,53
Gediz Ambalaj16,990,5926,79
Gelecek Varlık Yönetimi11,79-0,59

Gen İlaç15,340,79

Gentaş3,82-1,04-15,36
Gersan Elektrik4,52-2,38-26,38
Gimat Mağazacılık2,070,00

Girişim Elektrik Sanayi17,01-1,10

Global Men. Değ.5,52-0,72-8,15
Global Yat. Holding2,011,01-42,79
Good-Year9,661,6821,23
Göltaş Çimento41,32-0,340,67
Gözde Girişim9,14-1,3014,54
GSD Denizcilik3,60-0,2847,83
GSD Holding2,920,0016,33
Gübre Fabrik.81,550,43-5,23
Güler Yat. Holding2,70-2,17-22,03
Halk GMYO2,37-1,25-22,24
Hatay Tekstil16,500,0021,01
Hedef Girişim2,590,002,58
Hedef Holding6,08-2,25

Hektaş15,182,22184,15
HUB Girişim9,170,33-49,62
Hürriyet Gzt.1,872,19-10,95
ICBC Turkey Bank5,330,00-18,00
İdeal Finansal Teknolojiler31,30-0,76132,54
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,75-5,06-69,56
İhlas Haber Ajansı9,82-9,99

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,680,00-40,35
İndeks Bilgisayar6,870,2947,87
Info Yatırım5,581,4519,47
İntema75,45-0,7989,10
Inveo Yatırım Holding27,14-0,2287,53
İpek Doğal Enerji13,81-0,295,58
İskenderun Demir Çelik23,16-0,52173,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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