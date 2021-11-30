Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|42.350,00
|10,00
|4,57
|İş Bankası (C)
|6,57
|-0,90
|-3,28
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|10,53
|İş Fin.Kir.
|3,33
|0,91
|-13,73
|İş Girişim
|8,48
|1,07
|-55,25
|İş GMYO
|2,58
|3,61
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|19,19
|-2,49
|15,62
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,35
|-14,07
|İşbir Holding
|40,50
|-0,74
|-24,55
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,62
|1,05
|Işık Plastik
|5,66
|-1,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|0,00
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,20
|-1,17
|12,22
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|0,83
|-26,58
|İzmir Fırça
|6,75
|-1,32
|21,40
|Jantsa Jant Sanayi
|63,75
|-0,93
|53,81
|Kafein Yazılım
|21,14
|2,03
|-0,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,30
|0,52
|Kaplamin
|30,48
|7,86
|-9,82
|Kardemir (A)
|7,57
|-2,20
|27,23
|Kardemir (B)
|7,57
|-1,82
|43,64
|Kardemir (D)
|8,55
|-2,29
|47,92
|Karel Elektronik
|11,10
|3,74
|65,07
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,58
|24,62
|Karsu Tekstil
|8,42
|2,06
|-1,52
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,07
|3,84
|Kartonsan
|61,80
|1,31
|-34,72
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|1,30
|-9,95
|Kent Gıda
|172,40
|0,00
|-51,52
|Kerevitaş Gıda
|5,36
|-0,19
|-18,54
|Kervan Gıda
|13,26
|-0,30
|29,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-2,99
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,21
|0,00
|-11,95
|Kızılbük GYO
|27,76
|3,43
|Klimasan Klima
|9,64
|0,10
|14,25
|Koç Holding
|28,72
|-1,03
|40,42
|Konfrut Gıda
|4,28
|0,71
|1,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,30
|2,55
|206,36
|Konya Çimento
|942,60
|-2,62
|-16,58
|Konya Kağıt
|7,84
|-6,67
|Koray GMYO
|6,82
|0,00
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|34,56
|6,08
|122,25
|Koza Altın
|129,70
|7,55
|34,13
|Koza Madencilik
|20,14
|6,34
|30,02
|Körfez GMYO
|6,22
|2,13
|7,24
|Kristal Kola
|1,52
|-2,56
|-50,25
|Kron Telekomünikasyon
|38,76
|1,47
|5,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|201,20
|-3,73
|27,91
|Kuyas Yatırım
|3,49
|9,75
|51,74
|Kütahya Porselen
|135,20
|6,37
|167,99
|Kütahya Şeker Fabrikası
|33,40
|6,91
|Lider Faktoring
|4,17
|2,46
|22,29
|Link Bilgisayar
|30,94
|5,24
|-2,08
|Logo Yazılım
|48,84
|2,69
|56,84
|Lokman Hekim Sağlık
|12,20
|-2,87
|73,50
|Lüks Kadife
|57,50
|4,26
|100,25
|Makina Takım
|3,47
|2,06
|1,76
|Manas Enerji Yönetimi
|16,77
|0,48
|Margün Enerji
|9,15
|1,22
|Marka Yatırım Holding
|3,85
|0,52
|-40,12
|Marmaris Altınyunus
|180,00
|0,39
|62,02
|Marshall
|235,00
|1,34
|-23,38
|Martı GMYO
|0,94
|1,08
|-63,19
|Martı Otel
|1,82
|1,68
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,14
|-1,28
|Mavi Giyim
|73,15
|1,04
|41,74
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|0,07
|-2,48
|Meditera Tıbbi Malzeme
|44,44
|2,97
|Mega Polietilen
|5,75
|4,55
|-24,93
|Menderes Tekstil
|2,15
|1,90
|-30,42
|Mercan Kimya
|10,09
|0,30
|Merit Turizm
|23,90
|-2,69
|130,71
|Merko Gıda
|5,39
|-1,10
|-37,62
|Metemtur Yatırım
|2,87
|-0,35
|-64,50
|Metro Holding
|1,27
|0,79
|-38,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|-9,56
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-1,71
|-26,18
|Mia Teknoloji
|30,74
|9,94
|Migros Ticaret
|42,98
|-0,05
|0,42
|Milpa
|4,00
|1,27
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,40
|0,92
|-5,90
|MLP Sağlık
|31,58
|1,35
|58,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,57
|3,15
|21,09
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|1,18
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,76
|-0,73
|-42,95
|Mondi Tire Kutsan
|9,20
|2,79
|21,05
|Nasmed Egepol
|7,57
|-0,13
|Naturel Enerji
|38,30
|1,92
|7,86
|Naturelgaz
|7,49
|1,08
|Net Holding
|5,05
|2,02
|47,23
|Netaş Telekom.
|20,62
|1,98
|-26,57
|Niğbaş Niğde Beton
|7,27
|2,68
|-86,02
|Nuh Çimento
|42,86
|-1,20
|-10,76
|Nurol GMYO
|9,85
|1,86
|35,12
|Odaş Elektrik
|1,52
|0,00
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,75
|1,03
|Orge Enerji Elektrik
|6,51
|0,93
|41,14
|Orma Orman Mahsulleri
|30,20
|6,71
|105,16
|Osmanlı Menkul
|25,50
|-0,47
|-17,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,58
|-25,87
|Otokar
|406,00
|-0,10
|33,43
|Oyak Çimento
|7,23
|0,28
|-17,65
|Oyak Yat. Ort.
|7,11
|-0,70
|3,01
|Oyak Yatırım Menkul
|31,44
|-0,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|10,05
|1,72
|113,38
|Özak GMYO
|6,16
|-0,65
|20,78
|Özbal Çelik Boru
|25,54
|9,99
|289,92
|Özderici GMYO
|1,61
|0,00
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,75
|0,13
|-13,89
|Pamel Elektrik
|63,00
|2,44
|195,50
|Panora GMYO
|7,58
|2,16
|29,11
|Papilon Savunma
|14,38
|-0,14
|-36,76
|Park Elek.Madencilik
|6,05
|3,24
|12,66
|Parsan
|35,60
|2,36
|46,50
|Pegasus
|87,15
|-3,01
|16,82
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-55,97
|Penguen Gıda
|5,06
|4,98
|0,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|315,40
|1,94
|Pera GMYO
|1,36
|0,74
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,42
|6,27
|38,69
|Petkim
|7,75
|0,00
|55,62
|Petrokent Turizm
|3.610,00
|-2,70
|298,28
|Pınar Et ve Un
|22,18
|1,28
|1,35
|Pınar Su
|3,80
|-0,52
|-6,50
|Pınar Süt
|19,54
|1,98
|-13,35
|Plastikkart
|18,80
|1,13
|31,98
|Polisan Holding
|3,07
|3,72
|-20,15
|Politeknik Metal
|375,00
|1,08
|-7,57
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|0,54
|-31,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,30
|0,46
|-47,89
|QNB Finansbank
|36,70
|-0,65
|-47,83
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,73
|0,47
|Ral Yatırım Holding
|21,46
|9,43
|383,33
|Ray Sigorta
|14,35
|-4,78
|-7,12
|Reysaş GMYO
|3,49
|-0,85
|7,65
|Reysaş Lojistik
|5,19
|1,57
|0,31
|Rhea Girişim
|1,96
|-0,51
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|14,54
|-1,56
|6,05
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|-4,13
|-20,21
|Sabancı Holding
|12,95
|-1,15
|17,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,64
|1,73
|-29,78
|Sanel Mühendislik
|4,89
|0,20
|42,98
|Sanifoam Sünger
|34,50
|-1,32
|153,68
|Sanko Pazarlama
|10,54
|2,33
|13,73
|Saray Matbaacılık
|4,25
|-1,39
|-51,54
|Sarkuysan
|19,17
|7,39
|120,41
|Sasa Polyester
|42,78
|-0,42
|185,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,30
|-1,35
|209,05
|Sekuro Plastik
|18,55
|0,38
|32,88
|Selçuk Ecza Deposu
|12,03
|-2,27
|-10,44
|Selçuk Gıda
|4,89
|0,20
|-1,81
|Selva Gıda Sanayi
|8,60
|0,70
|Senkron Güvenlik
|25,42
|0,08
|-3,20
|Serve Film Prodüksiyon
|14,00
|-2,10
|-12,50
|Servet GMYO
|95,00
|3,04
|21,17
|Seyitler Kimya
|16,92
|-0,47
|25,67
|Silverline Endüstri
|5,46
|-0,36
|-36,51
|Sinpaş GMYO
|4,02
|0,25
|-3,83
|Smartiks Yazılım
|5,29
|0,76
|-40,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,00
|8,37
|10,12
|Söktaş
|2,94
|0,00
|-9,56
|Sönmez Filament
|31,02
|10,00
|-41,68
|Sönmez Pamuklu
|8,70
|2,72
|-41,04
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|-0,52
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,85
|1,04
|-24,22
|Şekerbank
|1,13
|0,89
|-25,17
|Şişe Cam
|12,27
|-0,16
|71,38
|Şok Marketler Ticaret
|14,37
|-1,51
|15,14
|T. Halk Bankası
|4,86
|-0,21
|-12,59
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,46
|0,79
|-34,13
|T.S.K.B.
|1,50
|2,04
|-14,11
|T.Tuborg
|19,40
|3,19
|9,41
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|0,00
|151,66
|Tat Gıda
|11,90
|-1,82
|2,93
|TAV Havalimanları
|26,80
|-3,18
|25,82
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,71
|-30,20
|Tekfen Holding
|18,57
|1,59
|13,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|-0,57
|-18,82
|Temapol Polimer Plastik
|16,60
|4,21
|44,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|222,50
|5,95
|2,87
|TGS Dış Ticaret
|15,69
|2,75
|23,45
|Tofaş Oto. Fab.
|84,85
|2,85
|174,50
|Torunlar GMYO
|3,86
|1,58
|-1,03
|Trabzon Liman
|37,42
|0,86
|16,50
|Trabzonspor Sportif
|7,27
|-7,39
|197,95
|Trend GMYO
|6,37
|0,31
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,90
|4,69
|-39,91
|Tuğçelik
|18,31
|-1,56
|126,61
|Tukaş
|8,41
|3,32
|-13,21
|Turcas Petrol
|3,87
|-0,26
|-20,21
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,09
|-0,13
|Turkcell
|18,60
|0,65
|24,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,26
|1,96
|36,89
|Tüpraş
|151,80
|-2,32
|40,56
|Türk Hava Yolları
|17,02
|-1,73
|31,84
|Türk İlaç Serum
|13,56
|-5,57
|Türk Prysmian Kablo
|64,10
|-9,97
|431,40
|Türk Telekom
|9,98
|3,96
|26,34
|Türk Traktör
|194,90
|-0,97
|14,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,90
|0,08
|15,06
|Türkiye Sigorta
|5,17
|0,78
|-16,32
|Ufuk Yatırım
|19,09
|-0,73
|42,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,51
|-0,85
|-17,22
|Ulusal Faktoring
|2,27
|0,44
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|0,09
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|7,14
|-1,52
|40,32
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|0,00
|-26,92
|Utopya Turizm
|17,07
|0,41
|-56,01
|Uzertaş Boya
|40,78
|9,98
|-27,95
|Ülker Bisküvi
|20,38
|1,70
|-8,68
|Ünlü Yatırım Holding
|5,37
|-0,92
|Vakıf Fin. Kir.
|5,10
|-3,59
|49,65
|Vakıf GMYO
|1,83
|0,55
|-23,71
|Vakıf Yat. Ort.
|5,78
|0,52
|-21,47
|Vakıflar Bankası
|3,75
|-0,27
|-20,38
|Vakko Tekstil
|10,26
|-1,35
|63,73
|Vanet Gıda
|6,54
|-0,61
|-15,39
|VBT Yazılım
|22,22
|-4,47
|Verusa Holding
|49,82
|-0,36
|10,51
|Verusaturk Girisim
|24,00
|-1,48
|83,93
|Vestel
|28,76
|0,44
|73,42
|Vestel Beyaz Eşya
|7,21
|-0,69
|62,44
|Viking Kağıt
|6,57
|2,82
|-27,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,21
|1,26
|7,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,56
|9,99
|-4,51
|Yataş
|12,75
|0,55
|-9,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,32
|6,41
|-24,55
|Yeni Gimat GMYO
|17,85
|1,25
|53,98
|Yeo Teknoloji
|54,50
|-3,88
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,02
|0,99
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,93
|0,00
|-54,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.685,50
|-10,00
|-37,91
|Yonga Mobilya
|24,50
|-2,16
|-17,75
|Yükselen Çelik
|5,50
|0,73
|5,86
|Yünsa
|13,61
|3,89
|-2,03
|Ziraat GMYO
|2,36
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,79
|-32,38
(Son)
Kaynak: AA
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