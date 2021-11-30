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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.11.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00

15,18
İş Bankası (B)42.350,0010,004,57
İş Bankası (C)6,57-0,90-3,28
İş Bankası (Kur.)420.000,00

10,53
İş Fin.Kir.3,330,91-13,73
İş Girişim8,481,07-55,25
İş GMYO2,583,611,57
İş Y. Men. Değ.19,19-2,4915,62
İş Yat. Ort.2,890,35-14,07
İşbir Holding40,50-0,74-24,55
İşbir Sentetik Dokuma10,621,05

Işık Plastik5,66-1,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,390,00-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,20-1,1712,22
İzmir Demir Çelik2,430,83-26,58
İzmir Fırça6,75-1,3221,40
Jantsa Jant Sanayi63,75-0,9353,81
Kafein Yazılım21,142,03-0,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,300,52

Kaplamin30,487,86-9,82
Kardemir (A)7,57-2,2027,23
Kardemir (B)7,57-1,8243,64
Kardemir (D)8,55-2,2947,92
Karel Elektronik11,103,7465,07
Karsan Otomotiv4,053,5824,62
Karsu Tekstil8,422,06-1,52
Kartal Yenilenebilir Enerji14,073,84

Kartonsan61,801,31-34,72
Katmerciler Ekipman1,561,30-9,95
Kent Gıda172,400,00-51,52
Kerevitaş Gıda5,36-0,19-18,54
Kervan Gıda13,26-0,3029,55
Kervansaray Yat. Holding0,65-2,99-48,41
Kiler GMYO2,210,00-11,95
Kızılbük GYO27,763,43

Klimasan Klima9,640,1014,25
Koç Holding28,72-1,0340,42
Konfrut Gıda4,280,711,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,302,55206,36
Konya Çimento942,60-2,62-16,58
Konya Kağıt7,84-6,67

Koray GMYO6,820,0053,26
Kordsa Teknik Tekstil34,566,08122,25
Koza Altın129,707,5534,13
Koza Madencilik20,146,3430,02
Körfez GMYO6,222,137,24
Kristal Kola1,52-2,56-50,25
Kron Telekomünikasyon38,761,475,21
Kuştur Kuşadası Turizm201,20-3,7327,91
Kuyas Yatırım3,499,7551,74
Kütahya Porselen135,206,37167,99
Kütahya Şeker Fabrikası33,406,91

Lider Faktoring4,172,4622,29
Link Bilgisayar30,945,24-2,08
Logo Yazılım48,842,6956,84
Lokman Hekim Sağlık12,20-2,8773,50
Lüks Kadife57,504,26100,25
Makina Takım3,472,061,76
Manas Enerji Yönetimi16,770,48

Margün Enerji9,151,22

Marka Yatırım Holding3,850,52-40,12
Marmaris Altınyunus180,000,3962,02
Marshall235,001,34-23,38
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,821,68-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım23,14-1,28

Mavi Giyim73,151,0441,74
Mazhar Zorlu Holding30,700,07-2,48
Meditera Tıbbi Malzeme44,442,97

Mega Polietilen5,754,55-24,93
Menderes Tekstil2,151,90-30,42
Mercan Kimya10,090,30

Merit Turizm23,90-2,69130,71
Merko Gıda5,39-1,10-37,62
Metemtur Yatırım2,87-0,35-64,50
Metro Holding1,270,79-38,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,46-9,56-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-1,71-26,18
Mia Teknoloji30,749,94

Migros Ticaret42,98-0,050,42
Milpa4,001,27-13,04
Mistral GMYO4,400,92-5,90
MLP Sağlık31,581,3558,93
MMC San. ve Tic. Yat.5,573,1521,09
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,711,18

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,76-0,73-42,95
Mondi Tire Kutsan9,202,7921,05
Nasmed Egepol7,57-0,13

Naturel Enerji38,301,927,86
Naturelgaz7,491,08

Net Holding5,052,0247,23
Netaş Telekom.20,621,98-26,57
Niğbaş Niğde Beton7,272,68-86,02
Nuh Çimento42,86-1,20-10,76
Nurol GMYO9,851,8635,12
Odaş Elektrik1,520,00-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,751,03

Orge Enerji Elektrik6,510,9341,14
Orma Orman Mahsulleri30,206,71105,16
Osmanlı Menkul25,50-0,47-17,06
Ostim Endüstriyel Yat1,730,58-25,87
Otokar406,00-0,1033,43
Oyak Çimento7,230,28-17,65
Oyak Yat. Ort.7,11-0,703,01
Oyak Yatırım Menkul31,44-0,76

Oylum Sınai Yatırımlar10,051,72113,38
Özak GMYO6,16-0,6520,78
Özbal Çelik Boru25,549,99289,92
Özderici GMYO1,610,00-27,48
Özerden Plastik7,750,13-13,89
Pamel Elektrik63,002,44195,50
Panora GMYO7,582,1629,11
Papilon Savunma14,38-0,14-36,76
Park Elek.Madencilik6,053,2412,66
Parsan35,602,3646,50
Pegasus87,15-3,0116,82
Peker GMYO1,030,98-55,97
Penguen Gıda5,064,980,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım315,401,94

Pera GMYO1,360,74-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,426,2738,69
Petkim7,750,0055,62
Petrokent Turizm3.610,00-2,70298,28
Pınar Et ve Un22,181,281,35
Pınar Su3,80-0,52-6,50
Pınar Süt19,541,98-13,35
Plastikkart18,801,1331,98
Polisan Holding3,073,72-20,15
Politeknik Metal375,001,08-7,57
Prizma Press Matbaacılık3,750,54-31,57
QNB Finans Fin. Kir.65,300,46-47,89
QNB Finansbank36,70-0,65-47,83
QUA Granite Hayal Yapı12,730,47

Ral Yatırım Holding21,469,43383,33
Ray Sigorta14,35-4,78-7,12
Reysaş GMYO3,49-0,857,65
Reysaş Lojistik5,191,570,31
Rhea Girişim1,96-0,51-47,31
Rodrigo Tekstil14,54-1,566,05
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları24,16-4,13-20,21
Sabancı Holding12,95-1,1517,45
Safkar Ege Soğutmacılık7,641,73-29,78
Sanel Mühendislik4,890,2042,98
Sanifoam Sünger34,50-1,32153,68
Sanko Pazarlama10,542,3313,73
Saray Matbaacılık4,25-1,39-51,54
Sarkuysan19,177,39120,41
Sasa Polyester42,78-0,42185,50
Say Yenilenebilir Enerji26,30-1,35209,05
Sekuro Plastik18,550,3832,88
Selçuk Ecza Deposu12,03-2,27-10,44
Selçuk Gıda4,890,20-1,81
Selva Gıda Sanayi8,600,70

Senkron Güvenlik25,420,08-3,20
Serve Film Prodüksiyon14,00-2,10-12,50
Servet GMYO95,003,0421,17
Seyitler Kimya16,92-0,4725,67
Silverline Endüstri5,46-0,36-36,51
Sinpaş GMYO4,020,25-3,83
Smartiks Yazılım5,290,76-40,29
Sodaş Sodyum Sanayii29,008,3710,12
Söktaş2,940,00-9,56
Sönmez Filament31,0210,00-41,68
Sönmez Pamuklu8,702,72-41,04
Sumaş Suni Tahta86,50-0,5269,57
Şeker Fin. Kir.4,851,04-24,22
Şekerbank1,130,89-25,17
Şişe Cam12,27-0,1671,38
Şok Marketler Ticaret14,37-1,5115,14
T. Halk Bankası4,86-0,21-12,59
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,460,79-34,13
T.S.K.B.1,502,04-14,11
T.Tuborg19,403,199,41
Taç Tarım Ürünleri26,500,00151,66
Tat Gıda11,90-1,822,93
TAV Havalimanları26,80-3,1825,82
Tek-Art Turizm1,410,71-30,20
Tekfen Holding18,571,5913,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,03-0,57-18,82
Temapol Polimer Plastik16,604,2144,35
Tetamat Gıda Yatırımları222,505,952,87
TGS Dış Ticaret15,692,7523,45
Tofaş Oto. Fab.84,852,85174,50
Torunlar GMYO3,861,58-1,03
Trabzon Liman37,420,8616,50
Trabzonspor Sportif7,27-7,39197,95
Trend GMYO6,370,31-49,32
TSKB GMYO2,904,69-39,91
Tuğçelik18,31-1,56126,61
Tukaş8,413,32-13,21
Turcas Petrol3,87-0,26-20,21
Tureks Turizm Taşımacılık15,09-0,13

Turkcell18,600,6524,70
Tümosan Motor ve Traktör19,261,9636,89
Tüpraş151,80-2,3240,56
Türk Hava Yolları17,02-1,7331,84
Türk İlaç Serum13,56-5,57

Türk Prysmian Kablo64,10-9,97431,40
Türk Telekom9,983,9626,34
Türk Traktör194,90-0,9714,40
Türker Proje Gayrimenkul129,900,0815,06
Türkiye Sigorta5,170,78-16,32
Ufuk Yatırım19,09-0,7342,46
Ulaşlar Turizm Yat.3,51-0,85-17,22
Ulusal Faktoring2,270,44

Ulusoy Elektrik56,500,0910,03
Ulusoy Un Sanayi7,14-1,5240,32
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,710,00-26,92
Utopya Turizm17,070,41-56,01
Uzertaş Boya40,789,98-27,95
Ülker Bisküvi20,381,70-8,68
Ünlü Yatırım Holding5,37-0,92

Vakıf Fin. Kir.5,10-3,5949,65
Vakıf GMYO1,830,55-23,71
Vakıf Yat. Ort.5,780,52-21,47
Vakıflar Bankası3,75-0,27-20,38
Vakko Tekstil10,26-1,3563,73
Vanet Gıda6,54-0,61-15,39
VBT Yazılım22,22-4,47

Verusa Holding49,82-0,3610,51
Verusaturk Girisim24,00-1,4883,93
Vestel28,760,4473,42
Vestel Beyaz Eşya7,21-0,6962,44
Viking Kağıt6,572,82-27,00
Yapı ve Kredi Bank.3,211,267,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,569,99-4,51
Yataş12,750,55-9,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,326,41-24,55
Yeni Gimat GMYO17,851,2553,98
Yeo Teknoloji54,50-3,88

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,020,99-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,930,00-54,87
Yibitaş İnşaat Malzeme9.685,50-10,00-37,91
Yonga Mobilya24,50-2,16-17,75
Yükselen Çelik5,500,735,86
Yünsa13,613,89-2,03
Ziraat GMYO2,360,00

Zorlu Enerji1,711,79-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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