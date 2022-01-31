Üye Girişi
Brent petrol 8 yıl sonra 91 doları gördü! Akaryakıt fiyatları daha da yükselebilir - Son Dakika

Brent petrol 8 yıl sonra 91 doları gördü! Akaryakıt fiyatları daha da yükselebilir

31.01.2022 11:03

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle petrol fiyatları yükselişe geçti. 91 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrolün varili, son 8 yılın zirvesinde bulunuyor. Bu gelişme zaten yüksek olan akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir.

Ekim 2014 sonrasındaki 8 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarında artış devam ediyor. Ukrayna ve Orta Doğu merkezli olarak artan siyasi gerilimlerle birlikte 28 Ocak'ta 91,7 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün yeniden yüzde 1 yükselişle 91,3 dolar seviyesine yükseldi. 28 Ocak'ta 88,8 doları gören Batı Teksas petrolünde de bugün yeniden 88,2 dolar seviyesi görüldü. Petrol fiyatlarındaki bu artış akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Reuters, ocak ayında petrol fiyatındaki artışın yüzde 17'ye ulaştığını, arz endişeleriyle birlikte fiyatta Şubat 2021'den bu yana en yüksek aylık artışın kaydedilmekte olduğunu belirtti.

AKARYAKIT FİYATLARI HIZLI ARTTI

Nisan 2020'de 20 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, 2021 yılını 77 dolar seviyesinde kapatmıştı. İstanbul'da 31 Aralık 2021'de ortalama 12,29 TL olan benzinin litre fiyatı, şu an 14,06 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde motorinin litre fiyatı da 11,43 TL'den 14,27 TL'ye yükseldi.

OPEC+ TOPLANACAK

Batı ülkeleri ile Rusya'nın Ukrayna üzerinden karşı karşıya gelmesi, Avrupa'da enerji tedarik krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol ihracatçısı ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun 2 Şubat Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Toplantıdan mevcut planın sürdürülmesi kararının çıkması bekleniyor.

Japonya merkezli Fujitomi Securities şirketinden analist Toshitaka Tazawa, petroldeki fiyat artışının nedeni olarak devam eden jeopolitik gerilimlere işaret etti.

Ağustos ayından bu yana günlük ortalama üretimlerini her ay toplamda 400 bin varil artıran OPEC+ ülkelerinin mevcut kademeli arz artışı politikasını koruyacakları beklentisiyle petrol fiyatlarının bu hafta yükseliş eğiliminde olabileceğini vurgulayan Tazawa, petrolde 90 doların üstü seviyelerin korunacağı tahmininde bulundu. Bazı OPEC+ ülkeleri, kapasite kısıtları nedeniyle üretim hedeflerini yakalayamamıştı.

ARZ VE STOK SORUNU ETKİLİ

Reuters'tan John Kemp, bu yıl petrolde ciddi bir arz sorunu beklendiğini ve petrol fiyatlarının aşırı ısınma işaretleri gösterdiğini, stokların halihazırda düşük seviyede olduğunu, kısa dönemde petrol üretiminin artışı için yedek kapasitenin sınırlı olduğunu yazdı.

ANZ Araştırma notunda, Omicron vakalarındaki düşüşe paralel olarak Avrupa'da trafiğin yeniden hareketlendiğine ve ABD'de benzin talebinin 2019 seviyelerinin sadece yüzde 4 altında olduğuna dikkat çekilerek, fiyatlarda yukarı yönlü risklere işaret edildi.

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönük balistik füze saldırısı girişimlerinin de petrol fiyatlarını desteklediği belirtiliyor.

YORUMLAR
500

Akaryakıt, Ukrayna, Petrol, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 8 yıl sonra 91 doları gördü! Akaryakıt fiyatları daha da yükselebilir - Son Dakika Ekonomi


Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti         
12:04
Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor         
11:57
Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor         
11:40
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:03 Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrol 8 yıl sonra 91 doları gördü! Akaryakıt fiyatları daha da yükselebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement