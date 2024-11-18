Brent Petrol Fiyatı 70,98 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 70,98 Dolar

Brent petrolün varili fiyatı jeopolitik gerilimle 70,98 dolara yükseldi. WTI ise 66,98 dolar.

18.11.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,98 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,18 artarak 70,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya- Ukrayna hattında artan jeopolitik gerilim etkili oldu.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Dün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesindeki birçok şehre en yoğun hava saldırılarından birini başlattığını duyurmuştu.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de talebe ilişkin endişeler ve küresel petrol talebi öngörüleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon varilin altında kalacağını ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 73,30 doların direnç, 69,92 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 70,98 Dolar - Son Dakika

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