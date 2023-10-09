İndirimlerin sevinci kısa sürdü! Akaryakıta kallavi zamlar yolda - Son Dakika

İndirimlerin sevinci kısa sürdü! Akaryakıta kallavi zamlar yolda

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:36

Geçtiğimiz hafta üst üste indirim gelen akaryakıta yeni zamlar yolda. Brent petrolün varil fiyatı hafta sonu başlayan İsrail-Filistin gerilimi sonrası yeni haftaya 5-6 dolarlık yükselişle başladı. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde benzin ve motorine zam olarak yansıması bekleniyor.

Cuma günü 83 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı. Hafta sonu Hamas'ın İsrail'e operasyon düzenlemesi ve İsrail'inde karşılık vermesi sonucu petrol fiyatları yeni haftaya 5-6 liralık bir yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 89 doları gören brent petrol, 87 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmenin benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde zam olarak yansıması bekleniyor.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. 6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu. Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu. Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

ÇİN'DEKİ TOPARLANMA SİNYALİ FİYAT ARTIŞINI DESTEKLİYOR

Çin'de kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, ülke içinde seyahat edenlerin sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere çıktığını gösteren veri akışı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talebin toparlanacağı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim tarihlerindeki tatilde, 826 milyon kişi ülke içinde seyahat ederken iç turizmden elde edilen toplam gelir 753,4 milyar yuana (103 milyar dolar) çıktı. Brent petrolde teknik olarak 88,68 ile 89,68 dolar aralığının direnç, 87,00 ile 86,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İndirimlerin sevinci kısa sürdü! Akaryakıta kallavi zamlar yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İndirimlerin sevinci kısa sürdü! Akaryakıta kallavi zamlar yolda - Son Dakika
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