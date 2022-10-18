Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar

18.10.2022 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 93,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 92,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

Geçen hafta 113,850'ye kadar çıkan dolar endeksi, bugün 111,627'ye kadar geriledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getiriyor. Yatırımcıların nispeten düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlaması fiyatlarda yükseliş sağlıyor.

ABD ve Suudi Arabistan arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin devam eden tartışmalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin grubun kararına karşı Suudi Arabistan ile girdiği uyarı ve suçlamaların yaşandığı süreçte, birçok Arap ülkesinden Riyad'la dayanışma ve destek açıklamaları yapıldı.

Fas, Mısır, Bahreyn, Filistin, Yemen, Umman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'ten çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarda söz konusu ülkeler, ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı aldığı tavırda Riyad'ın yanında yer aldıklarını duyurdu.

OPEC+ grubu 5 Ekim'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kararın siyasi olduğu ve Rusya- Ukrayna savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılırken, OPEC+ grubunun en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

Çin'in "sıfır vaka" stratejisi talep endişelerine yol açıyor

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ise piyasalarda talep endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,42 ile 92,71 dolar aralığının direnç, 92,13 ile 91,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
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Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek Brent petrolün varil fiyatı 92,69 dolar Brent petrolün varil fiyatı 92,69 dolar
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar - Son Dakika
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