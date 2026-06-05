BTSO 137 Yaşında

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatına yön vermek, kent ve ülke ekonomisinin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak hedefiyle 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 137'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 60 bini aşkın üyenin destekleriyle Bursa'nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artıran 60'ı aşkın projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu anlayışla ortaya koyduğumuz 2030 vizyonumuz, Bursa'yı küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma taşıma irademizin ifadesidir. Hayata geçirdiğimiz projelerle üyelerimizin değişen beklentilerine güçlü çözümler üretirken, şehrimizi geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz" dedi.

Temelleri Kozahan'da, Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde atılan BTSO, bugün 60 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri haline geldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kozahan'da Oda üyelerinin iştirakiyle önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Önceki Dönem Meclis Başkanlarından Burhan Vatan ve İlhan Parseker, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Celal Gökçen ve Faik Çelik, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı üyeleri ile meclis ve komite üyeleri katıldı. Kozahan'daki buluşmanın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi.

"Bursa'nın ekonomik gelişimine 137 yıllık katkı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın üretim, ticaret ve sanayi hayatında çok güçlü izler bırakmış bir kurum olan BTSO'nun bu tarihi yürüyüşün ilk adımını atan Osman Fevzi Efendi'yi rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını söyledi. Bu iradenin Bursa iş dünyasının müşterek aklını kurumsal bir çatı altında buluşturan çok kıymetli bir başlangıç oluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, 137 yıllık tarihi boyunca BTSO'nun Bursa'nın ekonomik gelişiminde, sanayi kimliğinin güçlenmesinde, ihracat ufkunun genişlemesinde ve girişimcilik kültürünün kökleşmesinde önemli roller üstlendiğini ifade etti.

"2030 vizyonumuzla daha güçlü hedeflere"

Başkan Burkay, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri haline gelmesinde geçmiş dönemlerde görev yapan başkanları, meclis, komite üyeleri ve iş dünyasının büyük emeğinin olduğunu ifade ederek, "Bizler de devraldığımız bu hizmet bayrağını daha ileri taşımak için çalışıyoruz. BTSO olarak 137 yıllık kurumsal hafızamızdan ve 60 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle, Bursa'mızın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla ortaya koyduğumuz 2030 vizyonumuz, Bursa'yı yüksek teknolojiye dayalı üretimde, katma değerli ihracatta, yeşil ve dijital dönüşümde, nitelikli istihdamda ve küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma taşıma irademizin ifadesidir. Hayata geçirdiğimiz projelerle üyelerimizin değişen beklentilerine güçlü çözümler üretirken, şehrimizi geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz. En büyük arzumuz, bugün attığımız adımların da yarın Bursa'ya değer katan hizmetler olarak hayırla anılmasıdır. Odamızın 137 yıllık yolculuğuna emek veren tüm başkanlarımıza, meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, komite temsilcilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

137 Yıllık Köklü Yolculuk

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO'nun 1889 yılında başlayan köklü yolculuğunun bugün 137'nci yılına ulaştığını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana üyeleri, şehri ve ülkesi için değer üreten; toplumsal sorumluluklarının bilincinde hareket eden; ilkleri ve örnek projeleri kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren BTSO, Türkiye'nin en güçlü iş dünyası kuruluşlarından biri olmuştur. Bu büyük tarihin özellikle son 13 yılına baktığımızda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın gerçek anlamda bir dönüşüm dönemine imza attığını görüyoruz. Bu tablo bizlere büyük bir gurur ve memnuniyet yaşatıyor. Önümüzdeki süreci ortak akıl, istişare kültürü ve güçlü iş birliği anlayışıyla şekillendirecek; Bursa'yı ekonomik, teknolojik ve sosyal anlamda çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle başta kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve kıymetli yol arkadaşları olmak üzere, Odamızın bugünlere ulaşmasına katkı sağlayan tüm başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, yöneticilerimizi ve üyelerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"137 Yıllık Bu Mirası Yaşatan Herkese Teşekkür Borçluyuz"

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Celal Gökçen, BTSO'nun 137'nci kuruluş yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını söyledi. Böylesine köklü bir geçmişe sahip oda sayısının oldukça az olduğuna dikkat çeken Gökçen, "137 yıl dile kolay. Böyle köklü bir tarihe sahip çok az oda bulunuyor. Bu anlamlı günü Kozahan gibi tarihi bir mekanda kutluyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar BTSO'ya emek veren herkese teşekkür borçluyuz. Sanayi ve ticaretin gelişmesi için herkes büyük gayret gösteriyor. İnşallah BTSO daha uzun yıllar iş dünyasının önünü açmaya devam eder." dedi. Son dönemde hayata geçirilen projelere de değinen Gökçen, "İbrahim Burkay başkanlığında çok önemli projeler devreye alındı, yeni çalışmalar geliştirildi ve ileriye dönük önemli adımlar atıldı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Başkanlık yapmak kadar o görevi başarıyla sürdürmek de önemlidir. Hayata geçirilen projeler ve açılışlar nedeniyle kendisini ve ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BTSO, Türkiye'nin Öncü Kurumlarından Biridir"

2005-2013 yılları arasında BTSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten BTSO Meclis Üyesi İlhan Parseker, BTSO'nun Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

BTSO'nun geçmişten bugüne her zaman öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Parseker, "BTSO, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla Türkiye'nin öncü kurumlarından biridir. Ülkemizin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olarak her zaman örnek olmuştur. Geçmişte bizler çeşitli görevlerde bulunduk. Bugün görev alan arkadaşlarımız da bu hizmet bayrağını daha ileriye taşıyarak çalışmalarını sürdürüyor." dedi. İbrahim Burkay ve yönetimini kutlayan Parseker, "BTSO'nun Türkiye'deki oda ve borsalar arasında yıldızlaşmasında geçmişten bugüne görev yapan tüm yönetimlerin emeği vardır. İbrahim Burkay'ı hayata geçirilen projeler nedeniyle kutluyorum. Kuruma hizmet eden herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. BTSO, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha yukarı hedeflere ulaşarak yıldız kurum olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

"BTSO'nun çalışmalarıyla gurur duyuyoruz"

1997-2005 yılları arasında BTSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten Burhan Vatan, BTSO'nun iş dünyası için önemli bir okul niteliği taşıdığını ifade etti. Vatan, "BTSO'da görev yapmak adeta bir üniversite gibidir. Bu kurumda görev alan, destek veren ve emek harcayan herkese şükran duymak gerekir. Yapılan hizmetlerle her zaman gurur duyuyoruz." dedi. Geçmişten bugüne BTSO'nun önemli çalışmalara imza attığını belirten Vatan, "Bugün ortaya konulan çalışmalar hiç de azımsanacak düzeyde değil. İbrahim Burkay döneminde de çok önemli projeler ve yeni çalışmalar hayata geçirildi. Geçmiş dönemlerde görev yapan büyüklerimiz de kendi dönemlerinin ihtiyaçlarına göre organize sanayi bölgeleri kurmuş, BTSO'ya önemli eserler kazandırmışlardır. Kuruma emeği geçen herkese teşekkür ediyor, BTSO'nun 137'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"BTSO, Bursa'ya değer katmaya devam ediyor"

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Meclis Üyesi Faik Çelik, Odanın 137 yıllık köklü geçmişiyle kente değer katmaya devam ettiğini söyledi. BTSO'nun son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Çelik, "137 yıldır Bursa'ya değer katan bir kuruluş olan BTSO, İbrahim Burkay'ın liderliğinde yeni bir çığır açtı. İnşallah bu başarı hikayesi aynı şekilde devam eder. Bu çalışmaların bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

"Kozahan'da bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı ve BTSO Perakende Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı İsa Altıkardeş, BTSO'nun kuruluşunun 137'nci yıl dönümünü Odanın temellerinin atıldığı ve Bursa ticaretinin doğduğu noktalardan biri olan Kozahan'da kutlamanın anlamlı olduğunu ifade etti. Altıkardeş, "BTSO Başkanı İbrahim Burkay, göreve geldiği günden bu yana önemli adımlara yenilerini ekliyor. BTSO'nun 137 yıl önce kurulduğu, Bursa ticaretinin temellerinin atıldığı bu tarihi mekanda iş dünyamızın kıymetli isimlerini ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bursa'nın köklü ticaret kültürünü yaşatan bu birlikteliğin bugün 100'den fazla başkan ve temsilciyle sürdürülmesi bizim için son derece değerli. Başkan'ın ifade ettiği gibi, 'Bursa büyürse Türkiye büyür.' Biz de diyoruz ki; Kozahan ve tarihi çarşılar büyürse Bursa ticareti büyür" diye konuştu. - BURSA