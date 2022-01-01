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Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak - Son Dakika

Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak

01.01.2022 15:47

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığındaki Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisinin bölge istihdamına büyük ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

TOGG fabrikasının bitişiğindeki 600 dönüm arazide yapılacak 15 gigavatsaat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavatsaat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme destek olacak.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye'nin otomobilinin batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine, batarya tesisinin özellikle yerli otomobil fabrikasının yanında kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bir ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

"BÜYÜKLERİMİZ DE BU BÖLGEYİ UYGUN GÖRDÜLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG fabrikasının Gemlik'te yapılacağını duyurmasının ardından batarya tesisi konusunda çalışmalara başladıklarını belirten Ağdemir, "Batarya fabrikasının, otomobil fabrikasının yanında olmasının hem yerli otomobil projemize destek hem de yurt dışında Asya ve doğu bloku ülkelerine ihracat anlamında önem taşıyacağını içeren tüm raporları hazırlayıp yetkililere sunduk. Büyüklerimiz de bu bölgeyi yatırım için uygun gördüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

"10 KİŞİ BU İŞTEN FAYDALANACAK"

Ağdemir, batarya fabrikasının öncelikle TOGG için üretim yapacağını, daha sonra da ihracat odaklı çalışacağını dile getirdi. Her iki fabrikada çarkların dönmeye başlamasıyla oluşacak ortama işaret eden Ağdemir, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah güzel işler başaracağız. Çünkü otomobil fabrikasının yanında 5 milyar dolarlık batarya fabrikasının kurulması ülkemizin ne kadar önemli bir yerde olduğunu, ilçemizin ise ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Özellikle Bursa, Türkiye otomobil ve otomobil yan sanayisinin yüzde 60'ını teşkil ediyor. Otoyol ve limanın yanındayız, çok yakında tren yolu bağlantısı da olacak. Batarya fabrikası yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, dolaylı yoldan ise 10 bin kişi bu işten faydalanacak. İstihdamla beraber nüfusumuzun 50-60 bin civarında artacağını düşünüyoruz. Bunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Gemlik, birçok büyük firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu projeler hepimizi çok heyecanlandırıyor."

Türkiye'nin bir numaralı vizyon projesinin Gemlik'te olması, hemen akabinde Türkiye'deki ilk batarya fabrikasının da burada kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Ağdemir, bu yatırımlarla kentin önemini daha da artırdığını kaydetti.

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Yatırım, Enerji, Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak - Son Dakika
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