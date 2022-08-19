Sınırdan geçen Bulgarlardan şaşırtan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun - Son Dakika
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Sınırdan geçen Bulgarlardan şaşırtan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun

19.08.2022 17:37

Sınırdan pasaportuz şekilde Türkiye'ye giriş yapan Bulgar vatandaşlarından dikkat çeken bir yorum geldi. Pasaportun kaldırılmasına teşekkür eden Bulgarlar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Alışveriş için Edirne'ye gelen yüzlerce Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karardan sonra Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasıyla kente akın eden Bulgarlar, soluğu çarşı, pazarda aldı. Yakıttan Giyime ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarlarda ve meydanlarda Bulgar yoğunluğu oluşurken, ciğercilerde ise uzun kuyruklar oluştu.

Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun

"EDİRNE'NE NAMAZ KILMAK BÜYÜK MUTLULUK"

Bulgaristan'ın Filibe kentinden Edirne'ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Hasen Yordanov, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Çünkü pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Daha önce pasaport girişlerde zorluk yaşıyorduk ama şimdi kimlikle girişlerimiz hem işimizi kolaylaştırdı hem de bizi çok mutlu etti. Her hafta Edirne'ye gelerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan'a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. Buraya geldiğimizde camilere gidip namazımızı kılıyoruz. Çoğu zaman Cuma namazımızı İstanbul'da, Edirne'de veya Türkiye'nin farklı bir noktasında kılmak, ezan sesini her yerden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada kalmak bile başka bir heyecan veriyor" dedi.

Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun

"ZAMANIMIZI GEZMEKLE VE ALIŞVERİŞLE HARCIYORUZ"

Edirne'de zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçirdiklerini söyleyen Katya Papaova, "Zamanımızı Gezmekle ve alışveriş yapmakla harcıyoruz. Burada marketlere ve halk pazarlarına gidip nevresim takımı gibi birçok ihtiyacımızı alıyoruz. Daha sonra yemek yemeye gidiyoruz. Ayrıca pasaport zorunluluğun kalkması da çok iyi oldu sadece kimlikle gelebiliyoruz. Kimliğini alan geliyor" şeklinde konuştu.

Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun

"BULGARİSTANLIYIZ AMA TÜRKİYE'Yİ BAMBAŞKA SEVİYORUZ"

Pasaport zorunluluğun kalmasıyla ilk defa kimliğiyle Edirne'ye geldiğini belirten Vahdet Samiov ise, "Artık sadece kimlikle giriş yapabiliyoruz. Bugün burada alışveriş yapmak bizi çok mutlu etti. Bize fiyatlar da çok uygun geliyor. Bulgaristanlıyız ama Türkiye'yi bambaşka seviyoruz. Geldik ve buraları da gördük, iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun
Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun
Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun
Sınırdan akın akın giriş yapan Bulgarlardan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınırdan geçen Bulgarlardan şaşırtan Türkiye yorumu: Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun - Son Dakika

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