Çarşamba Ticaret Borsası Orta Doğu Gıda Fuarı'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası Orta Doğu Gıda Fuarı'nda

Çarşamba Ticaret Borsası Orta Doğu Gıda Fuarı\'nda

Çarşamba Ticaret Borsası, Gaziantep'te düzenlenen Gıda Fuarı'na katılarak iş birlikleri geliştirdi.

08.05.2025 16:26
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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclisi, 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen 'Orta Doğu Gıda Fuarı'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde organize edilen fuar, 7 Mayıs Çarşamba günü törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gaziantep'te gerçekleştirilen fuara, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Remzi Erdönmez, Hüseyin Işık, Onur Bahattin Yılmaz, Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen katıldı.

Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin buluştuğu fuarda, Türkiye başta olmak üzere, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 24 ülkeden katılımcılar yer alarak, geleneksel lezzetlerini tanıttı.

Çarşamba Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iş gezisinde ziyaret edilen fuar kapsamında, kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren firmaların Gaziantep'te ve pirinç sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise Mardin'de yer alması sebebi ile borsa üyelerinin iş birliklerini artırmak ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli iş birlikleri oluşturmak amacıyla Gaziantep Ticaret Borsası ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası da ziyaret edildi. Ziyarette Çarşamba Ticaret Borsası Heyeti, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Fuarın gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli iş birlikleri oluşturacağını ifade eden Başkan Yılmaz, Gaziantep'in gıda sektöründe önemli bir stratejik konumu olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Yeni pazar arayışları içerisinde olan ülkemiz için pazar fırsatları oluşturacak adımlar oldukça önemlidir. Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep'in ekonomisine katkı sağlayacak ve uluslararası fuarcılıktaki konumunu güçlendirecektir. Bizler de bu kapsamda fındık ve pirinç sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Orta Doğu Gıda Fuarını ve bölge oda borsalarımızı ziyaret ederek olası iş birliklerini değerlendirdik" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ticaret Borsası Orta Doğu Gıda Fuarı'nda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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