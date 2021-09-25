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ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi - Son Dakika

ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

25.09.2021 12:32
ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen sene toplamda 753 bin ton, bugün ise 776 bin ton çay aldıklarını belirterek, "Geçen seneyi geçmiş durumdayız. Muhtemelen 25-30 yıl önceki alım rekorunu da geçebiliriz." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen sene toplamda 753 bin ton, bugün ise 776 bin ton çay aldıklarını belirterek, "Geçen seneyi geçmiş durumdayız. Muhtemelen 25-30 yıl önceki alım rekorunu da geçebiliriz." dedi.

Alim, AA muhabirine, ÇAYKUR'un yıllık alım kapasitesinin 650 bin ton civarında planlandığını anımsatarak sosyal devlet anlayışı ile üreticileri mağdur etmemek için bu kapasiteyi yukarı çektiklerini vurguladı.

Son 20 yılda en yüksek yaş çay alımının 2020 yılında gerçekleştiğine dikkati çeken Alim şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene mayıs ayında 246 bin ton, bu sene mayıs ayında ise 314 bin 500 ton aldık. Geçen sene ikinci sürgünde 272 bin ton yaş çay almışken bu sene 296 bin 500 ton yaş çay aldık. Bu sene üçüncü sürgünde ise 165 bin ton çay aldık. Bu şekilde devam edecek. Geçen sene toplamda 753 bin ton çay alırken bugün 776 bin tondayız. Geçen seneyi geçmiş durumdayız. Muhtemelen 25-30 yıl önceki alım rekorunu da geçebiliriz."

Alim, ÇAYKUR'un en fazla yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999'da gerçekleştirdiğini hatırlattı.

ÇAYKUR'un eleştiriyi hak etmediğini savunan Alim, "ÇAYKUR eleştiriliyor ama sonuçta 776 bin ton çayı biz üreticiden aldık. Eski yıllara göre almamız gereken kotanın üzerine çıktık." diye konuştu.

ÇAYKUR olarak üreticilerin menfaatini koruduklarını vurgulayan Alim, "Üreticileri yakından tanıyorum. Biz de üreticiyiz, çay sayesinde okudum. Allah nasip etti, çayın tepe noktasına geldik. ÇAYKUR'u her dönemden daha ileri taşıma gayretindeyiz. ÇAYKUR'u övenler de dövenler de var. ÇAYKUR'a sahip çıkmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Budama ile birlikte çayın kalitesinden ödün vermemiş olacağız"

Yusuf Ziya Alim, yaş çay bahçelerinin gençleştirilmesi kapsamında budamalara 7 yıl daha devam edileceğini söyledi.

Çay bahçelerinin gençleştirilmesinin ana amacının, kalitenin sürdürülmesi ve verimin artması olduğunun altını çizen Alim, "Kalite, olmazsa olmazımız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden görüş alarak Bakanlığa bilgi vermiştik. Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen yazı ile 7 yıl daha devam etmesi doğrultusunda karar geldi. Biz de tüm üreticilerimizle bunu paylaştık." dedi.

Kalitenin artması için budamanın usulüne uygun yapılması gerektiğini dile getiren Alim şunları kaydetti:

"Toplanan çay bahçelerinde üreticilerimiz budamalarını bugünden itibaren, 10 yıl önce budanmış yerlerden başlamak kaydı ile yapabilirler. Geçmiş yıllarda 20 santimetre yukarıdan budanıyordu. Gençleştirme çalışmamız artık 20 santimetrenin altında olacak. Bu detayları üreticiler ile paylaşacağız. Budama sayesinde kalite ve verim artıyor. Budama ile birlikte çayın kalitesinden ödün vermemiş olacağız."

ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

Mayıs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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