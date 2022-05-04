CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı

04.05.2022 09:07
CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor. NordPass tarafından yapılan yeni araştırma, CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreleri ortaya çıkardı. '123456' ve 'password' listenin başında yer alıyor.

Dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz eden NordPass, CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı.

290 MİLYONDAN FAZLA VERİ İHLALİ ANALİZ EDİLDİ

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi. Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRE "123456"

Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu. Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi. Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak ' Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı. CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konu su olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.

NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.

CEO'LAR TARAFINDAN EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Parola: 123456

Kullanıcı Sayısı: 29.401

2- Parola: password

Kullanıcı Sayısı: 22.511

3- Parola: 12345

Kullanıcı Sayısı: 11.876

4- Parola: 123456789

Kullanıcı Sayısı: 10.988

5-Parola: qwerty

Kullanıcı Sayısı: 9,738

6- Parola: 1234

Kullanıcı Sayısı: 6,520

7- Parola: qwerty123

Kullanıcı Sayısı: 6.446

8- Parola: 1q2w3e

Kullanıcı Sayısı: 5.809

9- Parola: 111111

Kullanıcı Sayısı: 5.487

10- Parola: 12345678

Kullanıcı Sayısı: 5.099

YORUMLAR
500
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor! Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!

Araştırma, İnşaat, Finans, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı
09:05 Esenyurt'ta genç kızlar tacize uğradı, tacizciler mahalleliler tarafından bıçaklandı
09:02 Meteoroloji alarm verdi: 18 il için sarı kodlu uyarı!
09:01 Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
08:55 Kamboçya'da yeni tarihi keşif: Peri figürleri bulundu
08:51 ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 09:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement