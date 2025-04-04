CHP\'nin yerli ve milli ürünlere boykot çağrısına Doğu ve Güneydoğu\'dan yumruk gibi cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan "boykot çağrısı" Doğu ve Güneydoğu'da karşılık bulmadı. Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Mardin'de vatandaşlar, gündelik alışverişlerine devam ederken, odalar ve STK'lar çağrıya tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "boykot çağrısı"na rağmen Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar gündelik alışverişlerine devam ederken, STK'lar çağrının yersiz olduğunu değerlendirdi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısı iş dünyasını ciddi anlamda rahatsız ettiğini söyledi. İşlerinin o olmadığını belirten Akbaş, boykotlara karşı olduklarını, çünkü emek ve emekçinin hakkını gasp edildiğini ifade etti.

Akbaş, bunların Türkiye'de geçmiş yıllarda da çok yapıldığını, bir şey getirmediğini hatırlatarak, "Ülkeye bir kazanç sağlamıyor, hatta götürüsü çok fazla. İnsanları kutuplaştırıyor, birbirinden uzaklaştırıyor. Bunu yapmaya hiçbirimizin hakkı yok. Burada siyasilerden bir beklentimiz var. Daha sağduyulu hareket etmeleri, bu işleri mecliste konuşmalarının gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyoruz. Çünkü artık yapay zeka konuşulan bir dönemde biz halen bazı ürünlerimizi boykot edip bunlarla özellikle gençleri sokaklarda konsolide bize bir artı getirmiyor" dedi.

Siyasilere çağrıda bulunan Akbaş, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Hem kırılgan bir ekonomik dönemden geçerken küresel oyuncular, küresel ülkeler buralarla ilgili ayrı hesaplar yaparken 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili bir süreç yaşanırken böyle bir olumlu havada bunların yapılması bunu çok yerinde görmüyoruz. Tabii ki demokratik insanın toplumsal bir hakkı vardır. İnsanlar bunu yapabilir. Ama bazı hassas noktalarda, hassas dönemlerde daha dikkat edilmesi lazım. Biz, böyle bir hassas dönemde bu yapıldığı için tepkimiz bu noktadadır. İnanıyorum onlar da bunun farkına varır ve bir an önce bu sorunu mecliste çözerler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mardin

Mardin'de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Bedran Şimşek, CHP'nin boykot çağrısını yanlış bulduğunu belirterek, bu tür boykotların insanlara zarar vermekten başka bir şeye yaramadığını, ekonominin büyümesi için herkesin yerli üreticiyi desteklemesi gerektiğini dile getirdi. Yanlışlara karşı cevap vermeye hazır olduklarını kaydeden Şimşek, "CHP'nin yaptığı hareket yanlıştır. Bu yanlıştan dönmesi onlar için daha hayırlıdır. Bu iş insanına zarar vermekten başka hiçbir şey değildir. CHP'nin lafını geri alması lazım. Bir iş adamı, örneğin mermer, bulgur üretiyor. Bu iş insanları işten çıkarmak zorunda kalırsa yazık değil midir. İnsanlarımız iş yaptıkça ülke büyüyor. İnsan eğer milliyetçiyse, vatanına, milletine sağlam ve dürüst istihdam sağlamak istiyorsa asla ve asla bu tür boykotları kabullenmemesi lazım. Herkes devletine, milletine sahip çıkmalıdır. Siyasilerin böyle bir şeye yeltenmesi akıl tutulmasıdır" diye konuştu.

Mardinli esnaf Halil Alkanoğlu da, Türk milletinin boykota destek vermemesi gerektiğini ifade ederek, "Tam tersine yerli ürünlere daha fazla destek verip daha fazla alışveriş yapılmasını istiyoruz. Özellikle bizim yerel ürünlerin daha doğal daha organik ve daha sağlıklı olduğunu da düşünüyoruz. Eski esnaf etkileneceğini düşünmüyorum. Mardin halkı boykotu desteklemiyor tam tersine daha fazla alışveriş yapıyor" şeklinde konuştu.

Batman

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, oda olarak, vatandaş olarak ve Batmanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu boykot çağrısını reddettiklerini ve yanlış bulduklarını söyledi.

Uymayıp kınadıklarını belirten Çiftçi, "Nasıl öyle bir şey olur? Nasıl halkına savaş açacaksın ve halkına boykot yapacaksın? Bunlar senin ülkenin esnafı. Bu olabilecek bir şey midir? Bu olmaz. Odamıza 5 bin küsur kayıtlı esnafım var. Yok falan kesim falan partili öyle şey olur mu? Çok şükür Batman olarak ve Batman halkı olarak bu yapılan boykota uymuyoruz ve uyulmamasını da esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan talep ediyoruz. Çarşıdaki kalabalığı gördünüz. CHP'nin derhal bu boykot çağrısından geri adım atması gerekir. Çünkü bu avcunda patlayacak. Kendi halkına yapacağı düşmanlıktır" dedi.

Şırnak

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ise 40 yıldan bu yana terör belasının çekildiği bu ülkede ve son iki yıldır Siyonist rejim İsrail tarafından Gazze ve Filistin'e yapılan zulme mermi ve silah taşıyan küresel firmaların duyarlı insanlar tarafından boykot edildiği bir zamanda, 'Terörsüz Türkiye'nin oluşması için adım atılan bu önemli süreçte bu sefer gerek CHP olsun gerekse diğer unsurlar tarafından yerli ve milli markaların boykot edilmesinin kabul edilebilir bir yönü olmadığını söyledi. Anmal, "Biz Sağlık Sen ve milli iradeye duyarlı insanlar olarak diyoruz ki bu tür girişim ve söylentilere kesinlikle hiç kimse kulak asmamalıdır. Yerli ve milli markalara gerek sanayi gerek gıda gerekse giyim olsun bu markalara ekonomik olarak destek verilmelidir" dedi. - DİYARBAKIR