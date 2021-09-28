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Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor - Son Dakika

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor

28.09.2021 12:54

Türkiye'nin limon üretiminde önemle yere sahip Adana'da çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satıyor.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilogram fiyatı 1 ile 1 buçuk lira arasında değişen limona talep olmazken çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu ise yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satışa sunuyor. Yerel zincir marketlerin ıskarta limonları kimi zaman bahçeden, kimi zaman da narenciye paketleme tesislerinden 40-50 kuruşa aldıkları öğrenildi.

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

"HİÇ KİMSENİN ALMADIĞI LİMONU SATMAK YANLIŞ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerde bizim kasaya koymadığımız ıskarta, hastalıklı ürünler marketlerde 5 lira 75 kuruştan satılıyor. Bu limonlar satılmamalı, çöpe gitmeli. Ağaçta daha iyisi alıcı bulamazken 4-5 katına ıskarta limonlar satılmakta. Aslında bunun iyisi marketlerde 3 liraya gitse çiftçi bundan para kazanacak. Fiyatı da ucuz olduğundan dolayı tüketim artacak. Marketlerde 3 lira ile 3 buçuk liraya birinci kalite limon satılabilir. Hiç kimsenin almadığı limonu satmak yanlış" diye konuştu.

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

"ISKARTA MEYVELER ZİNCİR MARKETLERDE SATILMAMALI"

Denetimlerin artması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler yapılmalı. Iskarta meyveler zincir marketlerde satılmamalı. Iskarta ürünler semt pazarlarında dahi satılmazken Adana'nın merkezindeki bir zincir markette satılması bizleri üzüyor. Fiyatlar bu kadar ucuz olmasına rağmen alıcı yok. Yurt dışına ürün gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

"DFİF TEKRARDAN GELMELİ"

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun tekrardan gelmesi gerektiğini de aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Zincir marketler gelsin ben bahçeden 1 buçuk ile 2 liraya onlara en kaliteli ürünü temin ederim. Onlar da aldıkları ürünleri 3 liraya satsınlar. Iskarta meyveyi oraya koymaları bile ayıp. Ben markette kendi gözümle gördüm, resmini de çektim ve utandım" dedi.

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Türkiye, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor - Son Dakika
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