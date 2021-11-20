Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

Asgari ücret zammında geri sayım başlarken, rakamlarda ortaya atılmaya başlandı. Siyasi partiler, sendikalar önerilerini tek tek açıklarken, hükümet kanadından yapılan açıklamalarda son yılların en yüksek zammı olacağı belirtildi.

DİSK 5.200 TL İSTEDİ

Dün DİSK talebini açıkladı. Net asgari ücretin 5.200 TL olmasını öneren DİSK, diğer tüm çalışanlara 1.000 TL iyileştirme ve en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesini istedi.

SİYASİ PARTİLERİN ÖNERİSİ

HDP'nin asgari ücret önerisi 5 bin TL olurken, İYİ Parti'nin önerisi ise 4 bin TL oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi ise en az 4 bin TL olması gerektiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, "Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusuna "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

TARTIŞMALARA CÜBBELİ AHMET DE KATILDI

Asgari ücret zammı tartışmalarına son olarak Cübbeli Ahmet de katıldı. Asgari ücret konusunda haksızlık ve büyük bir zulüm olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Cübbeli Ahmet asgari ücret konusunda şunları söyledi:

"Asgari ücret.. Tabii burada büyük haksızlık var büyük zulüm var, bir de vergi alınıyor adam yemeye ekmek bulamıyor yanına zeytin koyamıyor yanında bir de vergi olmaz. Bu haksızlık olur. Benim bu hususlarda çok bilgim yok ekonomist değilim ama bana da bir cevap ver dediler, ben şimdi asgari ücret şu olsun diye sendika lafıyla konuşacak değilim ama insanları doyuracak rakamda olması lazım.

"FAZLA VERENİ DÖVÜYORLAR MI?"

Şimdi bu millet Müslümansa işine geldiğine Müslüman ya, hele ki iş adamları zenginler genellikle gavurum diyen çıkmaz, madem öyle seni Allah Rasulü bağlar ayet hadis bağlar, sen hükumet devlet bunu 2 bin 200 yaptı sen bunu vermek zorunda değilsin ki, fazla vereni dövüyorlar mı?Dolayısıyla sen yarın ahirette ne cevap vereceğini düşün.

Açlık sınırı asgari ücret 2 bin 285 lira açlık sınırı ne? 2 bin 988 lira olmuş. Arada 703 lira fark var. Yani asgari ücret alan insan doyması için 2 bin 988 lira alsa ancak karnı doyacak diğerlerini konuşmuyoruz, bu adam nerde yatacak elektrik su.. 703 lira eksik alıyor karın tokluğundan aşağı, peki yoksulluğu konuşmuyoruz2021 Ekim ayındaki hesapla yoksulluk sınırı olmuş 10 bin 335 lira.

"ANNENİN BABANIN RUHUNA SAY"

Ne yapacak şimdi bu adam? Adama diyorsun ki kanaat et, nasıl edecek? Sen normal eve kanaat etmiyorsun villa istiyorsun, arabaya kanaat etmiyorsun 3-5 milyonluk arabaya biniyorsun, kardeşim fakire de ne diyorsun 'neyinize yetmiyor asgari ücret kanaat edin kardeşim İslam'da kanaat var' sana yok mu? Yemeğini yersin içeceğini içersin bir de başını sokacak yer bulursun ondan sonra kanaat edersin ben de derim ki Allah'ın taksimatı kardeşim adam jet almış ne yapalım ben de eşek alamıyorum derim. Ama karnı aç olan başını sokacak yer bulamayan adam nasıl kanaat edecek? Bu zenginler var ya bunların bir çoğu, gidiyor çeşme yaptırıyor hayrat yaptırıyor ya kardeşim kaç kişi çalışıyor yanında 50 kişi 100 kişi ver ona 5 bin lira ver ona 10 bin lira aylık, annenin babanın ruhuna hayrına say.

"EVLADIN GİBİ BAKACAKSIN"

Kötü huylular cennete giremez buradaki kötü huylulardan maksat işçilerine kötü davrananlar, çocuklarınıza nasıl ikram ediyorsunuz yanınızda çalışana öyle ikram edin. Çocuğuna aylık ne kadar masraf hakkı veriyorsun? Limitsiz. Bir saat alıyorlar 30 bin dolar, işçiye kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. Evladın gibi bakacaksın, kendi yediğinizden yedirin diyor. Senin evde yenen etlerden butladan o fakir yiyebiliyor mu? Ekseri ücret versen yiyemez.

Senin yediklerinden yedir diyor giydiklerinden giydir diyor. Sen hangi kumaşı giyiyorsun hangi marka? Bir hesap yap bakalım 10 bin 20 bin liraya adamlar bir giyiyor çocukları ona keza cipleri ona keza yatları katları ona keza 3 bin lira olsun mu olmasın mı onun hesabını yapıyorlar. Yapmayın ya ahiret var öleceğiz, bütün dünya sizin olsa sizi yaşatamazlar nefesiniz bitecek. Millet aç ya açık.Allah'tan korkun diyor güçleri yetmeyecek işler vermeyin diyor onlar da sizin gibi insan, Rasulullah SAV'ın ölmeden önce konuştuğu son birkaç kelimesi var, biri namazı terk etmeyin ikincisi yanınızda çalıştırdıklarınızın hakkına riayet edin"