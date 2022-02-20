Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 18 Mart'ta hizmete alınması planlanan köprüde çalışmalar beklenenden erken tamamlanınca, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün açılış tarihinin 26 Şubat'a çekildiğini belirtti.

AÇILIŞ TARİHİ 18 MART'A ÇEKİLDİ

Erdoğan'dan açılış tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılışın 18 Mart tarihine çekildiğini belirten Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

TEMELİ 2017 YILINDA ATILMIŞTI

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021'de başlamıştı. 12 Aralık 2021'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirildi.