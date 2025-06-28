Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" yeni kredi paketlerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '4. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni kredi paketinin müjdesini verdi.

Sera kurmak isteyenlere 10 milyon liraya, süt hayvancılığı yapanlara 5 milyon liraya, küçükbaş hayvancılık yapanlara ise 1 milyon 200 bin liraya kadar cazip fırsatlarla kredi verileceğini duyuran Erdoğan, paketlerin detaylarını da verdi.

"ŞAİBEYLE YATIP BUTLANLA KALKIYORLAR"

Konuşmasında İstanbul'daki yolsuzkluk operasyonlarına da değinen Erdoğan, "İstanbul'u zehirli sarmaşık gibi saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Gündemlerinde ne millet, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp, butlanla kalkıyorlar." dedi.

"ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÇİFTÇİLERİN ZARARI KASIMA KADAR KARŞILANACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"161 yıldır Türk tarımını destekleyen Ziraat Bankası'nı tebrik ediyorum. Tarihimizin en zor dönemlerinde, çiftçinin, esnafın, girişimcilerin yanında yer alan bankamızın milletimizin gönlünde farklıdır. Tarım kredileri 700 milyar lirayı aşmış durumda. Devlet olarak çalışanın, üretenin, istihdam yaratanın her daim yanındayız. Kasıma kadar zirai dondan etkilenen bütün çiftçilerimizin sigortalı ya da sigortasız zararını karşılayacağız.

"MUHALEFETİN KALİTE SORUNU VAR"

Sık sık ülkemizdeki toksik muhalefete dikkat çekiyoruz. Ülkemiz her alanda çağ atlarken, ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz rahatsız oluyoruz. Yıllar geçiyor, aktörler değişiyor fakat zihniyetlerinde hiçbir şey değişmiyor. Rakamları çarpıtma, bir bardak suda fırtına kopartma alışkanlıklarından maalesef vazgeçmiyorlar. Buna krediler meselesinde de şahitlik ediyoruz. Sürekli güncelledikleri rakamlarla 'çiftinin şu kadar borcu var' diyerek ekonomi programımızı kötüleme gayretindeler. Oysa çizdikleri karamsar tablo ile gerçekler arasında ciddi fark var.

Evet çiftçi kardeşlerimiz çok uygun şartlarda kredi kullanıyor. Bunu da battıkları için değil üretimlerini genişletmek, yurt dışına açılmak, işletmelerini daha da büyütmek için alıyorlar ve ödemelerini de yapıyorlar. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesindedir. Ziraat Bankamızın verdiği rakam yüzde 99'a çıkıyor. Borç batağına saplanma, ödeyememe gibi bir sorun söz konusu değildir. Çiftçimizi, üreticimizi asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Yıllarca beraber yol yürüdükleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Heybedeki irili ufaklı turplar da, ahtapotun kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkarılıyor.

"ŞAİBEYLE YATIP, BULTANLA KALKIYORLAR"

İstanbul'u zehirli sarmaşık gibi saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Gündemlerinde ne millet, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp, butlanla kalkıyorlar.

Meselenin daha hazin tarafı şudur. Lafa gelince Kuvayı Milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı, yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, huzurlarında el pençe durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor.

SERA KURMAK İSTEYENLERE 10 YIL VADELİ 10 MİLYON LİRA

Bugün sizlerle müjdelerimizi paylaşmak için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşim Ziraat kredisiyle birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Sebze - meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 1 yıla kadar ana para ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİNE 7 YIL VADELİ 5 MİLYON KREDİ

Yatırım tutarının yüzde 20'si özkaynak olarak gerekirken; genç ve kadın çiftçi olması halinde özkaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Büyükbaş hayvan işi yapan işletmelerin, özkaynak aranmaksızın bir yıl ana para ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz.

"KÜÇÜKBAŞ KREDİLERİNİ 1 MİLYON 200 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"

'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesinde, küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. Açıkladığımız cazip kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."