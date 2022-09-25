Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?

25.09.2022 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini söyleyerek bunu daha önce başardıklarını belirtti. Bundan kendilerine pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, üstü kapalı şekilde Ali Babacan'ı eleştirdi. Erdoğan, "Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'ben yaptım, ben ekonomi bakanıydım, devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum.' Peki bu işin başı kim?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sırasında Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Genel Başkanı olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı da hedef aldı.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz. Sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyona ilişkin konuşurken Ali Babacan'ı hedef aldı: Kendilerine pay çıkarmak isteyenler var

"BUNDAN KENDİLERİNE PAY ÇIKARANLAR VAR, YA SEN KİMSİN?"

Geçmişte de enflasyonu tek haneli rakamlara indirdiklerini söyleyen Erdoğan, bundan kendilerine pay çıkaranlar olduğunu söyleyerek Babacan'a yönelik konuştu. Erdoğan, "Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kim?" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN OLUR VERMEDİKTEN SONRA NE YAPABİLİRSİNİZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: "Türk Lirası'ndan altı sıfırı çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'ben yaptım, ben ekonomi bakanıydım, devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum.' Peki bu işin başı kim?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyona ilişkin konuşurken Ali Babacan'ı hedef aldı: Kendilerine pay çıkarmak isteyenler var

"BUNA İNANAN VAR, YOK DEĞİL"

Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inananlar veya buna aldananlar yok değil, var. Ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor çünkü benim milletim aklıselim sahibidir. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürenine kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin? - Son Dakika
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