Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

11.10.2021 12:19

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Coğrafya Lezzettir" temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl yaklaşık 300 bin kişi katıldı. 3 günlük festivalde 35 ton et tüketildi.

Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi. Vatandaşlar, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere hayran kaldı. 3 gün süren festivalde kebap stantlarında vatandaşlara Adana'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana kebabı sunuldu. Festivalde kebapçıların önünde kuyruk ise hiç azalmadı. 2019 yılında 30 ton etin tüketildiği, geçen sene ise korona virüs salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 35 ton et tüketti.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN ADANA KEBAP OLDU"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, bu yıl Lezzet Festivali'nin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "Adana'da esnafın yüzü gülüyor. Çok güzel bir festival oldu. Yaklaşık 300 bin kişi civarında katılım oldu. Onlara pandemi düzenine uygun bir ortam sağlandı. Ortalama 35 ton et kebaba dönüştü. Kuşbaşı, ciğer, çöp şiş gibi çeşitlerimizde vardı ama en çok tercih edilen tabi ki Adana kebap oldu. Dünya markası olan Adana Kebap'ını temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

"TÜRKİYE'Yİ KEBABA ADANA'DA DOYURDUK"

Yurt dışından festival için tur geldiğini söyleyen Serttaş, "Özellikle yurt dışından gelen turlar bizi çok mutlu etti. Ülke içinden gelenler her zaman Adana'ya geliyor ama yurt dışından festival için vatandaşların turla gelmeleri bizi mutlu etti. Türkiye'yi kebaba Adana'da doyurduk. Gerçek Adana Kebap'ın tadına bakmak isteyenler bu festivale geldiler" dedi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

"HEM GÖZE, HEM MİDEYE HEM DE DAMAĞA HİTAP ETTİK"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Cihangir Korkmaz ise 3 gün boyunca festivalin dolu dolu geçtiğini aktararak, "35 ton et tüketildi. Sadece kebap değil, bütün Adana'nın lezzetleri burada denendi. Dünyanın dört bir yanından, özellikle batı ülkelerinden Amerika'dan misafirlerimiz geldi. Rusya'dan, Almanya ve Fransa'dan misafirlerimiz geldi. Çok mutluyuz. Festival bu sene çok güzel geçti. Geçen sene dijital ortamda yapıldığı için görsellerle hitap ettik. Bu sene ise hem göze, hem mideye hem de damağa hitap ettik. Bu festivalin her sene sürdürülebilir olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

Recep Tayyip Erdoğan, Festival, Türkiye, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu 12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı 12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 12:06 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün 11:50 Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı 11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 11:00 İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi

Son Dakika Haberleri
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar
12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı
12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
12:05 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
12:01 Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu
11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
11:49 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü
11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı
Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor         
12:33
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı         
12:14
Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı         
11:51
Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü         
11:49
Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı         
11:42
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı         
11:03
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 12:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement