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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü

13.12.2021 20:44

Doların 15 liraya dayanması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu bankalarının genel müdürleri, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati'yle bir araya geldi. 5 saat süren toplantıda döviz kurundaki artışlar ve yeni ekonomi modelinin neler getirileceği tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.

TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, biten toplantısı sonrası, "Özellikle döviz kurundaki artışlar ve yeni ekonomi modelinin neler getirileceği tartışıldı. Gün içerisinde dolar kurunda yükseliş olmuştu. Merkez de doğrudan müdahale yaparak kurun kısmi olarak aşağıya indiğini gördük. Toplantının sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı." bilgisini verdi.

MERKEZ BANKASI DOLARA 4. DEFA MÜDAHALE ETTİ

Haftanın ilk işlem gününde Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Ekonomide gözler, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Döviz, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü - Son Dakika
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