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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

27.09.2021 09:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD basınına verdiği röportajda, S-400'lerle ilgili gelen soruya, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez" cevabını verdi. Yankı uyandıran bu sözler sonrası ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan daha fazla S-400 sistemi almasının yeni CAATSA yaptırımlarını tetikleyebileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkevi binasının açılışının yanı sıra Amerikan CBS televizyonuna da kapsamlı bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajının tamamı yayınlandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK RİSKİNİ KİM PAYLAŞACAK?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alımı karşısında ABD'nin tutumuyla ilgili, "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gayet güzel bir açıklama yaptı; 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz.' dedi. Kim bu? Stoltenberg; NATO'nun Genel Sekreteri. Buyurun, gerçek ortada. Kimse kusura bakmasın. Ben de şunu söyleyeceğim; Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye, kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse, acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak? Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin! Öyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİM ALACAĞIMIZ SAVUNMA SİSTEMLERİNE MÜDAHALE EDEMEZ"

Sunucunun "Yani siz hala S-400'lerin yeni partisini alma niyetinde misiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse müdahale edemez" diye konuştu.

Sunucunun "Bu, yanıtın 'evet' olduğu gibi anlaşılıyor." yorumu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek… Tabi ki evet" dedi.

"YENİ YAPTIRIM OLABİLİR"

Büyük yankı uyandıran bu röportajın ardından Reuters'a konuşan ABD'li bazı yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan daha fazla S-400 savunma sistemi almasının yeni CAATSA yaptırımlarını tetikleyebileceğini aktardı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NELER?

  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,
  • Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,
  • ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,
  • Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,
  • Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,
  • Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,
  • Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,
  • ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 konusunda kimse bize karışamaz ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'S-400 konusunda kimse bize karışamaz' ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı - Son Dakika
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