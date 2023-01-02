EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği - Son Dakika
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EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

02.01.2023 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu önlerinde yoğunluk oluştu. Fakat SGK'ya gitmeden de e-devlet üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için yaş şartı aranmaksızın günü ve primi dolanların emekli olabileceğini açıklamasının ardından belgelerini alan vatandaşlar SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fakat SGK'dangelen açıklamada e-devlet üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına "aylık, emekli, gelir" kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin" verilmesi belgesine tıklanacak.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

YAŞLILIK AYLIĞI SEÇİLECEK

Daha sonra ise ikinci adım olarak ekrandaki "Yeni başvuru" sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığı" seçilecek.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

AYLIK İÇİN 4A VE 4B SEÇENEKLERİ VAR

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği
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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği - Son Dakika
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