EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için yaş şartı aranmaksızın günü ve primi dolanların emekli olabileceğini açıklamasının ardından belgelerini alan vatandaşlar SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fakat SGK'dangelen açıklamada e-devlet üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına "aylık, emekli, gelir" kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin" verilmesi belgesine tıklanacak.

YAŞLILIK AYLIĞI SEÇİLECEK

Daha sonra ise ikinci adım olarak ekrandaki "Yeni başvuru" sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığı" seçilecek.

AYLIK İÇİN 4A VE 4B SEÇENEKLERİ VAR

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.