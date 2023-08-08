Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vergi Sistemi Modernize Edilmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum. Önümüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) teknik boyutuna ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Onların sonuçlarını ağustosun son günlerinde dinleyeceğiz, tartışacağız, teknik taraf öyle. Bu sene bir taraftan da sektördeki paydaşlarla, STK'lerle istişareler yapıyoruz. Yeni bir döneme girdik, 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Deprem sonrası dönem dolayısıyla da yeni bir dönemdeyiz bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. Bu da bu OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, OVP içerisinde daha çok yapısal dönüşüm boyutu olacağını kaydederek, "OVP'yi üç ayaklı düşünebilirsiniz. Para politikasının genel bir çerçevesi var. Detayları Merkez Bankası'nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları var OVP'de, bütçedeki rakamlar hepsi var orada. Bir de tabii üçüncü ayak olarak da yapısal dönüşümleri içerecek" dedi.

Bahsettiği yapısal reformların gündelik değişimden daha çok köklü değişimler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Rekabet gücünü artırıcı, verimliliği artırıcı, Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler ve dönüşümler. Vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere kadar birçok alanı kapsayacak. Hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye dönük, daha çok verimliliği, rekabet gücünü ve ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişimi kapsıyor olacak."

OVP'nin eylül ayının başlarında açıklanacağını söyleyen Yılmaz, "Bu biraz da çalışmaların seyrine bağlı. İstişarelerin bir kısmını bitirdik, iş dünyasıyla, işçi kesimi ile, memurlarla, muhasebecilerle görüştük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarım ve finans kesimi temsilcileri ile de görüşeceklerini aktararak, şunları ifade etti:

"TZOB ve birlik başkanlıklarıyla bir görüşmemiz olacak. Henüz tarihini tam belirleyemedik ama kısa bir süre içerisinde Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte görüşmeyi planlıyoruz. Finans kesimi ile olan görüşmemizi cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde yapacağız. Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri, dolayısıyla finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların önümüzdeki üç yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak. Bir de TOBB ile bir organizasyon düşünüyoruz. O da bütün illerden başkanları davet edecekler, belki de tam gün ayıracağız. Bütün illerin, bölgelerin beklentilerini de almış olacağız."

Kabine Toplantısı'nda OVP'ye ilişkin yapılan çalışmalara dair öne çıkan konularla ilgili sunum yaptığını anlatan Yılmaz, "Büyümeyi, istihdamı, onu Merkez Bankası'yla ortak zaten belirleriz. Hükümet ile Merkez Bankası OVP'de enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu. Dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler, ama asıl 2026 ile OVP netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon" cümlelerine yer verdi.

Vergi sistemindeki değişime yeşil ışık

Yılmaz, işveren ve işçi kesiminin vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi yönündeki talebine ilişkin, "Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum tabii. Önümüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim" açıklamasını yaptı. - ANKARA