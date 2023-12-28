DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2023 değerlendirmesi ve 2024 hedefleri

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2023 yılı genel değerlendirmesi yaptı ve 2024 hedeflerini anlattı.

15 ilin kalkınması ile alakalı projelere destek olan ve yön veren DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık sürede bin 925 proje destek verdi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 10 yıllık süre zarfında bu projeleri için toplam 6 milyar 334 milyon 952 bin TL ödenek belirlendiğini ifade ederek, "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu, Sıvat Dağıtım, Hayvan Pazarı ve Kesimhane, Araştırma ve Uygulama Birimleri, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması, Yenilebilir Enerji ve Tarihi Alanlarının Geliştirilmesi olmak üzere bir çok alanda destek verdiğimiz projeler için 10 yılda 6 milyar 144 milyon 411 TL harcama yaptık. " dedi.

"2024 yılında 99 bütçeye destek vereceğiz"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin onaylandığını ifade eden Demirdöğen, "Belirlenen 99 proje için toplam 340 milyon TL bütçe oluşturuldu. Elbette günün şartları içinde bu rakam artacaktır. Biz DAP olarak uzun vadede bölgedeki hayvancılık noktasında daha fazla destek ve çalışma yapmayı hedefliyoruz. Bu güne kadar destek verdiğimiz projelerin etki analizlerimi değerlendirdiğimizde ise olumlu bir tablo görüyoruz. Bölgenin kalkınması noktasında hem gelen proje talepleri hem de paydaş kurumlarımızla birlikte en güzelini yapmak için gayret veriyoruz. DAP ruhuna uygun şekilde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Nedir?

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas olmak üzere 15 il bulunuyor ve merkezi Erzurum'dan idare ediliyor. Doğu Anadolu Projesi'nin genel amacı ise; uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmak olarak ifade ediliyor. - ERZURUM