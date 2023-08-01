Deprem Bölgesindeki Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Ödemeleri 6 Ay Daha Ertelenecek - Son Dakika
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Deprem Bölgesindeki Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Ödemeleri 6 Ay Daha Ertelenecek

01.08.2023 17:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı. Şimşek, depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen yerlerde Hak Bankası'nın esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ESNAF VE SANATKARLARA MÜJDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara müjdeyi verdi.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bakan Şimşek, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNİN 9,5 MİLYAR LİRA KREDİ BAKİYESİ VAR

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.

"6 AY DAHA FAİZSİZ ERTELEME GETİRİYORUZ"

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Halk Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Bölgesindeki Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Ödemeleri 6 Ay Daha Ertelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem Bölgesindeki Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Ödemeleri 6 Ay Daha Ertelenecek - Son Dakika
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