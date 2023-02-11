Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli... - Son Dakika
Üye Girişi

Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli...

11.02.2023 12:35
Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını esnetti. Buna göre, kimlik bilgilerine ilişkin beyanının sistemde kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde işlem yapılabilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını esnetti. Buna göre, kimlik bilgilerine ilişkin beyanının sistemde kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde işlem yapılabilecek.

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir 1 ay süreyle finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde yapılması gereken kimlik tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneği alınacak, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan bilgilerle işlem yapılacak.

Bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden, kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Buradaki kontrolde; ad, soyad, doğum yeri ve tarih, kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak. Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak. Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.

Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır kentler kuruluyor Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır kentler kuruluyor Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi Vanlı gönüllüler, deprem bölgesine yardım için seferber oldu Vanlı gönüllüler, deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:23 Hayatını sabah namazına borçlu! Hataysporlu futbolcu depremde canını saniyelerle kurtardı
12:16 Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağ ile ilgili AFAD'dan açıklama: Basit bir kütle hareketi
12:16 Depremde kızını kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın'ın hali yürek yaktı
11:09 Depremin merkez üssü felaketin 6'ıncı gününde havadan görüntülendi
11:58 Yıkılan binanın başında konuşan görevlinin anlattıkları ihmalkarlığı gözler önüne serdi
11:00 Enkazdan 96 saat sonra kurtarılan öğretim görevlisi, belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış
11:41 121 saat sonra enkazdan çıkarılan Menekşe teyzenin ilk sözü ağlattı: Dünya var mıymış?
11:40 Enkazdaki Fenerbahçeli minik Elif ile Trabzonlu kurtarma ekibinin diyaloğu gözleri doldurdu
11:52 Dünyaca ünlü isimler, deprem felaketi yaşayan Türkiye için yardım çağrısında bulundu
11:00 Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağın sırrı ne? Naci Görür, nedenini Haberler.com'a açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 12:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement