Masak, Deprem Bölgesi İçin Kimlik Tespit Koşullarını Esneti: Maaş Ödemelerinde Kimlek Beyanının Sistemde Kayıtlı Bilgilerle Örtüşmesi Yeterli...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını esnetti. Buna göre, kimlik bilgilerine ilişkin beyanının sistemde kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde işlem yapılabilecek.

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir 1 ay süreyle finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde yapılması gereken kimlik tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneği alınacak, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan bilgilerle işlem yapılacak.

Bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden, kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Buradaki kontrolde; ad, soyad, doğum yeri ve tarih, kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak. Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak. Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.

Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.