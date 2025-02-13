Depremler sonrası ihracat artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Depremler sonrası ihracat artışı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ihracatı 2024'te %5,4 artarak 24,2 milyar dolara ulaştı.

13.02.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilin toplam mal ve hizmet ihracatı, 2024'te yıllık bazda 5,4 artarak 24,2 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın toplam ihracatı felaketin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre azalış gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve üzerinden iki yıl geçen depremlerin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde önemli yer tutan bu illerin dış satımı toparlanma eğilimine girerken, toplam ihracat içerisindeki payları da yükseldi.

Söz konusu 11 ilin toplam mal ve hizmet ihracatı, felaketin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre yüzde 11,6 azalış göstererek 22 milyar 991 milyon dolar oldu.

Depremin ardından duraksayan ekonomik faaliyetler destek ve teşviklerle yeniden hızlanma sürecine girdi. Bu kapsamda bölge illerinin ihracatı geçen yıl, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 24 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu illerin ülke ihracatı içerisindeki payı 2023'te yüzde 9 iken bu pay geçen yıl itibarıyla da yüzde 9,3'e oldu.

Depremzede illerden 7'sinin ihracatı geçen yıl 2023'e kıyasla arttı, 3'ünün ise düştü. Bu dönemde Malatya'nın ihracatında ise değişim olmadı.

Gaziantep, 2024'te 9 milyar 166 milyon dolarla en çok ihracat yapan il oldu. Kentin dış satımı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı. Aynı dönemde ihracatlarıyla öne çıkan iller arasında 5 milyar 659 milyon dolarla Hatay, 4 milyar 372 milyon dolarla Adana yer aldı.

Kilis, Elazığ ve Diyarbakır'ın dış satımı azaldı

Osmaniye'nin ihracatı geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar, Kahramanmaraş'ın 1 milyar 383 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 507 milyon dolar ve Adıyaman'ın 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kilis, Elazığ ve Diyarbakır'ın ihracatı ise geçen yıl 2023'e göre azalış gösterdi. Kilis'in 2024'te dış satımı 146 milyon dolar, Elazığ'ın 272 milyon dolar ve Diyarbakır'ın 331 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Malatya'nın ihracatı 2023'ten yüzde 9,7 azalışla 820 milyon dolar olurken, kentin ihracatı geçen yıl da aynı kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen 11 ilin 2022-2024 dönemindeki toplam mal ve hizmet ihracatı (milyon dolar) şöyle:

İl202220232024
Kilis203148146
Adıyaman210131181
Elazığ429336272
Diyarbakır485358331
Şanlıurfa455429507
Malatya908820820
Kahramanmaraş1.7741.2081.383
Osmaniye1.9561.2391.400
Adana4.4324.1224.372
Hatay5.8565.0975.659
Gaziantep9.2969.1039.166
Toplam26.00422.99124.237

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, İhracat, Deprem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremler sonrası ihracat artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Depremler sonrası ihracat artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.