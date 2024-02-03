Depremlerin Etkisiyle 11 İlde 14 Bin Şirket Kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin etkilediği 11 ilde felaketin yaraları sarılırken, söz konusu illerde 11 ayda yaklaşık 14 bin şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme kuruldu.
AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde durma noktasına gelen ticaret, yeniden canlanıyor.
Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da kurulan şirket sayısı, depremden sonraki süreçte hızlı toparlanma gösterdi.
Söz konusu illerde geçen yıl şubat-aralık döneminde 13 bin 937 şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bölgede, bu dönemde kapanan şirket sayısı ise 4 bin 161 oldu.
Bu iller arasında en çok şirket kurulumu, 2 bin 946'yla Gaziantep ve 2 bin 755'le Adana'da gerçekleşti.
Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da 1456 yeni şirket hizmet vermeye başlarken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 966 işletme kuruldu.
Şanlıurfa'da deprem sonrası 1947, Diyarbakır'da 1740 yeni şirket açılırken, Malatya'da 733 yeni işletme faaliyete başladı.
Aynı dönemde Adıyaman'da kurulan şirket sayısı 486, Elazığ'da kurulan şirket sayısı ise 470 olarak kayıtlara geçti.
En az şirket kurulan iller ise 149 ile Kilis ve 289 ile Osmaniye olarak belirlendi.
Bu illerde geçen yılın tamamında kurulan şirket sayısı 15 bini aştı
Depremlerin meydana geldiği 2023 yılının tamamında ise söz konusu illerde kurulan şirket sayısı 15 bini aştı.
Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da kurulan şirket sayısı ise 2023'te bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Adıyaman'da 2022 yılında kurulan şirket sayısı 453 olurken, bu sayı geçen yıl 534'e çıktı. Elazığ'da ise geçen yılın kurulan şirket sayısı 509 oldu. Söz konusu sayı, bir önceki yıl 506 olarak belirlenmişti.
Kahramanmaraş'ta ise bu sayı 2022'de 1023 iken, geçen yıl 1063'e yükseldi.
Kilis ve Malatya, kurulan şirket sayısının bir önceki yıla göre artış gösterdiği diğer iller oldu. Kilis'te söz konusu veri 158'ten 165'e, Malatya'da 768'den 819'a çıktı.
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