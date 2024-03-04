Kayseri Ticaret Odası\'nda düzenlenen AB-Kayseri İş Forumu\'nda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme vurgusu yapıldı

Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 programında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, "Kayseri AB'ye uyum noktasında yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ile herkesten önce uyumu sağlar" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye - AB Karma Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, mevcut jeopolitik konjonktürün ilişkilerin ilerlemesi için önemli bir fırsat penceresi sunduğunu da ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği firmalarımız ile şehrimizdeki firmalarımız arasında ortak yatırım ve iş birliklerimizin artırılması için Kayseri Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Bu yönde 28 yıldır Avrupa Birliği Bilgi Merkezimiz ve proje ofisimiz yüzlerce panel, toplantı ve etkinliğe imza atmıştır. Bundan sonra yapılacak AB destekli projelere de talibiz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son yıllarda müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklığa, Kıbrıs'taki farklı pozisyonların oluşturduğu etkilere, siyasi engellere ve kültürel önyargılara rağmen önemli olmaya devam ediyor. Bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak için ilişkilerin temelini oluşturan Gümrük Birliğinin güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Eurochambers'in yapmış olduğu çalışmalar, iş dünyasının gerek Türkiye'de, gerekse AB'de gümrük birliğinin güncellenme sürecini büyük oranda desteklediğini gösteriyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, ticari, ekonomik sorunların derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi anlamına gelecektir. Türk iş dünyası açısından önemli bir sorun AB'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA) Türkiye'nin dahil olması meselesidir. Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye'nin de AB'nin STA imzaladığı ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması imzalaması gerekmekte. Ancak bu süreçte gecikmeler ve ticaret sapmaları yaşanmaktadır. Yani gümrük birliğine rağmen, Türkiye ve AB'nin ticaret politikaları arasında uyumsuzluk ortaya çıkıyor" dedi.

"Kayseri anlayış olarak AB bünyesine girmiş bir şehir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri ticaret ve sanayi şehri diye anılır ama en önemlisi değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan zenginliklerini taşıyan bir şehir. Kendi kendine yetmeye çalışan, başkalarına yük olmayı hiçbir zaman düşünmeyen ve her zaman da yardımseverliği ile insanların elinden tutma anlayışıyla ülkesine layık olma anlayışıyla üretici, kreatif özelliklere sahip insanlarla bezenmiş olan bir şehir. Kayseri, aslında ülkemiz 1958 yılından beri Avrupa Birliği kapılarında tutunurken diyelim, Kayseri zaten Avrupa Birliği bünyesine girmiş olan bir şehir. İdari olarak bakmıyoruz biz olaya anlayış olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerçek cennet burası"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, "Başkanlarımızın ve büyükelçilerimizin hem Türkiye içerisinde birçok yere gittiklerini ve ziyaret ettiklerini birçok şehri görme fırsatları olduğunu biliyorum. Gittikleri yerlerde şehrin yöneticileri onlara şehirleri anlatıyorlar ve burası dünyanın en güzel yeri, dünyanın en güzel cenneti diyorlar. Şimdi ben de bir şey söylüyorum; gerçek cennet burası. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" ifadelerine yer verdi.

"Vize konusunda AB'yi anlamış değilim"

Açılış konuşmalarının ardından Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme İçin AB'nin Destekleri AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği konulu panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Memleketim Kayseri'de sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Kayseri, biraz önce sunumlarda da çok güzel ithaf edildi ama ben yine söylemek istiyorum; ticarette, sanayide, turizmde Türkiye'nin marka şehirlerinden bir tanesi Kayseri'miz. Tüm bu başarı hikayelerinde Kayseri'mizi yazarken, kendi emeği ile ortaya çıkan bir şehir. Burada devletin çok büyük bir katkısı yoktur. Kayseri'nin iş adamları hem karda yarışır hem de hayırda yarışır. Kayserili devletten almayı bırakın devlete vermeyi bilen ve bu kapsamda insanlara faydalı olan düsturu ile yapmaktadır. Tüm bu başarılarda da girişimci kardeşlerim bizleri gururlandırmaktadır. Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortağıdır. Türkiye pek çok Avrupa Birliği ülkenin en önemli ticari ortaklarından birisidir. Bu ortaklık iki taraf için de çok önemlidir. Türkiye ile AB arasında bir konu da vize konusu. Türkiye - AB ilişkilerinde çok ciddi bir sorun haline geldi. Burada ben Avrupa Birliği'ni de çok anlayabilmiş değilim. İş adamlarının önünü açacak vize kolaylığını niye yapmazsın? Biz mal ihracatımızın yüzde 50'den fazlasını AB'den yapıyoruz ama Türkiye aynı zamanda ithalatçı ülke. Avrupa Birliği'ne gidemeyince burada en çok kaybeden Avrupa iş dünyası. Kendine niye böyle bir engel koyar Avrupa Birliği anlamış değilim" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Benim merakım şu; 15 ülke ile bir demokratik yönetimi sağlayamayan AB, 27 ile nasıl baş ediyor? Bu 30, 31, 32 olduğu zaman karar alma aşamasının halka yansımasını nasıl kontrol edebilecek, bununla nasıl baş edebilecek bunun cevabını gerçekten ben de merak ediyorum. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla AB henüz 27 ülkeyi de içselleştirmiş değil. Gittiğimiz zaman yani bir takım uygulamalarla AB ülkesinin uygulamaların çatıştığını görüyoruz. Çok normal çünkü çok büyüdü. Bundan sonraki genişlemeyle ne olacak neden böyle bir genişlemeye ihtiyaç duyuluyor ben de çok merak ediyorum" dedi.

"AB uyumunda Kayseri'nin bir sorunu olmaz"

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ise, "Kayseri, dünyanın bu bölgesinde yer alan müthiş bir istikrar unsurudur. Ben Ankara'da görev yapıyorum ama Anadolu'nun göbeği Kayseri'dir. Biz Kayseri'nin kapasitesi ile AB gibi en büyük ticaret partnerimizi nasıl oluştururuz, ileriye nasıl taşırız ona bakıyoruz. İnanın yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ile Kayseri herkesten önce uyumu sağlar, gerekli düzenlemeyi yapar. AB uyumunda ve AB partnerliğimiz ne kadar olacak ona birlikte irade koyarız ortaya, birlikte görürüz. Kayseri'nin bu noktada bir sorunu olmaz. Avrupa Birliği ile siyah - beyazlar değil gri alanlar var. Biz bunları beyaza boyamak istiyoruz. Bu beyazı boyarken de Kayseri'nin kapasitesini, Kayseri'nin potansiyelini kullanmak istiyoruz. Burada da büyükelçilerden ricam, ikili düzeyde biz olurundan bakmak, her konunun olurundan çözülmesini istiyoruz. Vize konusundaki isteğimiz de bu yönde. Yapılacaklara birlikte karar verelim. AB'nin açılım yolunda Kayseri önemli bir merkez olsun. Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin aslında tabi yeşil dönüşüm, dijitalleşme diyoruz ama çok değişik bir kural temelli uluslararası düzenin aksaklıklarının yenilmesi parçasında birlikte hareket etmek istiyoruz. Çünkü burada doğanın finansallaştırılması var ve doğanın doğru finansallaştırılması lazım. Bir sürü Avrupa ülkesi ile çok büyük ticaretimiz var ve bunları ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ