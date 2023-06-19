DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret ve bütün ücretler yılda 4 kez güncellenmeli - Son Dakika
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DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret ve bütün ücretler yılda 4 kez güncellenmeli

19.06.2023 15:26

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon tek haneli rakama düşene kadar asgari ücret ve bütün ücretlerin yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini söyledi. DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi asgari ücret konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantı sırasında DİSK yöneticisi Kazım Doğan, basın mensubuna fotoğraf çektiği gerekçesiyle tepki gösterince tartışma çıktı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ara zammı belirlemek için 2. kez toplanırken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakama düşene kadar asgari ücret ve bütün ücretler yılda 4 kez güncellenmelidir" derken; toplantı sırasında DİSK yöneticisi, basın mensubuna "fotoğraf çektiği" gerekçesiyle tepki gösterince tartışma çıktı.

"GERÇEK ENFLASYON DİKKATE ALINMALIDIR"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi asgari ücret konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı. DİSK'in Beşiktaş'taki binasında basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yeniden toplanıyor. DİSK olarak asgari ücret tespit komisyonunda değiliz. Masada olmamamıza rağmen biz de önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 4'ler civarındayken Türkiye'de asgari ücret ve civarında çalışanların oranları yüzde 50'yi geçti. Türkiye asgari ücretliler toplumu haline geldi. Dolayısıyla öncelikli meselemiz Türkiye'nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasıdır. Asgari ücret tespit süreci demokratikleştirilmelidir. Asgari ücret belirlenirken TÜİK'in enflasyon rakamları değil gerçek enflasyon dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞENE KADAR YILDA 4 KEZ GÜNCELLENMELİ"

Bir basın mensubunun "DİSK'in asgari ücret ile ilgili bir rakamı var mı?" sorusuna Çekezoğlu şu yanıtı verdi: "Rakam olarak aslında asgari ücretin belirlenmesindeki kriterleri saydığımızda zaten bir rakam telaffuz etmiş oluyoruz. İşçinin ailesiyle geçinebileceği bir ücret olması, gerçek enflasyon karşısındaki kayıp, büyümenin yansıtılması ve bir evde iki kişi çalıştığında bir yoksulluk sınırı kadar gelir eve girebilmelidir dediğimizde bir rakam aralığını tarif etmiş oluyoruz. DİSK''in bu konudaki önerisi gerçek enflasyondan söz ediyoruz tabi, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesidir. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu, alım gücünün hızla düştüğü bu süreçte gereklidir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki asgari ücrete yapılan zamlar 1-3 ay içerisinde uçup gidiyor. Ocak ayında yüzde ellinin üzerinde bir artış yapıldı ama belirlenen asgari ücret hızla daha yılın üçüncü ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş oldu"

DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

DİSK'in açıklaması sırasında Arzu Çerkezoğlu'nun yanında oturan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Kazım Doğan bir basın mensubuna fazla fotoğraf çektiği gerekçesiyle "Yeter artık" diyerek tepki gösterdi. Basın mensubunun ise "Fotoğraf çekmemizi istemiyorsanız bizi neden çağırıyorsunuz?" karşılığını verdi. Kazım Doğan "Yeter lan konuşma, gelme lan bir daha" dedi. Yaşanan tartışma Doğan'ın salondan çıkmasıyla son buldu. Çerkezoğlu basın mensuplarından özür diledi.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ramzan Güler: Yılda dortkereyi birakta askeri ücret insanca yaşayacak seviyeye çekin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Buna oy verip seçenler acaba hiç düşünüyormu bu kadın ne diyo diye bide kendine başkan dedirtiyo işçi bile olamassın yılda 4 kez yok yetmez her ay güncellensin maaşlar kimlere kaldık Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı

Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret ve bütün ücretler yılda 4 kez güncellenmeli - Son Dakika


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