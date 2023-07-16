Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı

16.07.2023 18:33

Akaryakıta yapılan zammın ardından doğal gaza yüzde 224 zam yapıldığı iddiası gündeme geldi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarında yüzde 1, sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 0.5 artış yaşandığı belirtildi. Doğal gazda metreküp başına yaklaşık 6 kuruşluk bir artış olduğu bildirildi. Bu nedenle 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

"Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'etekabül etmektedir." dedi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224'lük artışa gidildi.

DOĞAL GAZA YÜZDE 224 ZAM İDDİASI

Akaryakıta yapılan zammın ardından bir doğal gazla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Doğal gaza yüzde 224 zam yapıldığı öne sürüldü. İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "yüzde 224 zam" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

"YÜZDE 224 DEĞİL, YÜZDE 1 ARTIŞ YAŞANDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0.5'e denk gelmektedir.

"METREKÜP FİYATINDA YÜZDE 6 ARTIŞ"

Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır. 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

ÖTV TUTARI YÜZDE 224 ARTTI

Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224'lük artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu. Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
YORUMLAR (3)
  • Çiğdem KOÇER: Zam neye gelmedi hepsi yalanmı Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Maşallah millete bak. Gık yok. Timurun fillerinin masalı gibi. 5 olmasın 10 olsun. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Özgür Arıca: Aynı merkez emekliye 100 de 25 zam sözü verip hala aynı maaşı veren dezenformasyonla da uğraşabilirmi acaba... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500
Ümit Erdim, Zamlara Tepki Gösterdi Ümit Erdim, Zamlara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı
18:12 Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var: İddia doğru değil
18:05 Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor
18:01 Rekabet bitmek bilmiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Lozano için kapışacak
17:10 Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi
17:09 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
17:06 Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi
17:05 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
16:59 Jane Birkin hayatını kaybetti
16:55 Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 18:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement