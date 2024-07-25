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'Doğu Akdeniz Konteyner Limanı' dünya ticaretine alternatif rota oluşturacak

Doğu Akdeniz Konteyner Limanı ile Adana'nın konumu uluslararası alanda artacak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger:

"Adana'dan dünyaya yeni bir kapı açılacak"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi için, "Bu proje Adana'nın konumunu bir kere daha uluslararası alanda üst seviyelere getirecek. Dünya ticaretine alternatif bir rota olacak" dedi.

Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlaması planlanan Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yumurtalık ilçesi Gölovası'nda tahsisini onayladığı liman için 830 milyon lira tutarında yatırım yapılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında, Türkiye'nin Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı dünya ticareti için önemli bir alternatif rota oluşturarak, küresel lojistiği ve ticari akışları etkileme potansiyeline sahip 2028 yılında tamamlanacak Kalkınma Yolu Projesi'ne de güç verecek.

ÇED süreci başladı

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 830 milyon lira tutarında yatırım yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin Çevresel Etki Değerlendirme sürecini başlattı.

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik müjdeledi.

"Adana önemli bir konumda"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın öneminden bahsederek, "Bu kurulacak liman, uluslararası bir devlet projesi. Süveyş Kanalı'nda zaman zaman sorunlar yaşandığı için alternatif ulaşım güzergahları aranıyor ve burası da Basra Körfezi'nden Akdeniz'e ulaşan yeni bir alternatif ulaşım aksı. Bu aksın önemli noktalarından birisi Adana. Basra Körfezi'nden hem demir, hem de karayolu ile ulaştırılacak yüklerin nihai varış limanı ve Akdeniz'den tüm denizlere gönderilecek yer Adana Yumurtalık olacak" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir proje"

Proje ile Adana'nın adının uluslararası alanda bir kere daha duyulacağını vurgulayan Vali Köşger, "Bu proje Adana'nın konumunu bir kere daha uluslararası alanda üst seviyelere getirecek. Türkiye'nin şu ana kadar limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 12.7 milyon TEU. Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı ise 9 milyon TEU kapasiteye sahip olacak. O anlamda bakılınca çok önemli bir proje olduğu görülüyor" diye konuştu.

"Yol haritası çıkartılacak"

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın ÇED süreci başladığını ve en kısa zamanda projenin hayata geçirileceğini anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, daha sonra şunları söyledi:

"Bu projenin yer tahsisi gerçekleşmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adana'ya geldiğinde konuyla ilgilendi ve dönünce hemen gerekli tahsisi sağladı. 6 Ağustos'ta ÇED toplantısı gerçekleştirilecek. Bundan sonra da Ulaştırma Bakanlığı bu limanla ilgili çalışmalarını yürütecek. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. ÇED raporu alınması ve yer tahsisi yapılması ilk aşaması. Ardından sahaya uygulanma haritası yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı bu projenin en hızlı şekilde yapılması için yol haritası çıkartacak."